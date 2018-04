Bojanić: Institucionalna prednost znači da je došlo do zloupotrebe državnih resursa

Kandidat većeg dijela opozicije za predsjednika Crne Gore Mladen Bojanić je komentarišući zaključke međunarodne misije za posmatranje izbora u kojima se navodi da je kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović imao institucionalnu prednost, kazao da to znači da je došlo do zloupotrebe državnih resursa.

U preliminarnim zaključcima međunarodne misije za posmatranje izbora juče je rečeno da su predsjednički izbori 15. aprila u Crnoj Gori protekli poštujući fundamentalne slobode, iako je Đukanović, imao institucionalnu prednost, a međunarodni posmatrači su na nekoliko biračkih mjesta prijavili indikacije kupovine glasova i koršićenja spiskova u svrhu praćenja koji birači su glasali.

"To Đukanović radi godinama. Ali konačno da je to neko napisao u izvještaju posmatračke misije iako je kao blaga formualacija korišćena institucionalna prednost“, naveo je Bojanić na konferenciji za medije.

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović osvojio je na predsjedničkim izborima 53,9 odsto glasova, dok je Bojanić osvojio 33,4 odsto.

On je rekao je da je spreman da svim opozicionim subjektima pomogne ukoliko smatraju da im njegova pomoć može biti djelotvorna u zajedničkoj borbi protiv smjene vlasti.

Bojanić je ponovio da je ponosan na izborni rezultat koji je postigao i dodao da ne osjeća nikakvu gorčinu i žal za nečim boljim.

„U ovim uslovima meni je 111.711 glasova mnogo jer ih doživljavam kao iskrene i čiste, date doborm voljom bez prisile i ucjene“, rekao je Bojanić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je tokom izborne kampanje bio iskren sa biračima, da nije obećavao što nije mogao da ispuni, nije krio stavove, niti se dodvorovao bilo kome.

„Govorio sam ono sto mislim i osjećam. Nažalost to je prepoznala trećina birača, ali to je dovoljno za nastavak borbe za bolju Crnu Goru“, rekao je Bojanić.

On je ponovio da će planirani bužet kampanje, od 150 hiljada eura, biti malo probijen, ali da kampanja neće koštati stranke koje su ga podržale ni centa.

Bojanić je kazao da je zadovoljan odnosom sa političkim liderima koji su ga podržali i da su bili korektni bez obzira na medijske navode.

On je kazao da su se mnogi tokom kampanje bavili i odnosom između političkih subjekata koji su ga podržali, ali da svi znaju da on nije idealan.

Bojanić je rekao da je pokušavao cijelo vrijeme da bude koordinator, spona između političkih subjekata koji su ga podržali i da će biti i u nastavku njegovog političkog djelovanja, kakav god bio.

„Uvijek sam spreman da svi opozicionim subjektima pomognem ukoliko smatraju da im moja pomoć može biti djelotvorna u odnosima i zajedničkoj borbi protiv smjene ove vlasti“, poručio je Bojanić.

On je kazao da je odnos, što se tiče međunarodne zajednice, imao samo sa OEBS-om i da nije ni od kog tražio podršku.

Bojanić je podsjetio da su albanski premijer Edi Rama i kosovksi premijer i predsjednik Ramuš Haradinaj i Hašim Tači dva dana prije izborne tišine tražili podršku za Mila Đukanovića i to ocijenio direktnim miješanjem u unutrašnje stvari Crne Gore.

Bojanić je podsjetio da Đukanović prisustvovao puštanju u rad aparata za magnetnu rezonancu u Institutu za bolesti djece Kliničkog Centra, kao i da je lidera DPS podržo SUBNOR.

„Trebao je mene da podrži sa obje ruke ali očigledno je u pitanje sponorisanje te organizacije od Đukanovića i Vlade i da je to bilo vraćanje duga Đukanoviću“, rekao je Bojanić.

On je naveo da su sve to stvari koje su uticale i pozvao Katnića da odgovori da li je bilo zloupotreba.

"Naravno, ne očekujem od Katnića bilo kakvu reakciju, ali neka se on pravda zašto on neće prepoznati zloupotrebu", rekao je Bojanić.

Đukanović, prema njegovim riječima, zavrijedio najveću podršku time što je „bježao“ sa debata na Javnom servisu.

