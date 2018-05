Bojaniću od donacija 26.000 eura: Demokrate uplatile 10.000, SNP 5.000, URA 4.600

Predsjednički kandidat Mladen Bojanić dobio je za izbornu kampanju malo više od 26.000 eura od donacija, od kojih je većina stigla od stranaka i političara koji su ga podržale na izborima. Bojanića su na izborima podržali Demokratski front (DF), Demokratska Crna Gora, Socijalistička narodna partija (SNP) i Građanski pokret URA, koje su se obavezale da će finansirati njegovu izbornu kampanju.

Kako se navodi u izvještaju Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) stranka Alekse Bečića uplatila je tri donacije u ukupnoj vrijednosti od 10.000 eura, partija Vladimira Jokovića 5.000 eura a stranka Dritana Abazovića dvije donacije vrijednosti 4.600 eura. Prema Zakonu o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, pravna lica smiju donirati do 10.000 eura a fizička lica do 2.000 eura.

U izvještaju se navodi da su najviše donacija uplatili funkcioneri Demokrata, pa su Bečić i generalni sekretar Boris Bogdanović uplatili po 500, potpredsjednik Momo Koprivica 120, Mijomir Pejović i Valentina Minić 110, Danilo Šaranović, Dženan Kolić, Zdenka Popović, Vladimir Vujović i Velizar Kaluđerović 100, Neven Gošović i Stevan Katić 50, Vladimir Martinović 30 a Vladimir Čađenović i Boro Lučić 20 eura. Kako se navodi, Bojanić je za izbornu kampanju dao 500 eura, ali i nenovčanu donaciju od 1.500 eura.

Osim njega, nenovčane donacije uputili su jedna od najbližih saradnica u izbornoj kampanji Mila Kasalica - 115 eura, a kompanije Car Travel 535, Madžarević Biro Konto i Ortaci 605, a Mediteran Express 1.070 eura. Front, Demokrate, SNP i URA prije izbora potpisale su Sporazum o finansiranju i izvještavanju o troškovima izborne kampanje za predsjednika Crne Gore kojim su se obavezali da će za kampanju uplatiti novac srazmjerno broju poslanika u Skupštini.

Prema sporazumu, DF je trebalo da uplati 87.096, Demokrate 38.709, SNP 14.516 a URA 9.677 eura. Svi predsjednički kandidati dobili su po 17.000 eura nakon što im je potvrđena kandidatura. S obzirom da su samo on, Draginja Vuksanović i Milo Đukanović uspjeli da dobiju više od tri odsto glasova podrške birača, oni će podijeliti preostali dio iz budžeta. Njemu bi za 33,4 odsto dobijenih glasova trebalo da pripadnu nekih 160.000 eura.

