Brižno prate istragu koja tapka u mjestu, policija "čeka FBI"

Evropska komisija ponovila juče da očekuje od Crne Gore sprovođenje pravovremene i efikasne istrage u slučaju napada na novinarku “Vijesti” Oliveru Lakić, kako bi se počinioci i nalogodavci tog “žalosnog događaja” brzo priveli pravdi, saopšteno je iz te organizacije.

“Sloboda izražavanja i medija je jedna od fundamentalnih vriejdnosti Evropske unije (EU) i ključni element crnogorskog EU procesa. Nastavljamo da vrlo brižno pratimo odgovor Crne Gore na napade i prijetnje novinarima, koji će biti dio procjene ispunjenja privremenih mjerila u poglavlju 23”, saopšteno je iz Evropske komisije.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nije željela da komentariše istragu napada na Lakićevu, ali su ponovili raniji stav da je sloboda medija stub svakog demokratskog društva.

“Mi pažljivo pratimo postignuća i izazove sa kojima se Crna Gora suočava u toj oblasti. Kroz naše redovne izvještaje i druge aktivnosti Sjedinjene Države su saopštile našim partnerima iz crnogorske Vlade da moraju da učine sve da riješe ranije napade na novinare i da stvore bezbjedan i povoljan ambijent za rad novinara i medija”, naveli su juče iz Ambasade SAD.

Lakićevu su nakon napada posjetili visoki predstavnici EU i Ambasade SAD - Evropski komesar za proširenje Johanes Han, ambasador i šef delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav i otpravnica poslova u američkoj ambasadi Džudi Kuo.

Visoki predstavnici u posjeti Lakić Foto: Zoran Đurić

Tokom posjeta su visoki zvaničnici takođe osudili napad i pozvali da se slučaj što prije istraži i riješi, ali tri mjeseca nakon pucnja u novinarku “Vijesti” istražni organi — policija i tužilaštvo nijesu otkrili ništa što bi ukazalo na počinioce ili nalogodavce tog zločina. Više državno tužilaštvo je to krivično djelo kvalifikovalo kao pokušaj ubistva, a slučaj je dodijeljen tužiteljki Suzani Milić.

Ona je juče “Vijestima” kazala da je odgovore na pitanja novinara o preduzetim i planiranim istražnim radnjama u slučaju Lakićeve poslala zvanično preko službe VDT-a. Odgovori na pitanja, poslata u utorak nijesu stigli na mejl-adresu “Vijesti” juče do zaključenja broja. Advokat Lazar Aković, koji zastupa Lakićevu, potvrdio je “Vijestima” da je tužilaštvo od 5. juna uradilo samo jednu istražnu radnju — saslušanje pisca i publiciste Šemsudina Šekija Radončića (12. jula).

Pomoćnik direktora Uprave policije (UP) Enes Baković juče je kazao da su sve spise, prikupljene tokom istrage napada na Lakićevu, preko Ambasade SAD, poslali američkoj bezbjednosnoj organizaciji Federalni biro za istrage (FBI), ali da još čekaju njihov odgovor.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici potvrdila je da im se crnogorska policija obratila za pomoć u istrazi pokušaja ubistva novinarke “Vijesti” Olivere Lakić, ali nijesu odgovorili da li je i na koji način u istragu uključen FBI.

“Kao što smo rekli, ne možemo da govorimo o detaljima, ali Ambasada može da potvrdi da se, u skladu sa bilateralnim ugovorom o pravnoj pomoći, policija obratila Ambasadi za pomoć u istrazi napada na Oliveru Lakić”, odgovorili su iz Ambasade SAD.

“Vijestima” je juče iz UP odgovoreno da će u skladu sa odgovorom i instrukcijama FBI preduzeti određene mjere i radnje u istrazi pokušaja ubistva novinarke “Vijesti”.

“Kompletni spisi predmeta formirani po ovom događaju proslijeđeni su službenicima FBI Ministarstva pravde SAD-a, na uvid, analizu i pružanje međunarodne policijske pomoći, a u skladu sa njihovim odgovorom i instrukcijama preduzimaće se određene mjere i radnje”, piše u odgovoru UP.

Iz UP tvrde da je rasvjetljavanje napada na novinarku “Vijesti” jedan od prioriteta u radu policije i da se u tom pravcu preduzima “niz operativno–taktičkih i drugih policijsko–tužilačkih mjera i radnji”.