Bojanić je istakao da je sa svim predsjedničkim kandidatima imao dobar odnos osim sa Vasilijem Miličkovićem zbog, kako je rekao, neisitna koje je iznio o njemu i saopštio da je protiv Miličkovića podnio prijavu.

On je kazao da bio pažljiv tokom kampanje da ničim ne naruši integritet Draginje Vuksanović, a da je Socijaldemokratska partija (SDP) odmah nakon izbora „pokazala svoje pravo lice“.

"Potrčali su da objave kako su povećali podršku, a zaboravili su na podršku Demosa Miodraga Lekića. Nijesu to samo glasovi SDP, valjda tu ima i glasova Lekića“, rekao je Bojanić.

Prema njegovim riječima, Vuksanović je pokazala da je stranački kandidat, a ne građanski.

Bojanić je kazao da se tokom kampanje odnos sa nezavisnim medijima sveo na to "koliko para toliko muzike", a da su se režimski mediji trudili da ga lažima i neistinama diskredituju.

Bojanić je saopštio da se neće žaliti Opštinskim izbornim komisijama, jer to smatra besmislenim, ali da hoće Državnoj izbornoj komisiji da ukaže na sve neregularnosti koje su bile.

"Ne da bih nešto popravio, jer ne gajim iluziju da je to moguće, već hoću da ostavim pisani trag kako je Đukanović pobjeđivao na izborima", kazao je Bojanić, navodeći da će i posmatračima OEBS-a uputiti sličan dopis.

On je kazao da Crna Gora ne može da ide naprijed sa autokratom koji je nekoliko dana prije izbora prijetio medijima i civilnom sektoriu da će sa njima da se brutalno obračuna i nazvavši ih fašistima.

„I taj čovjek posle izbora kaže da pruža ruku tamo nekom. Nevjerovatno licemjerstvo, neiskrenost“, rekao je Bojanić.

On je kazao da vjeruje da će opozija iz ovoga da izvuče pouku i nastavi borbu.

„Ukoliko meni vide nekog ko može pomoći u toj borbi ja sam spreman. Ne da budem član jedne političke partije niti da osnivam svoju, već neko ko ima kontakt i može da pomogne u međusobnoj saradnji opozicije“, poručio je Bojanić.

On je pozvao građane da na narednim izborima izađu u većem broju i „ne budu nijemi posmatrači dešavanja u Crnoj Gori i sami izaberu budućnost koju žele“.

Na pitanje zašto se opozicioni lideri koji su ga podržali nijesu oglasili nakon izbora, Bojanić je kazao da ih je on zamolio da to ne rade dok on ne održi konferenciju na kojoj želi da sumira utiske.

On je, upitan da prokomentariše ocjene analitičara da su opozicioni birači partija koje su ga podržale na izborima ostali kući, rekao da ne može da se složi sa tim

konstatacijama.

"Na partijama je da analiziraju izborna mjesta od grada do grada i da vide šta se desilo. Meni je najviše žao što nije bila veća izlaznost", istakao je Bojanić.

Kako je dodao, nijesu uspjeli da podignu izaznost slobodnih građana.

„Kako i zašto ne znam. Možda moja retorika i način komunikacije sa građanima nije bio dobar, i da je to razlog zašto nije izašlo 70 odsto građana“, rekao je Bojanić.

Na pitane da li dalji bojkot parlamenta nakon pobjede DPS ima svrhu, Bojanić je rekao da je na sastanku sa opozicijom bilo riječi o tome, ali da ne želi da iznosi lični stav.

Bojanić smatra da je vrijeme da se opozicione partije reorganizuju, ali nije želio da komentariše da li treba da se promijene višedecenijski opozicioni lideri.

Na pitanje da prokometariše ocjene analitičara da bi ostvario bolji rezultat da su ga na konvencijama opozicioni lideri pratili, Bojanić je kazao da je, ako je ta konstatacija tačna, onda grešk au njemu.

„Priznajem grešku, jer je prvenstveno moja ideja bila da dođu na konvecninama na kojim aih ja pozovoem. Pozvbao sam ih u Nkšiću i Podogrici jesam smatrao da mi tu trebaju“, rekao je Bojanić.

