Bojanić: Ja ću biti Strazbur u Crnoj Gori

Preduslov svega je da se politika Mila Đukanovića pošalje u političku prošlost, poručio je sa sinoćnje konvencije u Bijelom Polju predsjednički kandidat Mladen Bojanić, saopštneo je iz njegovog medijskog tima.

On je najavio da zatim slijedi oslobađanje zarobljenih institucija da budu u funkciji građanina: "Ja ću biti Strazbur u Crnoj Gori“, rekao je Bojanić.

On je saopštio da na doskočice Đukanovića neće odgovarati jer kandidat DPS-a izgleda izgubljen.

„Valjda je više svakome dosadio. Mislim da ni on više ne zna šta radi. Pogubio se toliko da on sebe predstavlja evropskom politikom. Đukanović, koji je nacrtan u izvještaju o proširenju EU kao glavna ličnost zbog koje je ova država zarobljena, za sebe kaže da je evropska politika. Čak se toliko pogubio da kao predsjednik košarkaškog saveza ide da gleda skijališta. Ne zna više ni šta radi, ni šta je po funkciji, ni gdje ide“, kazao je Bojanić.

Bojanić u Bijelom Polju Foto: Izborni štab Mladena Bojanića

„Junaku u blindiranom mercedesu koji odbija da se upusti u političke duele“, Bojanić je i u Bijelom Polju postavio pitanje: „Da li osjeća imalo odgovornosti za činjenicu da maltene nema dana u Crnoj Gori u kojem neko ne strada“?

Bojanić je kazao da je osnov demokratije sloboda, a osnov slobode - slobodna riječ i slobodni mediji. Pitao je Đukanovića "da li osjeća odgovornost za napade na novinare u Crnoj Gori."

Sa konvencije Foto: Izborni štab Mladena Bojanića

„Znate šta je Đukanović govorio za medije. Znate kako je nazivao medije pogrdnim imenima. Zato ću ga danas pitati vezano za to. Da li osjeća odgovornost za stvaranje ambijenta u kojem postaje normalno da se bombama napadne nečiji mir, sigurnost i život. Da podsjetim da je kritičare i slobodnomisleće ljude nazivao miševima, pacovima, tražio deratizaciju. Da li je to bio poziv da se ovakvi napadi u nečijim glavama smatraju opravdanim. Đukanoviću, da li ti ovim radiš na stabilnosti ili praviš haos i beznađe u Crnoj Gori“, istakao je Bojanić.

On je poručio da se mora zaustaviti iseljavanje sa sjevera koje je nastalo zbog nepravedne raspodjele bogatstva: „Sjever je bogat resursima, a živi u siromaštvu zbog Đukanovićeve politike. Kao predsjednik uticaću na promjenu pogubne ekonomske politike“, obećao je Bojanić.

„Ne može se zasnivati razvoj Crne Gore tako što će se bogatima davati da budu još bogatiji, a siromašnima da budu još siromašniji. To je naopaka ekonomska politika, to je politika prevare. To ćemo zaustaviti od 15. aprila”, naglasio je Bojanić.

On je rekao da nama treba društvo jednakih, društvo u kojem će svako imati jednaku šansu da zaradi od svog rada. Bojanić je kazao da će podržavati kritičku misao, jer samo tako društvo može ići naprijed.

„Osjećam se spokojnim i ispunjenim, ubijeđen sam u svoju pobjedu. Skupovi podrške meni su skupovi slobodnih ljudi. Ja ne vidim da je ovdje neko došao autobusima, nećete vidjeti nikakve tablice. Naša kampanja je skromna, ali će biti efikasna. Prevaziđimo naše podjele i učinimo našom prednošću sve te razlike jer zajedno možemo pobijediti i od Crne Gore napraviti modernu evropsku državu“, istakao je Bojanić.

Suada Zoronjić je poručila da je Mladen Bojanić čovjek koji će pomiriti sve razlike među građanima Crne Gore, dok je Vidran Kljajević kazao da je 15. april dan kada Crna Gora odlučuje da li će ostati privatna država ili će postati časna Crna Gora koja živi još samo u pjesmi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (3 glasova)