Saopštili su da službenici podgoričkog Centra bezbjednosti (CB) zajedno sa Sektorom kriminalističke policije i u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju “intenzivne mjere i radnje” na rasvjetljavanju tog krivičnog djela.

“U cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja do sada je preduzeto niz mjera i radnji, među kojima su kriminalistička obrada (obavljanje razgovora, utvrđivanje alibija, poligrafsko testiranje i dr.) više lica među kojima su i bezbjednosno interesantna lica. Izvršena je analiza novinskih članaka autora Olivere Lakić objavljenih na portalu i štampanim izdanjima ND „Vijesti“. Izvršeno je, između ostalog, i izuzimanje video-sadržaja koji su registrovani od strane sigurnosnih video-nadzora u tom dijelu grada. Izuzet je i neophodan telekomunikacioni bazni saobraćaj koji je predmet analiza i vještačenja. Policija vrši obezbjeđenje mjesta gdje novinarka Lakić živi kao i obilazak okoline. U kontinuitetu se provjeravaju, analiziraju i koriste dostupni podaci”, navodi se u saopštenju UP.

Na Oliveru Lakić pucano 8. maja nešto prije 21 sat, nakon što je po povratku s posla parkirala automobil i krenula da uđe u zgradu. Uviđaj na licu mjesta obavljen je iste večeri i tokom nekoliko sati narednog jutra, ali nije nađeno ništa što bi ukazalo na počinioca ili poslužilo kao dokaz ako se eventualno otkrije, uključujući zrno, koje je prošlo kroz desnu potkoljenicu Lakićeve.

Prema saznanjima „Vijesti“, saslušano je nekoliko očevidaca napada, Lakićeva, dvoje novinara „Vijesti“, vještaci medicinske struke i balističke struke, više osoba koje su osuđivane ili bile osumnjičene za ranije napade na Lakićevu ili druge novinare, novinarka “Dnevnih novina” Nataša Pajović, koja je navodno u razgovoru sa kolegama rekla da je Lakićeva pucala na samu sebe u „dogovoru sa nekim“. Ona je to u tužilaštvu negirala.

O Lakićevoj ćute i Marković i Đukanović

Niko od domaćih zvaničnika nije se izjašnjavao zašto tri mjeseca nema pomaka u istrazi napada na Oliveru Lakić, iako su nakon pokušaja ubistva saopštavali da se slučaj mora istražiti i riješiti.

Iako je premijer Crne Gore Duško Marković ranije kazao da će neko “morati da odgovara”, ako se napad na Lakićevu ne riješi, iz Vlade od utorka nijesu željeli da komentarišu rezultate dosadašnje istrage i da li će neko odgovarati.

Rezultate istrage nije želio da komentariše ni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović koji je ranije saopštio da je Lakićeva ranjena kako bi se njemu i njegovoj partiji nanijela šteta i pozvao na brzo rješavanje slučaja.

Na isti način (nije)su reagovali ministar pravde Zoran Pažin i ministar unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić, koji su napda na novinarku “Vijesti” nazvali “kukavičkim” i obećali kažnjavanje počinioca zločina.

Ni vrhovni državni tužilac (VDT) Ivica Stanković nije odgovorio na pitanja “Vijesti” šta je do sada njegov resor učinio kako bi se počinioci priveli pradi.

Glavni urednik dnevnih novina “Vijesti” Mihailo Jovović kazao je juče da sumnja da su zločin organizovale i izvele državne strukture i da zbog toga istraga kaska u mjestu.

Jovović: Uviđaj odrađen loše namjerno, ili iz neznanja

Glavni urednik “Vijesti” Mihailo Jovović smatra da nema te policije koja može rasvijetliti događaj poput ovog ako je uviđaj “namjerno, ili iz neznanja, odrađen loše”.

“A koliko znam, policija i tužilac nisu našli nikakve dokaze ni na dan napada ni nakon njega. Nisu našli ni zrno od metka, koje nije moglo da ispari sa lica mjesta. Ako Baković, koji je došao tu gdje je onako kako je došao, ili njegov novi šef, misle da jednom kažu, evo ni FBI ne može to da riješi, kako ćemo mi, grdno se varaju. A zbog Bakovićevog ličnog negativnog odnosa prema Oliveri Lakić, i zbog neistina koje javno, na policijskom kolegijumu, govori o njoj, morao bi da podnese ostavku, a kamoli da po funkciji rukovodi policijskom istragom. Isto važi za njegovog novog šefa (Veselina Veljovića)”, kazao je Jovović.

