Bojović: Šetalište u Petrovcu dokaz da je SDT privatna institucija

Pošto više niko u Crnoj Gori nema dilemu da se Specijalno državno tužilaštvo "pretvorilo u privatnu instituciju Mila Đukanovića u borbi protiv DF-a, i da je Milivoje Katnić jedna vrsta epskog malja u šefovim rukama koji nepogrešivo promašuje klasične slučajeve visoke korupcije i organizovanog kriminala", dokaz je i šetalište u Petrovcu i očigledno odustajanje da se opštini Budva nadoknade četiri miliona evra, koliko su izvještačili vještaci građevinske struke, navodi se u saopštenju člana predsjedništva DNP-a, Vladislava Bojovića.

On je pozvao Milivoja Katnića da odgovori crnogorskoj javnosti da li je specijalnom tužiocu Veljku Rutoviću naredio da odustane od pokretanja postupka, jer ,kako kaže Bojović, navodno firma 'Udarnik' iz Nikšića koja je izvodila radove "nema novca na računu i nije u mogućnosti da nadoknadi opštini Budva štetu od četiri miliona eura".

"Zajedno sa ulaganjima Morskog dobra cijena šetališta dužine od 800 metara dosad je plaćena preko 8 miliona evra, ali Milivoje Katnić izgleda nema namjeru da procesuira ovaj slučaj visoke korupcije zbog očiglednih kumovsko rođačkih veza koje aktere ove afere povezuju sa predsjednikom DPS- a Milom Đukanovićem, ali i Suzanom Pribilović ministrom u vladi Duška Markovića. Takođe, pravo je pitanje kako je moguće da se firma "Udarnik" koja je učestvovala u izvođenju radova koji su dosad premašili 8 miliona evra volšebno našla bez centa na računu i da je to jedini "razlog" zbog kojeg Milivoje Katnić ne postupa po ZKP-u i Krivičnom zakoniku", kazao je Bojović.

Kako dodaje Bojović, "izgleda da čitava strategija glavnog specijalnog tužioca u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije počiva na sporazumima o krivici iznuđenim nakon boravka u Istražnom zatvoru i svjedocima saradnicima nastalim po kalupu Saše Sinđelića".

"To znači sljedeće, ako firma "Udarnik" nema novca na računu, onda nema elemenata za krivično gonjenje iako je opštini Budva pričinjena višemilionska šteta. A to onda navodi na sljedeće, svako ko ošteti državu ili neku opštinu za višemilionski iznos, a taj novac investira negdje drugo ili ga naprosto podigne sa računa, nema razloga da strahuje od krivičnog gonjenja, jer po tumačenju Milivoja Katnića, čim nema novca nema ni djela. Ali ako je novac iščezao nisu nekretnine, zato je pravo pitanje za Milivoja Katnića i crnogorsku javnost čiji je hotel "Shine" u Bečićima i da li je isto lice vlasnik firme "Udarnik" i pomenutog hotela? Naravno, da je kojim slučajem neko iz DF-a učestvovao u ovoj organizovanoj kriminalnoj akciji nemam dilemu da bi im bilo suđeno po kratkom postupku, i da bi samo zbog njih došlo do izmjena Krivičnog zakonika u smislu izricanja smrtne kazne koja bi bila rezervisana samo za naš politički savez. Zbog toga je veoma važno da se SDT najzad jasno odredi da li će podići optužnicu protiv odgovornih lica u slučaju petrovačkog šetališta ili će sve prekriti nove optužnice i saslušanja protiv lidera DF-a, kao iskrenog i doslednog protivnika ovog režima", zaključuje se u saopštenju Vladislava Bojovića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)