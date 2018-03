Bojanić predao potpise za kandidaturu

Kandidat većeg dijela opozicije za predsjednika države Mladen Bojanić predao je kandidaturu za predsjednika Državnoj izbornoj komisiji.

Njega su podržali Demokratska Crna Gora, Demokratski front, GP URA, SNP, Ujedinjena Crna Gora.

On je 18.500 potpisa za predsjedničku kandidaturu.

"Ovim počinjemo zvanično kampanju, koja će biti veoma intenzivna. Najavljujem posjete svakoj opštini. Imaćemo osam velikih skupova i tribina i posjeta manjim mjestima, gdje ću se predstaviti kao kao kandidat sa svojim namjerama", rekao je Bojanić.

Upravo smo predali 18500 čistih potpisa od ljudi čistog srca i ovim počinjemo zvaničnu kampanju. Kampanja će biti primjerena ekonomskom trenutku u kojem se nalazi Crna Gora i svi njeni građani.#MladenBojanić #DaZajednoMožemo #live pic.twitter.com/1M2WEAXOVv — Mladen Bojanić - Da, zajedno možemo. (@BojanicMladen) March 25, 2018

Zahvalio se svim političkim subjektima, koji su stali iza njegove kandidature.

"Za nekoliko dana su skupili ovoliki broj potpisa, kojima su mi dali podršku. Zahvaljujem se onima koji su odustali od kandidature. Inače, 34 poslanika opozicije od 39 su mi dali podršku, što je 90 odsto", dodao je on.

On je kazao da je saglasan sa izjavom svog protivkandidata Mila Đukanovića da će evropska politika pobijediti u prvom krugu.

"S tim što je napravio jedan grubi previd – da on ne predstavlja takvu Crnu Goru. On, kao prevaziđeni političar, predstavlja Crnu Goru sa one ružne strane. On je zastupnik korupcije, nepotizma, kršenja ljudskih prava i sloboda, neodgovorne i neodržive ekonomske politike“, naveo je Bojanić.

On je poručio da će se zalagati za nezavisne institucije, vladavinu prava kao osnov svake moderne evropske države, i da će učiniti sve da svako u Crnoj Gori uživa sva prava – od osnovnih ljudskih, do političkih.

DIK je prethodno potvrdio predsjedničke kandidature Hazbije Kalača, Vasilija Miličkovića, Marka Milačića i Draginje Vuksanović.

Kandidaturu je juče predao kandidat DPS-a Milo Đukanović.

Fizičar Dragan Hajduković je najavio učešće na izborima, ali je 21. marta saopštio da mu nedostaje 2,8 hiljade potpisa.

Rok za predaju kandidatura ističe 26. marta, a Državna izborna komisija utvrdiće listu kandidata najkasnije do 28. marta u ponoć.

Predsjednički izbori se održavaju 15. aprila

