Bojanić: Neka nam Đukanović objasni kako je oprao prvi million u Piraeus banci

Predsjednički kandidat Mladen Bojanić na skupu u Herceg Novom poručio je da će na svakom njegovom predizbornom skupu postavljati po jednu pitanje Milu Đukanoviću.

“Kako je Đukanović oprao prvi million u Piraeus banci u Londonu. Neka objasni kako je to ušetao u banku I tražio kredit, a oni mu ga dali na riječ. Neka nas nauči ako to može tako. Znamo da to nije istina I da su druge stvari iza toga. Ali dajmo mu priliku da to objasni”, kazao je Bojanić i naveo da je Đukanović “jednom u Skupštini pobjegao od te rasprave”.

Podsjećamo da je Đukanović putem svoje kompanije Capital Invest, otkupio skoro sedam posto dionica Prve banke po izrazito niskoj cijeni, podigavši milionski kredit od londonskog ogranka grčke Piraeus banke. Đukanović je založio kupljene dionice kao garanciju za kredit.

Bojanić je poručio da će Đukanovića poslati u političku prošlost, osloboditi zarobljene institucije I da će država brinuti za svakog pojedinca I građanina.

Bojanić je istakao da će mladim ljudima u Crnoj Gori obezbijediti radnu praksu u visoko razvijenim evropskim zemljama, a njihov boravak će finasirati država.

“Kada budem predsjenik učiniću sve da obiđem predsjednike zemalja Evropske unije i sa njima dogovorim praksu u najboljim kompanijama i institucijama Evropske unije, jer je to nedostaje mladim ljudima.Oni će vidjeti kako funkcioniše sistem i pravo tržište”, kazao je Bojanić i istako da će ti mladi ljudi nakon povratka u Crnu Goru dobiti posao na kon kursu , a ne “namještenim partijskim kombinatorikama”

Bojanić je ustvrdio da je kritička misao temelj svake demokratije I da je zato neophodno mladim ljudima , ali I svim građanima omogućiti da sve preispituju I ohrabriti ih da budu kritični.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić je poručio da građani ne “smiju dozvoliti da vas po ko zna koji put ubjeđuju da će ukoliko oni ne pobjede biti ugrožena država, ugrožene evropske integracije, ugrožena prava manjina,…jer na ovim izborima su ugrožene samo njihove privilegije, odnosno nastavak pohare države i društva, a ove opštine u kojima je opozicija preuzela vlast su primjer i garant da će i novi predsjednik Crne Gore Gospodin Bojanić baštitniti sve one evropske i demokratske vrijednosti daleko više od njih, časno i pošteno kako on to jedino i zna”.

