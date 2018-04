Bojanić: Partije su uz mene iako vodim svoju politiku

Partije koje su me podržale neće zbog lokalnih izbora propustiti priliku da Mila Đukanovića zajedno pošaljemo u političku prošlost, kazao je predsjednički kandidat dijala opozicije Mladen Bojanić. Njega su na predsjedničkim izborima podržali Demokratski front (DF), Demokrate, Građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija (SNP).

Bojanić tvrdi da će mu, ukoliko postane predsjednik Crne Gore, prvi potez biti inicijativa za široki društveni dijalog, kao i posjeta Briselu gdje bi predstavio inicijativu i poslao poruku da Crna Gora može početi suštinske reforme.

“Predsjednik Crne Gore se bira na neposredan način, što znači da svoj autoritet crpi iz direktne volje građana. Ustav Crne Gore nije slučajno kao prvu nadležnost propisao da predsjednik predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu. Ovo ja čitam na sljedeći način. Prvi potez biće inicijativa za široki društveni dijalog, a paralelno sa tim posjeta Briselu gdje bi se inicijativa predstavila i poslala poruka da Crna Gora može početi suštinske reforme, u vezi sa onim što je i EU prepoznala kao problem, a to je oslobađanje zarobljenih institucija, uklanjanje veza vlasti i organizovanog kriminala, ekonomska konsolidaciji i puna zaštita ljudskih prava i sloboda”, kazao je Bojanić za “Vijesti”, navodeći da može obećati da “će se miješati u svoj posao i biti posvećen zaštiti vitalnih interesa Crne Gore.

“Više sam puta rekao da ću uraditi sve kako bi Crna Gora za vrijeme mog mandata ispunila uslove za ulazak u EU. Živio sam i radio u zemljama razvijene demokratije, tržišne privrede. Znam šta su suštinske vrijednosti tih društava i koliko se cijeni kada svojim trudom i radom na bazi znanja postignete rezultate. To će uraditi i Crna Gora. Uzdignutog čela će pregovarati o članstvu u EU i ući na bazi zasluga, a nikako geopolitičkih taktika. Zapadne vrijednosti koje počivaju na slobodnim institucijama, vladavini prava i tržišnom privređivanju, Crnoj Gori prvenstveno trebaju radi našeg, sopstvenog razvoja, pune održivosti, identiteta i integriteta. Tada će Crna Gora biti poštovan i uvažen partner.

Demokrate i URA su u završnici predsjedničke kampanje promovisali koaliciju za lokalne izbore u maju. Mnogi su to protumačili kao nezainteresovanost za predsjedničke izbore. Da li Vi to tako vidite?

Dobio sam nedvosmislenu podršku od devedeset odsto opozicije. Vjerujem da je podrška iskrena, što će potvrditi i rezultat na izborima u nedjelju. Takođe sam rekao da smo sklopili džentlmenski sporazum da autonomno vodim predsjedničku kampanju u skladu sa principima koje baštinim, a da se subjekti koji su me podržali njome ne osjećaju sputani za sopstvene inicijative. Taj sistem funkcioniše i držim da se radi o demokratskom iskoraku. Pod tim podrazumjevam činjenicu da ću brzo postati predsjednik svih građana, a da će politički subjekti nastaviti autonomno da vode svoje politike. To je dio demokratske kulture i unaprijeđenog političkog sistema.

Da li mislite da će ukoliko bude drugog kruga izbora, partije koje su stale iza Vas biti posvećene predsjedničkim izborima ili će se više baviti lokalnim izborima?

Naravno da će partije koje su me podržale biti posvećene predsjedničkim izborima i to sa dodatnim entuzijazmom. Naivno je razmišljanje da bi neko od subjekata koji su me podržali propustio istorijsku šansu da Đukanovića zajedno pošaljemo u političku prošlost, a još naivnije da postoji bolja kampanja za sve nivoe izbora i afirmacija mirne smjene vlasti od šanse koja je tu pred nama.

Da li biste, ukoliko dođe do drugog kruga, a vi ne budete u njemu, podržali nekog od opozicionih kandidata i zbog čega?

Po svim istraživanjima ja sam kandidat koji ide u drugi krug, ali možemo zamisliti i krajnje hipotetičku situaciju koju ste postavili. Sigurno je da ne bih podržao kandidata DPS-a.

Sa Frontom zajedno u borbi za smjenu vlasti

DPS i njima bliski mediji pokušavaju da vas predstave kao kandidata DF-a. Koji su to stavovi koje dijelite sa čelnicima Fronta?

Već sam odgovorio da sam ja kandidat koji zastupa svoje političke principe i vrijednosti. Ti principi podrazumijevaju borbu za slobodne institucije, istinsko građansko društvo, solidarnu zajednicu, brigu o svakom građaninu, beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ekonomske i socijalne reforme, afirmaciju neposredne demokratije, otvorene liste, društveni dijalog, evropsku Crnu Goru. Znam da će svi politički subjekti koji su stali iza mene biti saveznici u toj borbi.

Ono što nas nesporno sve spaja jeste da demokratija mora da počne da djeluje, a to u prvom redu znači da vlast bude smjenjiva ili u konkretnom da dobijemo predsjednika koji nije proizašao iz strukture koja po riječima same EU ovu državu drži zarobljenom.

