Bošković: "Jadran" ostaje u Crnoj Gori

Crna Gora otvorena je da svi njeni saveznici koriste školski brod „Jadran“, ali on će ostati u toj državi i ploviti pod njenom zastavom, poručeno je večeras sa centralne svečanosti kojom je u Tivtu obilježena 85.godišnjica najvrijednijeg i najljepšeg broda Mornarice VCG.

Hrvatska pretenduje da preuzume „Jadran“, a ta država je u posljednjih nekoliko mjeseci preduzela niz diplomatskih akcija i pritisaka da joj Crna Gora „vrati“ stari jedrenjak koji je po tvrdnji zvaničnog Zagreba, JNA 1991. „ukrala“ iz Splita.

"„Jadran“ se sa ovim gradom saživio prije 85 godina i ovo je brod koji će, siguran sam nadživjeti sve nas i koji će i sledećih 85 godina živjet sa ovim gradom i dočekivati neke nove generacije, nove mornare i nove turiste“, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković, obraćajući se brojnim zvanicama iz državnog establišmenta, privrednog, javnog i kulturnog života, a koje su se večeras okupile na svečanom koktelu upriličenom na palubi „Jadrana“, vezanog na gradskoj rivi Pine u Tivtu.

Foto: Siniša Luković

Svečanosti su pored ostalih, prisustvovali i načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Dragutin Dakić, komandant Mornarice VCG, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović, gradonačelnik Tivta dr Siniša Kusovac, predstavnici diplomatskog kora i vojni ataše SAD u Podgorici.

„Siguran sam da danas ovo što možemo vidjeti da predstavlja ovaj brod je jedan od najsvjetlijih trenutaka u 85 godina istorije „Jadrana“. Vlada Crne Gore je 2013. izdvojila značajna sredstva da nakon generalnog remonta, „Jadran“ ponovno uzdigne i ponovno zasvijetli u svom najljepšem ruhu. Upravo je to bio zalog za budućnost, zalog da ovaj brod plovi i da bude svima na usluzi, u Crnoj Gori. Naša projekcija je da ovaj brod otvorimo i građanima i turistima, a u tome smo uspjeli jer je „Jadran“ samo za 24 sata na „Danu otvorenih vrata“, obišlo skoro 2.000 ljudi“, kazao je ministar Bošković.

Tivatski gradonačelnik Siniša Kusovac podsjetio je na višedecenijsku vezu „Jadran“ sa Tivtom i Bokom koja je počela još 16.jula 1933. kada je tada novi jedrenjak, uplovio u Tivat kao svoju prvu luku u domovini.

Foto: Siniša Luković

Kusovac je „Jadran“ nazvao „neodvojivim tkivom i ikonom ovog zaliva“ .

„Danas na palubama „Jadrana“ pored kadra MVCG, svoja prva iskustva u pomorstvu i navigaciji stiču i učenici i studenti pomorskih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori. Biti dobar pomorac danas u doba automatike i elektronike, ne može se ako se ne prođe posebna i svojevrsna škola pod jedrima na šb „Jadran“. Biti članom njegove posade, oduvijek je bila posebna čast i privilegija, ali i velika odgovornost i obeveza koja neprekidno traje kod brojnih generacija. Nastavljamo sa istim žarom i entuzijazmom, do kraja posvećeni ispunjavanju svojih profesionalnih obaveza. Nastojimo graditi budućnost u duhu bogate tradicije, a istovremeno odgovoriti svim zahtjevima modernog doba. Činimo ga modernim tamo gdje je to moguće i gdje se to smije, a čuvamo našu tradiciju i nasljeđe tamo gdje je to naša obaveza“, kazao je komandant šb „Jadran“, kapetan korvete Zoran Ivanovski, zahvaljujuči se članovima posade, te svim instuticijama i prijateljima starog jedrenjaka koji doprinose da on bude u dobroj formi i da redovno izvršava sve svoje zadatatke.

„Srećan Ti rođendan Stari, i još mnogo, mnogo srećnih godina uz mirno more, puna jedra i vazda makar jednu stopu mora ispod kobilice. Živio!“, poželio je svom brodu Ivanovski.

Foto: Siniša Luković

Večerašnja svečanost bila je, inače, i jedna od rijetkih prilika kada su se na palubi starog jedrenjaka pored aktuelnog, kao gosti okupila i još tri bivša zapovjednika „Jadrana“ – kapetan fregate Milenko Katić, kapetan bojnog broda Darko Vuković i kapetan korvete Predrag Supić.

U obilježavanju rođendana broda, učestvovali su i Gradska muzike Tivat, profesori Muzičke škole i recitarori iz OŠ „Drago Milović“

