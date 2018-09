Brat tvrdi da Vuletić nema veze sa ubistvom Jovanovića

Cetinjanin Slavko Vuletić tvrdi da njegov brat, 34-godišnji Nikola Vuletić nema nikakve veze sa ubistvom mladog košarkaša Ljuba Jovanovića i da će sjutra doći iz Španije kako bi dokazao da sa ovim zločinom od prije sedam godina na Cetinju nema nikakve veze.

„Odmah sam mu kao brat javio šta se dešava. On je bio zatečen. Pitao me ‘Brate, jel moguće? Dešava li se u Crnoj Gori da neko nekoga tako za nešto namjesti. Ne mogu da vjerujem. Stižem odmah da vidim što me traže, o čemu se radi’, rekao je Slavko Vuletić u redakciji “Vijesti”.

On je rekao da nije tačno da se njegov brat krije i da nije nedostupan nadležnim organima Crne Gore, kao što je to juče saopšteno na konferenciji za novinare Uprave policije, gdje je saopšteno da je ubistva Jovanovića rasvijetljeno.

„Nikola je državljanin Crne Gore, ima adresu i prebavilište u Cetinju ali i u Španiji gdje se nalazi od 2006. godine i radi kao autoprevoznik i izvođač gipsanih radova. On se ne krije od organa reda i napominjem da niko od njih nije došao na kuću da se raspita za njega, uputi poziv radi obavljanja informativnog razgovora ili nešto slično. Organima reda je poznata adresa na koju trenutno boravi jer svako malo šalje po 20, 30 ili 50 eura porodici koji nam stiže preko cetinjske pošte”, rekao je Vuletić.

On je kazao da policija nije kontaktirala njihovu porodicu niti se raspitivala gdje se NIkola nalazi.

„Nas niko nije kontaktirao, a živimo u samom centru Cetinja. Bili smo do policije a oni se prave da o tome ne znaju ništa da je za to zadužena Podgorica. Ne mogu da vjerujem da se nekome može ovako u porodicu ulećet’, rasturiti je i nagrditi je, ne razmišljajući. Meni je brat sad prinuđen da ostavi troje maloljetne djece i ženu koja ne radi da bi došao da se odazove, ne organima reda nego braći koja su mu prenijela šta piše crnogorska dnevna štampa. On će doći i dokazati da nema nikakve veze sa tim. Neka to što mora da dolazi, nego što je bačena ljaga na njega i ko će tu ljagu oprati, a on će na Sudu dokazati da nema veze sa tim djelom”, rekao je Vuletić.

On je rekao da je njegov brat Crnu Goru napustio sredinom juna 2006. godine nakon što je osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog šverca droge.

„Ta kazna mu je zastarila 2014. dok se on nalazio u inostranstvu. Od 2006. godine do danas dolazio je samo jednom i to krajem prošle godine. Tu je bio sa porodicom. Ostao je do poslije Božića, a za to vrijeme je bez ikakvih problema, izvadio nova crnogorska dokumenta”.

Slavko Vuletić sumnja da istražitelji tragaju za nekom drugom osobom istog imena i prezimena.

„Ja makar znam dvojicu – trojicu što se tako zovu”, kazao je on.

Rekao je da ne poznaje Cetinjanina Aleksandra Konatara koji je osumnjičen da je ispalio smrtonosni hitac u Jovanovića.

„Ne poznajemo ga ni ja niti moj brat”.

