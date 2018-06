Bojanić ide do Strazbura, sudije zabrinute za ulogu Ustavnog suda

Predsjednički kandidat na nedavnim izborima Mladen Bojanić priprema predstavku Evropskom sudu za ljudska prava, nakon što je nakon skoro dva mjeseca dobio negativnu odluku Ustavnog suda na njihovu regularnost.

Taj sud je još 26. aprila odbio ustavnu žalbu Bojanića koji je tražio poništenje rezultata izbora, ukazao na zloupotrebu državnih resursa Mila Đukanovića (DPS) i spornu oduku Državne izborne komisije koja je bez kvoruma prethodno odbila njegovu žalbu zbog svih istih razloga koje je naveo Sudu.

Đukanović je pobjedio u predsjedničkoj trci.

Objavljivanjem odluke u “Službenom listu” stvoreni su uslovi da Bojanić “ide do Strazbura” i tamo potraži pravdu jer vjeruje, kako kaže, da je sud koji treba da šititi Ustav odlučio politički, u korist DPS:

“Odluka je, bez ijedne dileme, donesena pod političkim pritiskom DPS-a. Kako drugačije objasniti kontradiktornost da i pored konstatacije iz Obrazloženja da je “Ustavni sud ocijenio da DIK nije imala potrebnu većinu (10 članova) za rad i odlučivanje o prigovoru podnosioca žalbe”, taj isti sud odbija moju žalbu na tako donešeno Rješenje DIK-a,” kaže Bojanić za “Vijesti”.

Čudni parametri odlučivanja: Ustavni sud Foto: Savo Prelević

U odluci Suda, koja je nedvano obavljena u “Službenom listu”, sudije Milovan Gogić i Miodrag Iličković izdvojile su mišljenje. U njemu se, između ostalog, navodi da većinski stav njihovih kolega “neće doprinijeti transparentnosti izbornog postupka, ni povjerenju građana u izborni proces”.

“Postavlja se pitanje gdje se u konkretnom slučaju gubi uloga US koji treba da ukaže na proizvoljnost, samovolju i zloupotrebu koju ne dopuštaju Ustav i standardi Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda”, navode oni.

Nakon što je DIK odbio Bojanićevu žalbu, on se obratio US. Odgovarajući na njegove zamjerke da nijesu imali većinu za rad i odlučivanje, jer je bilo prisutno samo šest stalnih članova od ukupno 10, kao i da nije bilo još sedmoro članova proširenog sastava, DIK je Ustavnom sudu poslao izjašnjenje, ne sporeći te detalje. Oni, međutim, tumače da su i pored toga što većina članova nije došla na sjednicu, riješili da donesu odluku po prigovoru Bojanića. Jer da nisu, objašnjava DIK, to bi značilo da se njegov prigovor prihvata.

Ustavni sud je, kako piše u odluci, prihvatio tu argumentaciju DIK-a i procijenio da je šestoro od 10 stalnih članova kvorum.

U dijelu gdje se Bojanić žali na zloupotrebu državnih resursa, on se oglasio nenedlažnim.

“Pripremamo predstavku sudu u Strazburu kako bismo dokazali da je ova odluka bila obična farsa režirana od strane DPS-a, uz punu podršku i izvedbu dijela sudija. Izdvojeno mišljenje sudija Gogića i Iličkovića u kojem se pitaju “gdje se u konkretnom slučaju gubi uloga Ustavnog suda koji treba da ukaže na proizvoljnost, samovolju i zloupotrebu koje ne dopuštaju Ustav i standardi Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda “ treba da nas sve zabrine,” kaže Bojanić.

Njemu, kako podsjećaju Iličković i Gogić, nije bilo dozvoljeno prisustvo sjednici, iako je odlučivano po njegovoj inicijativi.

Šest je veće ili jednako 10

Sudije koje su donijele ovako skandaloznu odluku zaslužuju da budu javno pomenute: Dragoljub Drašković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović, Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović, kako bi se personalizovala odgovornost Ustavnog suda, a stručna i laička javnost se upoznala sa njihovim “pravnim” stavom da je 6 veće ili jednako 10, rekao je Mladen Bojanić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (5 glasova)