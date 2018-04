Bošnjak: Stijepoviću, zbog Manojlović treba da odgovarate

Odbornica PzP u Glavnom gradu Branka Bošnjak optužila je gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića da je, kako je navela, nezakonito godinama na mjestu predsjednika Komisije za želbe za zaposlene u Glavnom gradu držao Mišelu Manojlović.

Ona se Stijepoviću obratila otvorenim pismom

"Odlazeći gradonačelniče Stijepoviću, kako to da ste protivzakonito, godinama držali na mjestu predsjednika Komisije za želbe za zaposlene u Glavnom gradu gospođu Mišelu Manojlović, iako ta funkcija shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima mora biti profesionalna, a gospođa Manojlović je ujedno i Sekretarka za lokalno samoupravu u tvojoj gradskoj Vladi. Osim nespoivosti funkcija u ovom slučaju očigledan i konflikt interesa. Opšte poznata je činjenica da je ona dobar DPS vojnik i iz uže je porodice predsjednika podgoričkog odbora DPS-a te da neće ništa uraditi mimo direktive "odozgo", ali neko treba da odgovara za kršenje zakona, a to ste vi gradonačelniče jer ste je upravo vi je imenovali na tu funkciju".

Bošnjak je navela da je Manojlović razriješena tek nedavno kada je Stijepović bio "prićeran uza zid".

"Interesantno je da ona u svom imovinskom kartonu ne navodi koliko je platu primala kao predsjednica Komisije za žalbe iako je navela da to radi uz nadoknadu a zakonski je to profesionalna funkcija, a takođe ne navodi ni da je član Izborne komisije Glavnog grada, što je takođe javna funkcija koju je morala prijaviti. Da je ne daj bože to neko od nas iz DF-a uradio, gospodin Radonjić iz Agencije za antikorupciju bi odmah pokrenuo postupak i javnost bi danima brujala o tome, a pošto je u pitanju vaš pulen, niko ništa ne pominje. Ali evo ja javno pozivam nadležne u Agenciji za antikorupciju da detaljno ispitaju slučaj Mišele Manojlović".

Bošnjkak je upitala i koliko je "u svom nelegalnom presjedovanju Komisijom" rješenja donijela Manojlović a tiču se radno pravnog statusa zaposlenih u Glavnom gradu, a koja se sad, kako je navela, mogu osporiti pred sudom.

"Koliko je samo oštećenih radnika u Glavnom gradu kojima je Manojlovićka partijski presuđivala po podnijetim žalbama. Koliko joj je Upravni sud osporio rješenja. I ko će za to vaše pravno nakaradno kadrovsko rješenje da odgovara gradonačelniče Stijepoviću. Ja znam da vam je jako teško da nađete tako poslušnu i podobnu osobu, koja će bezpogovorno raditi i protivzakonite stvari, samo da udovolji DPS čelnicima sa kojima je dodatno još u srodstvu, što se vidi po rotacijama koje za kratko vrijeme pravite. Zgaziti struku, a to vi tražite od svojih pulena, nije baš isplativo, posebno kad se zna da ste odlazeći".

"Gradonačelniće Stijepoviću, toliko degutantno koliko je nepotizam izražen u Glavnom gradu i njegovim službama, pa gotovo da nema niti jednog vašeg pleminika iz Zete koga niste, što vi, što vaša direktorka takođe Zećanka Daca Popović, udomili uglavnom u "Čistoću", mada ne zaostaju ni ostale službe, te me ne bi čudilo da će uskoro biti nemogoću sklapanje braka među zaposlenima u Glavnom gradu zbog potencijalnog incesta. Građani će ubrzo kazniti ovakvo vaše bahato i drsko ponašanje, ali osim suda građana, vama treba da sude i institucije sistema, jer zloupotrebljavate funkciju i kršite zakone, samo da bi partijske marionete instalirali na "škakljivim" mjestima", zaključila je Bošnjak.

