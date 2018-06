Branimir Popović prekršio zakon: Nije dostavio izvještaj o imovini

U odluci ASK se navodi da Popović nije dostavio izvještaj do kraja marta, iako je to propisano Zakonom o sprečavanju korupcije, zbog čega je od njega zatraženo da se o tome izjasni u Agenciji

Prekršen Zakon o sprečavanju korupcije: Popović

Foto: Filip Roganović Autor: Samir Kajošević

Tweet Tweet Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je umjetnički direktor Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) Branimir Popović prekršio zakon, jer nije dostavio izvještaj o imovini za prošlu godinu. Za neprijavljivanje imovine predviđene su novčane kazne od 500 do 2.000 eura. U odluci ASK se navodi da Popović nije dostavio izvještaj do kraja marta, iako je to propisano Zakonom o sprečavanju korupcije, zbog čega je od njega zatraženo da se o tome izjasni u Agenciji. Popović je, kako se navodi, kazao da je zaboravio na zakonsku obavezu dostavljanja izvještaja. Agencija je utvrdila i da je zakon prekršila i članica Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta Tamara Milošević Mandić, jer nije dostavila izvještaj o imovini za prošlu godinu. "Milošević Mandić je izjavila da je izvještaj o prihodima i imovini za 2017. godinu zaboravila da prijavi na vrijeme zbog preokupiranosti porodičnim i poslovnim obavezama te da je naknadno dostavila isti. Agencija je cijenila navode koje je na usmenoj raspravi dala Tamara Milošević Mandić i našla da oni nijesu od značaja za drugačije odlučivanje o ovoj upravnoj stvari", navodi se u odluci ASK. Izvještaj o imovini nije dostavila ni članica Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Danijela Vujošević koja je, kako se navodi, kazala da je zaboravila da dostavi izvještaj. Tokom usmene rasprave, Vujošević je kazala da je prethodna dva puta na vrijeme dostavila izvještaje. Imovinu za prošlu godinu, kako se navodi u odluci Agencije, na vrijeme nije dostavio ni član Sudskog savjeta Ljoro Mavrić. U odluci se navodi da Mavrić nije došao na usmenu raspravu, ali je poslao pisano izjašnjenje u kojem navodi da nije prekršio zakon. "On je naknadno shvatio da izvještaj nije poslat i da je Agencija u pravu. Naveo je da je sredinom februara pokušao da pošalje izvještaj ali zbog komplikovanosti formulara nije uspio, pa je saradniku prepustio da taj posao završi i pošalje, te da je računao da je obrazac poslat. Takođe je dodao i da se njegovo i imovno stanje njegove porodice nije promijenilo od prošle godine", navodi se u odluci. Sa. Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (2 glasova)