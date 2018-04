Bojanić: Crnu Goru čeka diktatura ako Đukanović pobijedi

Ako Milo Đukanović pobijedi na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori neće ostati ništa, kazao je na predizbornoj konvenciji u Danilovgradu predsjednički kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić.

Bojanić je i sa skupa u Danilovgradu postavio Đukanoviću, pitanje o načinu na koji je investitore u Porto Montenegru oslobodio dažbina.

"Ja ga javno pitam kako je to uradio? Iz koje pozicije? Je li šefa košarkaškog saveza ili šefa partije ili neke organizovane grupe da je ne zovem kako su onu Marovićevu nazivali. Sa koje pozicije on to mođe da kaže da se nekome otpiše pet miliona državnog novca? Da neće svoje pare da otpisuje? Kad je on u situaciji onda se njemu guraju državne pare a kada treba nekom investitoru onda kaže otpišite tih pet miliona. Nemojmo to da više dozvoljavamo jer su stotine miliona eura otišle na garancije njemu i njegovim bliskim prijateljima", kazao je Bojanić.

Dodao je da na svojim predizbornim skupovima vidi samo građane grada iz kojeg dolazi, dok "Đukanović iz noći u noć na svoje predizborne konvencije vodi ljude kojima priča istu priču".

"To više ne znam ni čemu vodi ali on očigledno ne umije drugačije, a i oni mogu da ga slušaju iz dana u dan evo 27 godina, a mi ga više slušati nećemo. Ne 27 godina nego još pet dana i više ga nećemo slušati", poručio je Bojanić.

Foto: Izborni štab Mladena Bojanića

Ponovio je da je razlog zbog kojeg se kandidovao na predsjedničkim izborima slanje Đukanovića u političku prošlost i oslobađanje institucija "koje rade samo za pojedince".

"Evo čitali smo juče, prekjuče, Agencija za sprjčavanje korupcije koja ne vidi toliko očigledne stvari koje bi i osnovac vidio, a oni nas uporno uvjeravaju da čovjek nije u konfliktu interesa. Nije, kaže znao on nego mu je ministarstvo podmetnulo, a on je samo potpisao za sina za brata za ko zna koga, ali uvijek za njega nađu opravdanje. Te se stvari moraju mijenjati".

Bojanić je kazao i da se Đukanović, kojeg je označio kao krivca za sve crnogorske probleme, "drsko" nudi da popravi "ono što je uništio u proteklih 27 godina".

Foto: Izborni štab Mladena Bojanića

"Ja ne mogu da vjerujem da iko u Crnoj Gori u to može više da vjeruje. Da iko ko ima iole slobode može da zaokruži broj sedam i njemu da podršku da bi još pet godina radio ovo što radi, a ja tvrdim vrlo jasno i vrlo odgovorno, glas Milu Đukanoviću je glas za prevođenje Crne Gore iz autokratije u diktaturu. Crnu Goru čeka diktatura ako kojim slučajem uspije i ove izbore na silu da dobije", istakao je Bojanić.

On se zapitao i šta Đukanović, "koji je je kreirao takav milje u Crnoj Gori" sada ima da ponudi kao odgovor na bezbjednosne izazove.

"Ja ne znam šta taj čovjek radi, da li se on sprda sa nama narodski rečeno. On koji je proizveo ovakvu situaciju kaže da je država jača od mafije. Ja sam saglasan da je država jača od mafije ali imam problem gdje je Đukanović, sa koje je strane. I da se više ne bi pitali gdje je Đukanović, sa čije je strane države ili mafije, smjenimo ga 15. aprila“, poručio je Bojanić.

