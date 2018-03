"Brat koji je krenuo daleko", informacije od ljudi iz policije DPS, ANB

Tok suđenja:

12:35 Suđenje se nastavlja sjutra 30. marta kada će svjedočiti Nebojša Medojević, Goran Danilović i slušaće se iskaz Boža Vujoševića.

12:33 Današnji pretres je završen

12:30 Optužena Branka Milić kazala je da svjedoku nijesu dozvolili da odgovori na dio njenih pitanja.

"Iskaz ovog svjedoka me upućuje na činjenicu koji je jedini izveo montirani udar", navela je Milić.

"Zabranjena pitanja ukazuju da nemam razloga da se nadam pravičnom ishodu ovog suđenja", rekla je Milić.

12:20 Advokat Miroje Jovanović kazao je da Radunović tek drugi svjedok od kojeg se na sudu može čuti nešto iz prvog lica.

"Radunović fizički nije mogao biti u Podgorici 16. oktobra uveče", naveo je Jovanović.

On je kazao i da je Radunovićev iskaz potvrdio je optužnica obična insinuacija.

12:15 Advokat Radosavljević je kazao da je Radunović objasnio kontekst i da je dio odgovora davao na osnovu krivične prijave.

Krivična prijava je podnijeta 12., a izbori su održani 16. oktobra .Prvi akt postupanja je 18. oktobra, nakon izbora. 28.12 taj predmet je praktično hiberniran, a svjedok poslije godinu dana odgovara na pitanja iz te krivične prijave", kazao je Radosavljević.

12:14 Advokat Dražen Medojević kazao je da su Radunoviću postavljana nedozvoljena pitanja od tužioca.

12:06 Katnić je iznoseći primjedbe na svjedočenje Radunovića, kazao da je konferencija DF izrežirana da bi se prikrili svi događaji koji je trebalo da se dese 16. oktobra.

"Funkcioneri Fronta su planirali da dođi na skup oko 23 sata ispred parlamenta. To je potpuno jasno", rekao je Katnić.

12:02 Katnić je pitao da li Radunović zna ko je Aron Šavija i da li je vidio njegovog saradnika Džozefa Asada?

"To je čovjek koji je bio našoj kampanji, vidio sam ga par put. ne znam ko je Džozef Asad, ne znam da je bio u Crnoj Gori

11:59 Katnić je pitao da li ima saradnje i sa rugim slovenskim zemljama kao što su Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija...?

Radunović je kazao da postoji, i da su njegove kolege češće išli i u te zemlje.

11:54 Radunović je rekao da su mu funkcioneri DF davali sva saznanja koja je iznio na konferciji za medije.

"To je siže informacija koje smo dobijali sa više strana. One koje djeluju racionalnije te smo uvrstili, a one koje su nam se činile nerealne nismo", kazao je Radunović.

"Sjećam se svakog od njih, ali ne znam ko mi je dao te informacije. Ne znam ko su, a i da znam ne bih vam rekao", kazao je Radunović

"Ove informacije smo dobijali od ljudi iz policije DPS, ANB. To su povjerljive informacije, ne saopštavamo imena jedni drugima. To su prijatelji, školski drugovi svih nas. Posebno kad saznanju da prijeti opsanost po naše živote proradi savjest kod tih ljudi", rekao je Radunović.

11:52 Radunović je rekao da su ljudi koji su planirali čitav ovaj događaj znali da će Dikić da ide pod Ostrog.

"Sjećam se da sam jednom od kolega rekao, evo ga još jedan državni udar, to je jedan od načina kako se diže panika", rekao je Radunović

11:50 Na pitanje Branke Milić ko je vlasnik kuće u kome je čuvano oružje za državni udar", Radunović je rekao da je za to saznao iz medija, a da to ne može znati jer on nije učestvovao u tome.

"Čuo sam da je vlasnik kuće Siniša Stojković", rekao je Radunović.

11:48 Suđenje je nastavljeno.

11:32 Optuženom Maksiću nije dobro, napravljena je pauza od 15 minuta.

11:28 Milić je pitala Radunovića da li zna da li je režim u Srbji djelovao sa režimom u Crnoj Gori u ovom slučaju.

"Postoje moja saznanja da djelovi bezbjednosnih službi iz Srbije koji imaju saradnju sa crnogorskim službama imaju veze sa ovim", odgovorio je Radunović.

11:25 Optužena Branka Milić je pitala Radunovića zna li zašto je ona optužena.

"Vi ste žrtveno jagnje. Znam zašto ste optuženi", rekao je Radunović.

11:24 Na pitanje da li Radunović zna da je Nikoli Camaju kao predstavniku Demokratskog saveza prijećeno da će mu "letjeti glava" ako ne prizna izborne rezultate, sutkinja Mugoša je takođe uskratila odgovor.

