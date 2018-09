Bojanić: Marković, osim saradnika krivolovca, dobio i saradnike – lovce u mutnom

Hajde da nam je neko drugi spočitao sadejstvo sa Duškom Markovićem, pa da tu tezu i uzmemo za ozbiljno, ali kada to uradi portparol partije čiji je predsjednik izjavljivao da onaj ko se vrati u Skupštinu – direktno pomaže Dušku Markoviću, onda je to zaista komično, saopštio je večeras Miloš Bojanić, član Pres centra Demokratske Crne Gore.

On je reagovao na izjavu portparola Demokratske narodne partije (DNP) Nikole Jovanovića koji je između ostalog kazao da "dodatno svjetlo na priču oko rekonstrukcije Vlade baca i očigledno sadejstvo Demokrata i premijera Duška Markovića oko izbornog zakonodavstva".

"Tako je to kad si u akciji permanentnog nanošenja štete opoziciji u cjelini, a Jovanović i Knežević znaju u čijem interesu to rade: ne možeš da sročiš ni saopštenje o propustima predsjednika privezak-partije u vladajućoj koaliciji oko izgradnje autoputa, a da se pritom ne obrušiš i na najjaču opozicionu partiju. Štaviše, propust Ivana Brajovića i kompletnu priču o tom propustu portparol DNP iskoristio je samo kao motivaciju da bi na samom kraju saopštenja, krajnje perfidno, izrekao besmislicu zbog koje se, očigledno, i upustio u pisanje saopštenja. Jasno je da DNP, na ovaj način, proturajući besmislice ispod žita, pokušava, loveći u mutnom, da dođe do kojeg jeftinog političkog poena. Tako je Duško Marković, osim saradnika krivolovca, dobio i saradnike – lovce u mutnom", istakao je Bojanić.

On je dodao da ne zanima Jovanovića, DNP, ni Demokratski front što nam aerodromi odlaze u bescijenje.

"Bitno je napasti najjaču opozicionu partiju da je u sadejstvu sa Duškom Markovićem, ne bi li se opoziciji u cjelini nanijela šteta, a Đukanoviću i DPS omogućilo da pritvrde svoje pozicije u vlasti. Oni su i sami i te kako svjesni koliko ovakav način ponašanja prema ostatku opozicije kompletan politički ambijent okreće u korist DPS. Prema našem dubokom i trajnom uvjerenju, kolege iz Demokratskog fronta sve ovo i čine upravo stoga što su toga i sami svjesni. O tome ko sa kim djeluje u sadejstvu najbolje bismo mogli vidjeti ako bismo se prisjetili koliko su puta odbornici Demokratskog fronta, samo u posljednje vrijeme, nakon posljednjih lokalnih izbora, da se ne vraćamo dalje u prošlost, izglasavali predsjednike opštine i skupština iz redova DPS. Dakle, kolege iz DNP-a i DF, lako bismo vam mogli odgovoriti na sve optužbe kad bismo htjeli da budemo perfidni kao vi i to perfidni, naročito, u odnosu na interes opozicije u Crnoj Gori, ali mi ne želimo da doprinosimo tome da cjelokupan politički ambijent u Crnoj Gori u potpunosti bude takav da odgovara DPS", kazao je Bojanić.

Po njegovim riječima, namjera Demokrata je da samo ukažu na modele kojima se nanosi šteta opoziciji.

"A o tome ko najbolje pleše sa DPS ostavljamo građanima da procijene. Oni će, kao i uvijek, o tome imati najmjerodavniji sud, u šta smo se mogli uvjeriti i na posljednjim izborima. Kao što je poznato, Demokrate su odmah nakon osnivanja političkog subjekta donijele Odluku na najvišem organu partije i javno se obavezale da Demokratska Crna Gora neće nikada sarađivati i formirati koaliciju sa bilo kojom frakcijom DPS-a. A gdje je vaš potpis? Zašto se i vi pisanim putem ne obavežete da nećete nikada u koaliciju sa DPS? Jasno je, zato što dogovorate sa Đukanovićem učešće konstituenata u Vladi DPS. Ali zapamtite, nema veće izdaje i većeg izdajnika od onih koji sa DPS konstituišu bilo šta, a posebno učešće u Vladi. Takođe, po ko zna koji put, pozivamo kolege iz opozicije da prestanu sa podmetanjima i prozivanjima na račun opozicije, a naročito na račun Demokrata, umjesto da oštricu kritike, kako je za očekivati, usmjere ka režimu", poručio je Bojanić.Portparol Demokratske narodne partije (DNP) Nikola Jovanović

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)