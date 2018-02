Brod britanske Mornarice u Baru: Pogledajte snimak istraživanja

Hidrografski brod "HMS Echo" britanske Kraljevske mornarice biće u Crnoj Gori do 15. februara.

Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori objavila je na svojoj zvaničnoj Twitters stranici snimak istraživanja akvatorija Luke Bar.

Iz ambasade su sapštili da na istraživanju sarađuju sa crnogorskim Ministarstvom odbrane.

"Ovo je sjajna prilika da unaprijedimo trgovinu i bezbjednost, ali takođe i za životnu sredinu", naglasili su iz ambasade Britanije.

Pogledajte snimak:

Survey ship @HMS_Echo of @RoyalNavy is in #Montenegro until 15 Feb. Together w/ @defence_mne we cooperate on surveying the Port of Bar. Footage of the survey is in the video below. This is a great opportunity to enhance trade and security as well as for the environment. pic.twitter.com/UfSZF1Pyrp