11:23 Na pitanje da li zna da je Nikoli Camaju prijećeno i da li zna da su on i njegova porodica zlostavljani od strane lica bliskih režimu, sutkinja Mugoša je uksratila odgovor jer kaže da nema veze sa optužnicom

11:21 Advokata Jugoslava Krpovića interesuje da li Radunović za da su pripadnici određenih manjinskih partija bili izloženi pritiscima tokom i nakon izbornog znanja.

"Znam da je poslije izbornog dana vršen stravičan pritisak na DIK da se ne proglasi neuspjeh izbora i da je ucjenjivana je jedna gospođa iz Demokratskog saveza", kazao je Radunović

11:14 Advokata Miroja Jovanovića zanima uloga Radunovića u Baru na dan izbora 16. oktobra 2016.

"Ako je u 18 časova bilo pretresan, šta on radi nakon toga"?, pitao je Jovanović.

"Obaveza je bila da koordiniramo aktivnosti jer smo znali da će biti "pakleno", da će biti incidenata na biračkim mjestima i samom gradu", odgovorio je Radunović.

11:12 Advokat Medojević je pitao Radunovića da li su mu poznati i da li je prije ovog postupka čuo za Brajana Skota i Ticijana Masu.

"Za Brajana Skota san čuo na suđenju, a Ticijano Masa je jedan od dva malteška konzula, i u bliskoj je vezi sa crnogorskim režimom", rekao je Radunović.

11:11 Na pitanje Bulatovića da li DF ostvaruje saradnju sa partijama iz Rusije, Radunović je odgovorio potvrdno.

"Da, sarađujemo tijesno sa Rodinom i Jedinstvenom Rusijom", kazao je Radunović.

11:07 Sada Radunovića ispituje advokat Nikola Bulatović.

10:59 Na pitanje Katnića "ko je brat koji je krenuo daleko" koji se pominje u razgovoru, Radunović je rekao da se ne sjeća i da to nije Andrija Mandić koji je tada išao da se sretne s Kadirovim.

10:56 Katnić je zatražio da se pusti razgovor iz mjera tajnog nadzora između Mihaila Čađenovića i Radunovića.

10:54 Radunović je rekao da nije čuo za Eduarda Šišmakova do početka sudskog postupka.

10:53 Na pitanje Katnića da li je znao za nerede, Radunović je rekao da su imali informacije kako će režim reagovati ako izgubi vlast.

"Posebno sam se našim biračima obratio da ne nasijedaju na bilo kakve provokacije da čuvaju glasačke kutije kao svoje živote dok se ne prebroji zadnji glas i dok se svi podaci ne sliju u naš štab i da nikakvog slavlja ne može biti dok ne budemo potpuno uvjereni u izbornu pobjedu. Bili smo sigurni da stvari idu u našu korist. Plašili smo se da DPS ne izazove incident", rekao je Radunović.

10:41 Na pitanje Katnića da li mu je Nebojša Medojević govorio o dokazima koje je predao o navodima za planirane nerede, Radunović je kazao je da zna neke ljude koje su ih o tome informisali.

"Bila je priča o raznim scenarijama pred izbore. Mnogi funkcioneri DF su dolazili s različitim informacijama", naveo je Radunović.

Na pitanje na osnovu kojih činjenica su dostavili te informacije, Radunović je kazao da su gradirali na osnovu realnosti nekog scenarija.

"To se ne kraju nije desilo jer je malverzacijama medija i tužilaštva smanjena izlasnot i DPS je osvojio dovoljno glasova. A inače to bi se vjerovatno desilo da je opozicija imala pobjedu", rekao je Radunović.

10:37 Na pitanje Katnića da li zna da su Ananije Nikić i Mihailo Čađenović boravili u Beogradu i rekao je da nije znao i da nije znao koja je bila svrha njihovog putovanja u Beograd

10:33 Tužilac Milivoje Katnić je pitao Radunovića koju funkciju obavlja u DF, ko su lider DF i da li poznaje ananija Nikića

"Potpredsjednik sam NSD i poslanik DF. Nisam član predsjedištva DF. Sami DF nema lidera već partije koje čine DF, a lideri su Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević i Janko Vučinić", rekao je Radunović.

Na pitanje da li zna ko je Ananije Nikić, Radunović je rakoa da ga je upoznao tokom protesta 2015.

"On je dovodio ruske novinarske ekipe i prevodio nam. Njegov rođeni brat je član našeg opštinskog odbora", rekao je Radunović

10:25 Radunović je kazao da su Sinđelić i Velimirović "izvučeni iz džepa" i da se narod prepao.

"Izlaznost je opala tačno koliko je trebalo DPS-u da ostvari pobjedu na taj način", objasnio je Radunović.

Kazao je da je jedna od ključnih stvari za namještanje događaja bila da se povežu pod Ostrogom ljudi iz DF-a sa ljudima koji sjede iza njega a koji su nevini.

