Brajović: Radna grupa tokom jesenjeg zasjedanja

Radna grupa za reformu izbornog zakonodavstva trebalo bi da bude formirana tokom jesenjeg zasjedanja, kazao je predsjednik parlamenta Ivan Brajović i ponovio da se dijalog o tome može voditi isključivo u parlamentu.



On je, nakon drugog dana sastanka Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), rekao da je i u zajedničkoj deklaraciji, koja je danas usvojena, pohvaljeno formiranje skupštinskog odbora u parlamentu.



„Ali, to je radna grupa u parlamentu. Mi poštujemo institucije ove države, i samo u parlamentu se može voditi taj dijalog“, rekao je Brajović.



On je kazao da će radna grupa svakako biti formirana, i da će to biti „negdje tokom jesenjeg zasjedanja“.



„O tome ćemo se dogovoriti na kolegijumu, sa poslanicima, i prije svega ću voditi računa šta o tome misle poslanici koji aktivno rade, a želio bih da se i ostali što prije vrate“, naveo je Brajović.



On je ocijenio da je 15. POSP pokazao važnost intezivnog dijaloga sa evropskim partnerima.



Kako je kazao, razmatrane su teme koje su vrlo značajne za budućnost Crne Gore, sa akcentom na pristupni put i napredak u svim oblastima od interesa za crnogorsko društvo.



„Imali smo intezivnije učešće opozicije na ovom sastanku POSP-a, a građani su takođe imali direktan prenos tokom sveg rada POSP, jer je ovo najtransparentniji parlament“, rekao je Brajović.



On je kazao da je na sastanku usvojena zajednička deklaracija „koja se odnosi na sve važne teme o kojima smo raspravljali“.



Šef delegacije Evropskog parlamenta Peter Kurumbašev kazao da je ta institucija čvrsto opredijeljena da pomaže Crnoj Gori na njenom evropskom putu, sa posebnim akcentom na vladavinu prava i ostvarenju rezultata u poglavljima 23 i 24



On je istakao da su rezultati koji se ostavruju u tim poglavljima presudni za dinamiku daljeg pristupanja.



„Veoma pozitivan signal jeste taj što je POSP donio zajedničku deklaraciju i zajedničke preporuke uz konstataciju dobrog napretka da se postepeno vraćaju članovi opozicije u parlament“, kazao je Kurumbašev.



On je rekao da su članovi delegacije oba parlamenta su vodili otvoreni dijalog i konstruktivnu diskusiju.



„Snažno podstičemo predstavnie opozicije da se vrate u parlament, jer nema boljeg mjesta u kom možete voditi konstruktivan dijalog kao što je skupština“, kazao je Kurumbašev.

