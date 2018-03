Bojanić: Sve veći broj apstinenata zainteresovan za konačnu promjenu ovog režima

Mladen Bojanić, čiju su kandidaturu za predsjednika Crne Gore podržali Demokratski front, GP URA, Demokratsaka Crna Gora i Socijalistička narodna partija, istakao je da je posebno zadovoljan što se u prethodnom periodu javlja sve veći broj apstinenata koji su zainteresovani za konačnu promjenu ovog režima.

Bojanić je to kazao na juče održanoj sjednici odbora Glavnog grada Pokreta za promjene (PzP).

"Moja uloga je da zajedno sa građanima idemo ka istom cilju, bez svađa i podjela, da konačno organizujemo dijalog čiji će jedini cilj biti prosperitet i napredak Crne Gore. Postoje osnovni ljudski principi kojima se vodim u privatnom životu, i koje primjenjujem i kroz politiku. U ovom momentu se osjećam ispunjeno jer sam dobio podršku od onih ljudi koji meni puno znače i naravno cilj nam je da taj krug širimo, a sve u cilju prevazilaženja promjena i konačnom oslobađanju Crne Gore", istakao je Bojanić, saopšteno je iz PzP-a-

Branka Bošnjak, potpredsjednica PzP-a i predsjednica Odbora PzP Glavnog grada smatra da je dok kod Demokratske partije socijalista (DPS) vlada konfuzija i unutarstranački sukob oko predsjedničkog kandidata najbitnije da se najveći dio istinske opozicije ujedinio i da je spreman za zajedničku borbu za konačno oslobađanje i ozdravljenje Crne Gore.

''Ovo će biti dobitna kombinacija i nadamo se da će nakon pobjede na predsjedničkim izborima doći do ujedinjenja opozicije i zajedničke liste na predstojećim lokalnim izborima u Podgorici, a i drugim gradovima", kazala je Bošnjak.

Zamjenik predsjednika PzP Branko Radulović je rekao da je "ovaj model zajedničkog djelovanja opozicije je pokazatelj da smo na pravom putu."

"Kvalitetna alternativa i odvažnost su glavni preduslovi za smjenu ovog krimogenog režima i za postavljanje osnova za zdravu i prosperitetnu Crnu Goru. Mladen Bojanić je zajednički kandidat ne zato što ga je izbacilo vrijeme, već zato što on kao takav treba da bude prvi među jednakima, a jednaki treba da su svi građani Crne Gore. DPS mora da padne i veoma je važno da to bude na miran i demokratski način i zato je Mladen Bojanić potreban i prihvatljiv svima, istakao Radulović.

Predsjednik PzP Nebojša Medojević je kazao da su predsjednički izbori 15. aprila ustvari izbori između dva puta.

"Jedan put predstavlja Mladen Bojanić kao zajednički kandidat opozicije, a to je put konzenzusa, pomirenja, dogovora, fer izbora, mirnog i političkog rešenja krize. Drugi put koji predstavlja bilo koji kandidat ovog režima je put podjela, tenzija, sukoba koji može dovesti i dovodi Crnu Goru u konflikte. Radi se o čovjeku koji je sa Demokratskim frontom prošao sve najteže ispite I uvijek je bio uz slobodne građane Crne Gore, i on prije svega ispunjava sve ljudske kvalitete. Potrebno je da svi svojim punim kapacitetom stanemo iza ovog čovjeka, iza njegove ideje, a to je slobodna Crna Gora čiji će najvažnij cilj biti bolji život svakog njenog građanina", poručio je Medojević.

Iz PzP-a je saopšteno da su članovi opštinskog odbora Glavnog grada te partije dali spunu podršku predsjedničkom kandidatu Mladenu Bojaniću i izrazili punu spremnost da krenu u intezivnu kampanju, jer smatraju upravo Bojanića kao najbolji izbor koji u ovom trenutku može da ima Crna Gora, i sigurni smo da će dobiti podršku, jer građani zaslužuju da imaju bolje vođstvo od ovog koje upravlja Crne Gore.

