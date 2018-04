Bojanić: Đukanović više ne vjeruje ni saradnicima, a ni građani njemu

Predsjednički kandidat Mladen Bojanić poručio je sa predizbornog skupa u Nikšiću da je on garant slobodne Crne Gore. Prema njegovim riječima u pravu je Milo Đukanović kada kaže da je 15.aprila referendum.

Građani imaju, poručio je Bojanić, samo dvije opcije – da biraju između broja sedam koji znači rasprodaju države, nudi beznađe i predstavlja prošlost, i broja dva koji nudi čuvanje države, bolje sjutra i koje je budućnost Crne Gore.

“Đukanovićeva politika je prošlost i on je svjestan toga, jer je diktator ostao sam. On više ne vjeruje ni najbližim saradnicima. Nema alternative i opasan je jer mu je ovo borba za opstanak. Mnogo puta je uspjevao da prevari građane. Ali građani mu više ne vjeruju, kao što ni on ne vjeruje prvim saradnicima”, kazao je Bojanić.

Radovao se raspravama sa Đukanovićem, ali građani nemaju šta, kazao je Bojanić, da čuju jer im njegov protivkandidat nudi samo reciklirane govore o izdajnicima i patriotama.

“Svi smo ga prozreli da i dalje hoće da jaše na talasima podjela. I poslušnicima je muka da idu sa njim od skupa do skupa i smiju se njegovim neslanim šalama”, poručio je kandidat većinske opozicije.

Foto: Svetlana Mandić

Kada je ekonomija u pitanju, umjesto dugih govora, sve je moguće objasniti u nekoliko rečenica, tvrdi Bojanić.

“Niske strasti su ugasile visoke peći i uništile srednju klasu. To su uradili i rade 20 i kusur godina. Njihova alavost, gramzivost i pohlepa uništili su privredu da bi oteli to što je ostalo. Srednja klasa treba da bude nosilac promjena. Ona je ta koja daje sigurnost državi, a on je nju uništio, a Monstat se sprda sa građanima i uči ih šta da kupe za dva eura da bi preživjeli”, kazao je Bojanić.

Prema njegovim riječima uvijek se govorilo s kim si, takav si, a Đukanović okružen “političkom bižuterijom” i sam je postao “politička bižuterija koja samo liči na original, izgubio je i vrjednost i kvalitet”. Narod, kako je poručio, neće dozvoliti da Đukanović nakon 27 godina vladavine sprovede plan i autokratiju uvede

u diktaturu.

Pošto je skup održan za vrijeme Vaskrsa Bojanić ja poručio Đukanoviću da nije kasno da se povuče i građane zamoli za oprost.

“Sadašnjojst Crne Gore vapi za tolerancijom različitosti i za jedinstvom opozicije i svih građana, da Crnu Goru oslobodimo nepravdi i svega onoga od čega se stidimo. Pokazali smo da zajedno možemo”, kazao je Bojanić i dodao da je kandidaturu za predsjedničkog kandidata prihvatio samo kako bi pomogao da se napravi moderna Crna Gora u kojoj će građani imati sva prava zakonom zagarantovana i u kojoj će svi biti isti.

“Crna Gora mora da bude svačija i nikome ne smije da bude usko u njoj”, poručio je Bojanić sa konvencije u Nikšiću.

Vladan Šćepanović je kazao da nema namjeru da puno troši riječi na pogubnu politiku koja je na vlasti, a ni inspiraciju da priča kada okolo nema špijuna i žandara. Kazao je da mu nije jasno čemu se smije onaj sa skvera, aludirajući na veliki bilbord na kome je slika Mila Đukanovića, dok ovaj narod i ovaj grad odumiru. Samo pad vlasti je pobjeda, poručio je Šćepanović i kazao da građani nemaju pravo na grešku niti na bilo koji drugi rezultat. I dok se, kako je rekao, u ratu dešavaju jednonacionalni zbjegovi, trenutno je u Crnoj Gori multietnički i multinacionalni zbjeg jer je Crnu Goru napustilo na desetine hiljada mladih ljudi.

Marko Kovačević je podsjetio na zajednički skup opozicije prije lokalnih izbora u Nikšiću i kazao da upravo to zajedništvo daje kvalitet više opoziciji. Bojanić je, prema riječima Kovačevića, imao snage da okupi heterogenu opoziciju i to mu daje za pravo da bude predsjednik svih ljudi u Crnoj Gori.

“Protiv države u kojoj je Mladen Bojanić predsjednik niko ne može bitri osim Mila Đukanovića”, poručio je Kovačević i kazao da su izbori 15.aprila referendum na kome građani treba da odluče da li će Crna Gora da nastavi putem sopstvenog nestanka, kuda je vodi Đukanović, ili će krenuti putem reformi i ozdravljenja, a to je put koji nudi Bojanić.

Prema Nemanji Vukoviću predsjednik treba da se bavi problemima svih građana a Đukanović to ne može jer je “preokupiran Acovim limenkama i termoelektranama, Blažovim vjetroelektranama mini-hidrocentralama, Aninim aferama, Svetovim presudama i svojim milionima koje je pokrao od poštenih građana Crne Gore”.

Nenad Marković je poručio da žele predsjednika koji će svim građanima ponuditi jednak tretman, a ne “marionetskog predsjednika” koji je služio samo jednoj stranci.

Marija Lalatović je kazala da je u početku odbila poziv da govori na dan Vaskrsa, ali i priznala da bi se pokajala da nije došla da bude sa hrabrim i slobodnim ljudima, jer podržava čovjeka koji je odlučio da miri Crnu Goru, “hrabrog čovjeka u zlom vremenu”, koga podržavaju glasači koji su nepotkupljivi i čiji su “glasovi čisti kao suza”.

Tanja Raičević je poručila da je suprostavljanje “neljudskom DPS sistemu” moralni čin, a da je Bojanić čovjek koji se zalaže da se o važnim pitanjima narod izjasni putem referenduma, što dovoljno govori o njegovoj moralnosti. Đukanović, prema njenim riječima, “višestruki politički povratnik” nudi građanima lažnu stabilnost koja uništava Crnu Goru.

Mirko Pavićević je kazao da svi slobodni ljudi “pune bateriju” za 15.april kada će Crna Gora slaviti novog pobjednika. Mladi su ga, prema njegovim riječima podržali jer nudi jedinstvo opozicije i bolje sjutra svim građanima, a posebno mladima.

