Bojanić: Pozvaću sve političke aktere i predstavnike civilnog sektora da sjednemo za isti sto

Predsjednički kandidat dijela opozicije Mladen Bojanić kazao je da će, ukoliko bude izabran za šefa države, organizovati sastanak sa predstavnicima političkih partija i civilnog sektora kako bi riješavali probleme u državi.

On je na prvom promotivnom skupu, koji je održan u hotelu "Grand" na Cetinju, rekao da sebe doživljava kao prvog među jednakima i da će se tako ponašati ako bude izabran za predsjednika države.

Bojanić je istakao da će se boriti protiv podjela u Crnoj Gori.

"Prva stvari koju ću uraditi kao predsjednik - pozvaću sve političke aktere i predstavnike civilnog sektora da sjednemo za isti sto i nađemo riješenja za sve probleme koji tište Crnu Goru. Posvađani ne idemo nigdje. Da pokažemo da se djelima pravi Crna Gora a ne riječima, kao što to rade neki drugi", kazao je Bojanić.

On je poručio da će se zalagati da mladi ostanu u državi, navodeći da mu je osnovni cilj da Crna Gora postane moderna evropske država sa punom vladivinom prava i nezavisnim institucijama.

On je kazao da Crna Gora mora imati tržišnu privredu koja se zasniva na konkurenciji a ne korupciji i monopolu.

Aludirajući na predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića on je rekao da njegov protivkandidat u kampanju ulazi sa porukom da sprema plan iako je na vlasti više od 20 godina.

"Zamislite čovjeka koji poslije 20 godina sprema plan. Koliko se stvari promjenilo za to vrijeme u svijetu, suršio se Berlinski zid mijenjali su se sistemi, a on je i dalje tu gdje i nudi nam plan. On tvrdi da su ovi izbori plebiscit o strateškom pravcu Crne Gore, a jedini njegov plebiscit o strateškom pravcu je da iz autokratije pređe u diktaturu. Mi smo tu da ga zaustavimo", kazao je Bojanić i pozvao Đukanovića na debatu na Javnom servisu. "Neka dođe da otkrije šta je to novo smislio poslije 27 godina. Naravno ne smije da dođe jer nema argumenata, ali će poslati poslušnike da šire laži i podmetačine da nas zaustave".

Bojanić je rekao da je kampanju počeo na Cetinju zbog istorijske važnosti tog grada, ali i želje da se prvo upozna sa budućim komšijama.

"Kada se preselim u novi kvart red je da se komšijama predstavim i kažem kakve su mi namjere", kazao je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (6 glasova)