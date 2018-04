Bojanićev štab u Tivtu: Đukanoviću odgovara da Matijević da milione Portu i pođe u Spuž

Izborni štab predsjedničkog kandidata većeg dijela opozicije Mladena Bojanića u Tivtu, ocijenio je danas da predsjednički kandidat DPS i lider te partije Milo Đukanović ne preza od namjere da gradonačelnicu Tivta Snežanu Matijević (DPS) podstakne na izvršenje krivičnog djela i da je ako treba, čak i pošalje na robiju.

Matijevićka već skoro tri mjeseca, jer nije uvjerena da je taj aranžman zakonit, odbija da potpiše kontroverzni ugovor kojim bi se Opština Tivat odrekla svojih potraživanja od Porto Montenegra na ime komunalija od skoro 5,6 miliona eura. Saglasnost na potpisivanje takvog ugovora već je, glasovima 17 odbornika DPS, dala lokalna Skupština, a Đukanović je prošle nedjelje u Tivtu saopštio da je lokalna DPS-SD-HGI vlast, oklijevajući da taj aranžman sprovede do kraja „poklekla pod pritiscima medija i NVO sektora.“

„Nema tu nikakvog oprosta, već je riječ o vrlo korektnom i uobičajenom aranžmanu gdje novog investitora oslobađate komunalija koje su pretpostavljeno plaćene ili trebalo biti plaćene za one strukture koje su prethodno bile na tom lokalitetu. Ne vidim da je tu ikome išta oprošteno, ali dozvolite – čak i da je oprošteno, a nije - sa zadovoljstvom ću oprostiti svakome 5 miliona ako on uloži 550 miliona i otvori ovoliko radnih mjesta“, poručio je Đukanović gostujući u programu Radio Tivta.

Tivatski izborni štab Mladena Bojanića ocijenio je danas da „nekulurno, drsko i bahato ponašanje“ predsjedničkog kandidata DPS Mila Đukanovića „vrijeđa zdrav razum svakog čovjeka i najbolje nam govori o njegovoj namjeri i razlozima zbog kojih se kandidovao na ovim izborima“.

„Đukanovićeva izjava da treba oprostiti i nenaplatiti dug Porto Montenegru od preko 5 miliona eura, i vršenje pritiska da predsjednica Opštine potpiše takav ugovor, najbolji su dokazi o njegovoj lošoj namjeri. Da stvar bude još gora, on slavodobitno ide i korak dalje pa nam saopštava da bi on to uradio u svakoj narednoj prilici, samo ako bi mu se ukazala. Činjenica je da taj čovjek ne preza da članovi njegove partije koji pokrivaju visoke položaje, već sutra budu procesuirani i krivično gonjeni što je bio i do sada slučaj sa mnogim sada već bivšim predjednicima opština (Bar, Nikšić, Pljevlja) sve u cilju Đukanovičevog skrivanja i bježanja pred zakonima Crne Gore", saopštio je Bojanićev tivatski izborni štab.

Specijalno državno tužilaštvo inače, formiralo je predmet i već duže od dva mjeseca vodi izviđaj o namjeri tivatskog i vrha DPS da gradu pričini višemilionsku štetu, oslobađajući Porto Montenegro od obaveze plaćanja dospjelih dažbina.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)