Bogdanović pozvao na uklanjanje, a u Budvi postavljaju još veće plakate

Plakat dug 26 metata i širine dva i po metra, koji najavljuje skup "Pokoljenja djela sude” koji organizuje Srpski narod Boke, postavljen je na Mediteranskom sportskom centru. Na istočnoj strani postavlja se jos jedan od 25 metara dužine, što su najveći reklamni plakati ikada postavljeni u Budvi. Iako je ministar kulture Aleksandar Boganović kazao da riječ o provokaciji te da bilbordi kojih je 20 treba ukloniti, organizatori su postavili danas plakate.

Menadžer grada Milo Božović (DF) kazao je da nije riječ o političkom skupu i naglasio da Opština Budva nije uključena u organizaciju.

“Javnosti treba pojasniti da skup organizuje Srpski narod Boke. Da bi razjasnili nedoumice koje su se pojavile, posrazumijevaju sve NVO, crkvene opštine, političke organizacije koje se bave zaštitom i pravima srpskog naroda u Boki su uključene u organizaciju ukupno pet skupova koji će biti održani. Skup nema nikakvu političku pozadinu i nikakve veze sa Opštinom Budva”, kazao je Božović za Vijesti.

Naglasio je da su se okupili ljudi, potomci 2.000 dobrovoljaca koji hoće da obilježe sto godina od oslobođenja Boke.

“Naglašavam da obilježavanje jubileja nema nikakve veze sa Podgoričkom skupštinom, kako se u javnosti spočitava, jer Boka nije bila učesnike Skupštine, već se prije nje ujedinili u novonastalu državu”, istakao je Božović.

Osvrćući se na najave ministra kukture Aleksandra Bogdanovića da bilbordi moraju biti uklonjeni, Božović je kazao da je riječ o izjavama koje su u maniru politike koju ministar predstavlja.

"Jasno nam je da je čovjek navikao da potkazuje , špija i poziva policiju i tužilaštvo za sve što mu se učini da ugrožava politiku koju predstavlja. Ne čude nas ovakve izjave Bogdanovića, čija je osnovna politika u ministarstvu progon Njegoša, Zmaja i Kiša i Desanke Maksimović. Moramo Bogdanoviću da pojasnimo da ovo nije politički, već obilježava najveći jubilej u nasoj istoriji, da mu pojasnimo da Boka u tom periodu nije teritorijalno pripadala Crnoj Gori i nema veze nikakve sa Podgoričkom skupštinom ni sa ujedinjenjem Crne Gore sa Srbijom. Skup organizuju potomci dobrovoljaca koji su Boku oskobodili i za njegovu informaciju Boka je ujedinjena prije Podgoricke skustine”, kaao je Božović.

Osvrćući se na kritike koalicionih kolega iz redova Crnogorske, Božović im je poručio da “ne treba da se plaše jer nije politički skup i da se prije davanja bilo kakvih izjava upoznaju sa činjenicama”.

“I njima da pojasnim da se ne obilježava Podgorička skupština, vec oslobođenje Boke”, zaključio je Božović.

Pozvao je sve potomke dobrovoljaca i boraca u Prvom svjetskom ratu da prisustvjuju velikim Skupu u Budvi, a posebno rođake, komšije, kumove rimokatoličke vjeroispovjesti, čiji su “preci, zajedno sa našim oslobađali Boku, Dalmaciju, Srbije, Slovenije i ostalih okupiranih teritorija od Austrougarske”, uveličaju svojim prisustvom skup.

Arhijerejski namjesnik za Boku, sveštenik Momčilo Krivokapić kazao je da ne “vidi razloga za ovoliku halabuku koju šire kvazi istoricari Montenegrini” oko proslave stogodišnjice oslobođenja Boke.

“Srpsko pjevačko drustvo iz Kotora i crkvena opština su namjeravali da obilježe jubilej, ali tada smo čuli da će i drugi gradovi to učiniti, i ja sam se uključio da sinhronizujemo organizaciju dešavanja, kako se ne bi poklopili skupovi. Ovo nije politicki skup i to je osnovni uslov naš bio. Obilježavamo oslobađanje Boje, koja je bila pod Austrougarskom. Boka je u sastavu Crne Gore od 2006. U državi Crnoj Gori koja je bila za vrijeme Kralja Nikole Boka nije teritorijalno pripadala, već kako je on sam kazao bila srpska drzava.”, kazao je Krivokapić za "Vijesti".

Potpredsjednik Demokrata Mijomir Pejović kazao je da sa ponosom ističe da je unuk Marka Pejovića, solunskog dobrovoljca, koji se zajedno sa stotinama Bokelja, Grbljana, Brajića, Pobora, Maina i Paštrovića vratio iz Kalifornije, ušestvovao u proboju solunskog fronta, i doprinio oslobađanju Budve i primorja od austrugarske okupacije. "To je sve što mogu da kažem u susret 100 godina pobjede u Velikom ratu", dodao je on.

Načelnik budvanske Komunalne policije i inspekcije Aleksandar Mijatović kazao je “ Vijestima “ da ta opštinska služba nije nadležna za bilborde, te ne može intervenisati da se postavljeni sadržaji uklone.

