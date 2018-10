Bogdanović: Formiranje privremene vlade neprihvatljivo za Demokrate

Predlog da odluke skupštinskog radnog tijela, koje će se baviti reformom izbornog zakonodavstva, sprovodi privremena, odnosno vlada nacionalnog jedinstva, neprihvatljiv je za Demokratsku Crnu Goru, poručio je generalni sekretar te stranke, Boris Bogdanović.



On je agenciji MINA kazao da su se Demokrate, odmah nakon osnivanja stranke, na najvišim partijskim organima obavezale da sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) neće učestvovati u bilo kojim političkim kombinatorikama, ni na državnom, ni na lokalnom nivou.



„Za Demokrate to bi bila jedna od najvećih izdaja opozicionog biračkog tijela. Birači su nas glasali zbog iskrene i beskompromisne borbe protiv DPS-a i njihovih satelita, a glas i riječ nas obavezuju baš onako kako nas obavezuje i zakon“, istakao je Bogdanović



On je rekao da ne bi mogao ni zamisliti da bilo koji funkcioner Demokrata bude izabran za vršioca bilo koje državne funkcije na predlog Mila Đukanovića ili Duška Markovića.



„Takvo poniženje sebi nikada ne bi dozvolili“, dodao je Bogdanović.



On je ponovio da je uslov za učešće Demokrata i Građanskog pokreta (GP) URA u radu ad hoc privremenog odbora ili radne grupe da DPS prihvati reformu izbornog i drugog zakonodavstva, i da odustane od nadogradnje i kozmetičke izmjene seta izbornih i drugih zakona.



„Međutim, ako neko želi da osnuje radnu grupu ili odbor sa ciljem formiranja vlade nacionalnog jedinstva sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa i političkim subjektom koji na kriminalan način pobjeđuje na izborima, onda neka hvala“, dodao je Bogdanović.

Foto: Demokratska Crna Gora

Na pitanje da li je Demokratama prihvatljivo da Skupština formira privremeni odbor, prije nego radnu grupu, on je kazao da je Planom Demokrata i GP Ura predloženo formiranje privremenog skupštinskog odbora, a ne radne grupe.



„Ovo je još jedan od dokaza da DPS, prepisivanjem i falsifikovanjem našeg Plana, pokušava unijeti zabunu kod domaće i međunarodne javnosti, odnosno kod naših evropskih partnera“, smatra Bogdanović.



Kako je naveo, DPS „tumara“ od privremenog odbora do privremene radne grupe, kako bi izbjegao ono što je cilj tog procesa - reforma izbornog i drugog zakonodavstva.



Bogdanović je kazao da su i skupštinski odbor i skupštinska radna grupa radna tijela koje formira parlament, tako da nije bitan formalni aspekt, već nadležnosti tih tijela.



Prema njegovim riječima, ako privremeni odbor, ili radna grupa, ima sva ovlašćenja da pripremi predloge akata kojima će se obezbijediti reforma izbornog i drugog zakonodavstva, onda je potpuno nebitno kako će se to tijelo nazvati.



„Da, zaključim DPS je i pored odbijanja našeg predloga ipak prihvatio da formira privremeni odbor, a ne privremenu radnu grupu, za šta su se zalagali tokom dvomjesečnog medijskog spinovanja“, dodao je Bogdanović.



Na pitanje da li su dobili povratnu informaciju na predlog koji su uputili predsjedniku Skupštine Ivanu Brajoviću, Bogdanović je rekao da su Demokrate i GP URA, nakon što su Brajoviću uputili Plan izbornih i drugih reformi, odgovor dobili od DPS-a „i to onako kako oni najbolje znaju, u vidu kockarskog trika“.



Kako je naveo, u DPS-u su prepisali najveći dio Plana, i iz doslovce prepisanih rečenica obrisali ključne riječi, kako bi izbornu reformu sveli na nadogradnju i kozmetičku izmjenu seta izbornih i drugih zakona.



„I sada nakon što smo predsjedniku Skupštine uputili predlog odluke o formiranju privremenog skupštinskog radnog tijela, očekujemo od DPS-a da ponovo prepiše ključne članove ove odluke, sazove pres konferenciju i stavove Demokrata i GP URA predstavi kao svoj stav“, rekao je Bogdanović.



On je ocijenio da DPS nema kapaciteta da napiše „bilo kakav evropski akt koji će dobiti podršku institucija Evropske unije“.



„Ta družina je ekspert izključivo za antidržavne, antivropske i anticrnogorske projekte, koje imaju za cilj uništavanje vitalnih interesa Crne Gore i ukupnog sistema vrijednosti, a sve zarad punjenja supstvenih i džepova svojih drugova i prijatelja iz kriminalnog miljea“, dodao je Bogdanović.



On je poručio da Demorkate i GP URA nastavljaju borbu za svoj „evropski Plan izbornih i drugih reformi, koji ima nepodijeljenu podršku naših prijatelja iz Evrope“.



„Jer mi, za razliku od Đukanovića nemamo rezervne partnere i rezervne izgrače na svjetskoj političkoj pozornici. Crna Gora i EU su naše trajne i jedine adrese“, zaključio je Bogdanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (2 glasova)