"Pred svake važne izbore idemo pod Ostrog da se pomolimo i da se svaki od nas zakune da će časno obavljati posao. "To je ritual koji imamo pred svake izbore još od ranije. To je bio naš plan i ovog puta, s tim što su nam se ovog puta pridružile kolege iz drugih stranaka. Mislim da je bio plan da budemo tamo oko 11 sati i da se vidimo s našim mitropolitom", rekao je Radunović.

"To je pokušano da se iskoristi, pa je Velimirović tjerao svoje ljude pod Ostrog, a znali su da je Dikić planirao da posjeti Ostrog. Plan je bio da se svi nađemo pod Ostrogom, da nas fotografišu i to bi bio krunski dokaz u nedostatku drugih dokaza", rekao je Radunović

10:19 Radunović je kazao da su imali informacije da se za 16. oktobar spremali ljudi iz kriminalnog miljea bliskih DPS-u, koji će pokušati da izazovu nerede i proglasilo vanredno stanje zbog eventualno lošeg izbornog rezultata DPS-a.

"Zato smo i upozorili o tome na konferenciji za štampu", kazao je Radunović.

On je dodao da su nakon konferencije otišli do šefa misije OEBS-a i obavijestila o svemu što se, kako je naveo, sprema.

Radunović je rekao da su u Baru na dan izbora aktivisti Nove srpske demokratije otkrili da su ljudi sa strane dovođeni da glasaju i da su došli da podignu sredstva koja su im obećana iz DPS-a.

"Oko 6 uveče ili 6.30, saradnici mi kažu da je interventni vod ispred. Pomislio sam da će reaguju jer smo mi objavili materijal. Pomislio sam da će da upadnu u DPS i da privedu ljude, a oni su upali u prostorije Nove srpske demokratije da vide ko to snima. Pretresli su me da vidim ima li oružje, a nisu ni ušli da vide šta se dešava u prostorijama DPS-a.

10:15 Radunović je rekao da zna da zna da ništa nije tačno od onoga što se optuženima stavlja na teret i da zna da nije planiran nikakav skup za 16. oktobar.

"Sedam dan pred izbore sav trud uložili da ubijedimo građane da ne izlaze da slave na prvi znak pobjede, već da čekaju da sve bude jasno, kako bi se izbjegla akcija, po našim informacijama, da režim sprema nerede", naveo je Radunović i dodao da ih je bio strah da je režim spreman bio da izazove vanredno stanje.

10:10 Radunović je nakon priče o razgovoru sa Čeđenovićem govoreći o konferenciji za novinare koja je održana 12. oktobra uoči izbora parlamentarnih izbora prošle godine, rekao da su mnogo prije izbora odlučili da krenu u "odsudnu bitku za slobodu Crne Gore".

"U julu 2015. odlučili smo da krenemo s protestima i određene oblike nenasilnog građanskog otpora. Bili smo u svakodnevnoj komunikaciji s građanima i već tada se politička scena razdvojila u tri pravca: jedan je režim, drugi je Front i treći je bio ostatak opozicije koji je smatrao da mogu nešto postići borbom u institucijama", ispričao je Radunović.

10:06 Radunović se zahvalio što su ga čekali i rekao je da je što se tiče razgovora sa Mihailom Čađenovićem niko od njih iz DF ne koristi otvorenu vezu već aplikacije jer se na njih vrši pritisak sličan onom iz 1948. Rekao je da im se razgovori prisluškuju a njihove porodice prate.

"Čak ni sa najbližijima iz porodice ne pričam preko otvorene veze, jer zašto bi neko slušao teme iz našeg privatnog života", kazao je Radunović.

10:03 Svjedok Slaven Radunović je stigao u sud.

9:14 Suđenje se nastavlja u 10 časova.

9:08 Jedna od optuženih Branka Milić pitala je sud da li mogu da saopšte okvirno koliko će još trajati postupak

"Ne mogu da kažem to precizno, ali završavamo sa svjedocima i dokaznim postupkom. Radićemo intenzivno", rekla je Mugoša.

9:04 Sutkinja Suzana Mugoša je rekla da svjedok Dobrilo Dedeić nije pristupio glavnom pretresu.

Dedeić koji je obavijestio sud da ne može doći zbog obaveza u predsjedničkoj kampanji.

Glavnom pretresu nije pristupio ni svjedok Slaven Radunović koji je javio da je na pregledu koji je zakazao i zamolio je da ga sačekaju pola sata ili 45 minuta.

Mugoša je navela da će Radunović doći, ali da će kasniti jer je na od ranije zakazanom zdravstvenom pregledu.

Suđenje za "državni udar" na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas.

Na predlog Specijalnog tužilaštva danas će biti saslušani Dobrilo Dedeić i Slaven Radunović.

Prenos suđenja možete pratiti na portalu Vijesti i na Televiziji Vijesti.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

