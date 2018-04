Bojanić: Đukanović nije rješenje, već kreator haosa na ulicama

Predsjednički kandidat Mladen Bojanić ocijenio je večeras u Pljevljima da očekuje pobjedu u prvom krugu, ali da ima želju da se u drugom krugu susretne oči u oči sa Milom Đukanovićem.

On je kazao da je Đukanović kreator haosa u kojem se posljednjih dana nalazi Crna Gora.

„Đukanović koji je proizveo sve ovo kaže nakon 27 godina da ima plan kako će da sačuva stabilnost. On ne može biti rješenje, jer je on kreator nestabilnosti i haosa koji se dešava po ulicama u Crnoj Gori. On ne može da bude rješenje, on je problem, ja sam rješenje. Saglasan sam sa Đukanovićem da je država jača od mafije, ali je problem u tome što ne znam gdje on pripada, na kojoj je on strani. I zato, da ne bismo rizikovali, pobijedimo ga, pa neka ide gdje hoće. Mi ćemo znati kako da pobijedimo mafiju u Crnoj Gori. On je taj koji ima veze sa njima, ja nikada nisam bio dio organizovanog kriminala niti sam ikada imao kontakta sa njima. Njega crta Evropa kada kaže u svojim izvještajima da je Crna Gora zarobljena država, zarobljenih institucija sa spregom organizovanog kriminala i svih nivoa vlasti i jakog preplitanja javnog i privatnog interesa“, rekao je Bojanić na promociji u pljevaljskom Domu Vojske.

On je pozvao građane da 15. aprila raskinu te veze, jer hoće da živi u dostojanstvenoj, uspravnoj Crnoj Gori.

On je kazao da građani imaju dva izbora - da glasaju Đukanovića, koji će da prevede autokratiju u diktaturu, ili da daju glas njemu, koji namjerava da od Crne Gore napravi demokratsku, evropsku, modernu državu u kojoj će svi građani biti jednaki, bez obzira na vjeru, naciju i političko opredjeljenje.

„Svi građani, naročito mladi, imaće pravo da kritikuju prvo mene, pa ostale. Nema države bez kritičke misli. Ovdje se kritičari nazivaju izdajnicima. To liči na fašizam“, rekao je Bojanić.

On je postavio pitanje Đukanoviću kako to da kada država kupuje od privatnika, kao što se dešava sa Rudnikom uglja, uvijek plati mnogo više nego što je tržišna vrijednost, a sa druge strane, kada država prodaje, onda je daje u bescjenje.

„Prekinimo tu naopaku praksu. Zaštitimo ovo malo imovine što nam je ostalo nakon njihove pohare. Cijelom sjeveru su uzimali resurse, a Pljevljima i vazduh“, zaključio je Bojanić.

On je kazao da je na promociju u Pljevlja došao sam, za razliku od Đukanovića koji na svoje promocije dovodi ljude iz drugih sredina, a sa sobom vodi i državne funkcionere.

