Bolest je dovela neke ljude, a nekima spakovala kofere

Bjelopoljka Lidija Guberinić se sa trajnom bolešću prvi put suočila kada je kao udata studentkinja šeste godine Medicinskog fakulteta polagala jedan od završnih ispita. Profesor je uočio neke nepravilnosti u hodu i načinu izražavanja i insistirao da odmah uradi magnetnu rezonancu, koja je potvrdila da boluje od multipla skleroze.

Danas je predsjednica Udruženja oboljelih od multipla skleroze i nedavno je proslavila 47 rođendan i zahvalila se na podršci porodici, prijateljima i kolegama.

“Prije mnogo godina, u moj život je došla multipla skleroza. Sa sobom je donijela divne ljude, a mnogim drugima, koji su do tada bili dio mog života, je spakovala kofere. Ti ljudi su, s razlogom, dio moje prošlosti i srećna sam zbog toga...”.

Naučena da, kako kaže, u svemu vidi pozitivno, hrabra majka dva sada već poodrasla sina više od decenije smjelo korača kroz život pun trnja. No, nije uvijek bilo tako.

Iako rođena i odrasla u Beogradu, kaže da danas osjeća da više pripada Bijelom Polju, gdje je provela veći dio života.

Tranzicija devedesetih, udaja usred studija bez “amina” roditelja, putovanja na predavanja i ispite u Prištini, česte posjete majci na samrti u vrijeme NATO bombardovanja, loša ekonomska situacija, natjerali su Lidiju da pet godina radi kao prodavac na bjelopoljskoj pijaci.

Sa trajnom bolešću prvi put se suočila 2 000. godine, ali je pet godina poricala i nije mogla niti željela da prihvati to saznanje, sve dok jednog dana nisu otkazale noge.

“Jednog dana dana sam pala na ulici i nisam mogla da ustanem. Ljudi koji su naišli nisu mi prišli jer ime je izgledalo kao da sam pijana. To me je ‘otrijeznilo’ da okrenem novu stranicu u svom životu. Do tada sam mislila da me ljubav prema medicini određuje kao osobu, a u trenutku kada sam shvatila da bolujem od multipla, način na koji sam htjela da se bavim medicinom je postao nemoguća misija”, kaže Lidija, koja je sanjala da postane kardivaskularni hirurg i imala dobar prosjek na fakultetu.

U dijagnostikovanju bolesti pomogla je profesorica neurologije u Podgorici dr Slavica Vujisić, koja joj je, ističe, i danas velika podrška.

“Tokom ovih godina dešavalo se raznih pogoršanja, pa i da ne mogu da hodam, ali su ta stanja bila praćena adekvatnom terapijom, koja bi ublažavala tegobe i dovodila do boljtka”.

44 člana trenutno broji Udruženje. Guberinić ističe da aktivno rade na poboljšanju sveukupnog kvaliteta života oboljelih i da im kancelarijski prostor plaća Opština Bijelo Polje.

Njoj je suočavanje sa bolešću donijelo drugačiji pogled na život i svijet.

“Na bazi još u djetinjstvu usvojenog sistema vrijednosti koje sam ponijela iz svoje porodice razvijale se se nove vrijednosti, što me je samo jačalo. Naučila sam da, kada nam kažu da za bolest nema lijeka jer je doživotna, to ne znači da će nam čitav život proći jedino i samo u bolovanju.

I što je još važnije, kroz bolest naučimo da živimo do kraja svaki trenutak života i onda kada je teško, jer ako čekamo da ti trenuci prođu da bismo se radovali, izgubimo priliku da živimo taj dio života”.

Bolest prati “trio demona”

Lidija Guberinić ističe da multipla ima veliki sociološki značaj, jer je oboljenje mladih ljudi koje prati trio ‘demona’ - osjećaj bepomoćnosti, bezvrednosti i bespotrebnosti.

Veliki problem je što su oboljeli još uvijek marginalizovani i nisu dovoljno vidljivi u društvu, upozorava ona.

Savjetuje da ljudi reaguju na vrijeme jer je tok bolesti drugačiji ako se oktrije u ranijoj fazi.

Lidija kaže da država pomaže oboljelima na zadivljujući način, jer im je o trošku Fonda zdravstva obezbijeđena imunomodulatorna terapija i godišnji trnedjeljni boravak u Igalu.Priča da je na pokretanje Udruženja u Bijelom Polju presudno uticalo upoznavanje sa predsjednicom Udruženja multipla skleroze Crne Gore Andrijanom Nikolić. Ističe da je stub organizacije i njena sugrađanka Samira Grbović, koja radi i utiče da da i drugi postanu aktivni članovi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)