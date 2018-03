Bolesnoj supruzi nije dao na motorne sanke

Pripadnici Službe zaštite do granice sa BiH su zbog snijega putovali i motornim sankama kako bi stigli do bolesne žene, ali njen suprug nije dozvolio da ona na taj način bude odvedena do bolnice...

Spasioci koji su se jedva probili do bolesne žene

Foto: Goran Malidžan Autor: Goran Malidžan

Tweet Tweet Pripadnici Službe zaštite opštine Pljevlja suočili sa neobičnom situacijom prije dva dana dok su pokušavali stariju, bolesnu ženu da dovezu do bolnice iz njene kuće u selu Rudići na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Put do sela je zbog snijega bio neprohodan, pa je služba Hitne pomoći od Službe zaštite zatražila pomoć za transport starice iz jednog od najudaljenijih pljevaljskih sela. "Koristeći opremu za takve vrste intervencija, spasioci su se oko 15 časova uputili prema selu Kržava koje je od Pljevalja udaljeno oko 75 kilometara a potom, koristeći motorne sanke, još 15 kilometara do sela Rudići i porodice Bošković koja je tražila pomoć. Poslije višečasovnog puta po teško prohodnim i zavijanim seoskim stazama i dolaskom u dom porodice Bošković, uslijedio je šok za vatrogasce - spasioce. Naime, suprug bolesne starice odbio je da dozvoli da se ona na takav način transportuje do vozila hitne službe. Tako su svi napori i borba sa smetovima pripadnika Službe zaštite i spasavanja bili uzaludni", saopštili su iz Službe zaštite opštine Pljevlja. Iz službi su poručili da je takvo ponašanje neodgovorno, s obzirom na to da su pripadnici službe, iako im je to redovan posao, rizikovali svoje živote kako bi pomogli sugrađanima. Saopšteno je da je kao i više puta do sada, pomoć pripadnicima Službe zaštite i spasavanja pružio Vladan Vučković, volonter Crvenog krsta. "Kada smo uspjeli da se probijemo do sela, suprug starice, koja je imala visoku temperaturu nije dozvolio transport žene motornim sankama. Mi smo uradili što je bilo do nas i morali smo nezavršenog posla da se vratimo u Pljevlja. Tek sinoć oko jedan sat uspjeli smo da se probijemo do Pljevalja", rekao je Vučković u petak "Vijestima". Kaže da to nije jedina neobična situacija koja im se desila tog dana. "Na putu za Rudiće zaustavila nas je granična policija. Rekli smo im gdje smo pošli, ali oni to nisu prihvatili već su od nas tražili lična dokumenta i papire za vozilo i prikolicu na kojoj smo vukli sanke. Rekao sam im da smo krenuli da spasavamo bolesnu ženu i da sam ličnu kartu zaboravio kod kuće, jer nisam zbog hitnosti imao vremena da je uzmem. Tu smo bespotrebno izgubili petnaestak minuta", rekao je Vučković.