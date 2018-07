Budva blizu izbora: Krapović neće dozvoliti prinudnu upravu

Sjednica budvanskog parlamenta zakazana za danas odložena je za naredni ponedjeljak.

Ovim su Vladi širom otvorena vrata da uvede prinudnu upravu u Opštini Budva, ali metropola turizma isto tako nije nikada bila bliža vanrednim izborima.

Ukoliko Vlada bude uputila upozorenje Opštini Budva, što je prvi korak za uvođenje prinudne uprave, gradonačelnik Dragan Krapović će inicirati skraćenje mandata lokalnom parlamentu.

Iako su odlaganje sjednice formalno tražili odbornici Crnogorske, što su u vladajućoj koliciji vidjeli kao alibi, da ipak postoji nada da se narednog utorka obezbijedi kvorum, prisustvovanjem tri odbornika ove opozcione partije, ipak, predlog koji bude ispostavila Crnogorska, neće biti prihvatljiv za aktuelnu budvansku vlast.

Crnogorska, što je jasno kazao odbornik i potpredsjednik ove partije Dragan Purko Ivančević je da oni žele da formiraju manjinsku vlast za šta će tražiti podršku još 14 odbornika.

Takav predlog za budvansku vlast, iako se javno još nijesu izjasnili je neprihvatljiv.

Nezavisni odbornik Stevan Džaković koji već pola godine bojkotuje skupštinska zasijednja, čime je vladajuća koalcija izgubila većinu u parlamentu, ni danas se nije pojavio.

Budva je sada došla u politički ćorsokak, iz koga se praktično teško moći izvući.

Za Krapovića je najpoštenije da budu raspisani vanredni izbori, jer bi bilo ponižavajuće da se uvede prinudna uprava. On , ipak, ne gubi nadu da će sjednica biti održana narednog utorka, i time izbjegnuto uvođenje prinudne uprave

"Nisam komunicirao sa predstavnicima Crnogorske, oni su zatražili odlaganje sjednice za naredni utorak. Iz toga zaključujem da im je taj datum prihvatljiv. Ovo odlaganje sjednice vidim kao put ka dovođenje situacije u reglurano stanje i eliminaciju mogućnosti za uvođenje prinudne uprave", kazao je Krapović.

Prema njegovim riječima za građane Budve i sve u lokalnoj upravi bilo bi ponižavajuće da se uvede prinudna uprava.

"Nadam se da nećemo tako nešto dozvoliti. Ja kao prvi među jednakima, neću dozvoliti uvođenje prinudne uprave ukoliko budem u mogućnosti", naglasio je Krapović.

Ukoliko Džaković formira većinu sa DPS i Crnogorskom, Krapović je kazao da bi takav postupak nazvao političkom korupcijom.

"To bi bilo treći put da se političkom korupcijom vlast u proteklih deset godina obezbjeđuje u Budvi", naglaiso je Krapović.

Upitan da li bi Crnogorskoj, koja ima tri odbornika ponudio da uđe u vladajuću koaliciju, Krapović je kazao da je to nešto o čemu treba da se prvo raspravi unutar postojeće vladajuće koalicije.

"Ne vidim razloga zašto ne bi popričali o svim opcijama, ukoliko bude takvo mišljenje naše koalcije", kazao je Krapović

Međutim, Krapović je kazao da su ipak izbori realna opcija.

"Ovo jeste politička kriza i jasno je da se sve političke krize na kraju rješavaju izborima. U svakom slučaju vanredni izbori su časnije rješenje i mnogo bolje od prinudne uprave", poručio je Krapović.

Predsjednik Skupštine opštine Đorđije Vujović kazao je da je dobio informaciju da će unutar Crnogorske doći do određenih razgovora vezano za sjednicu.

"Koliko sam ja zaključio, odbornicima Crnogorske je stalo da se sjednica održi i da ne dođe do uvođenja prinudne uprave. Očekujemo u toku dana ili sjutra konkretne predloge Crnogorske za prevazilaženje ove sadašnje situacije", kazao je Vujović.

Vujović: Džaković pregovarao sa DPS i Crnogorskom da bude šef parlamenta

Odgovrajući na pitanje kakav je stav na zahtjev odbonirka Džakovića za hitno održavanje sjednice na kojoj bi se razmatralo o povjerenju predsjdniku Opštine, Krapović je kazao da Džaković takav predlog nije formalizovao.

"On nije uputio zvaničnu inicijativu za izglasavanje nepovjerenja mene kao predsjednika Opštine. Naš koalicioni sporazum, a to smo i jasno demonstrirali nas 16 odbornika odmah nakon što je Džaković dao svoje saopštenje, da je koalicionim sporazumom predviđena rotacija na mjestu predsjednika Opštine krajem decembra. Čini mi se da je Džaković ušao u domen ličnog , znate da na na početku ni po koju cijenu nije htio da podrži gospodina Carevića za predsjednika Opštine, sada neće ni po koju cijenu neće da podrži mene. Ne može se na taj način razgovarati, to su ozbiljnije stvari", kazao je Krapović.

Vujović je kazao da sa Džakovićem nema direktnu komunickaciju, zbog načina na koji se ponašao.

"Uoči sjednice koja je trebala da se održi prije par mjeseci, Džaković me zvao telefonom da će doći. Međutim, u toku dana je pet puta promijenio mišljenje, tako sa takvim čovjekom je vrlo teško komunicirati. Ono što je znam da je zadnjih mjesec dana intenzivno pregovarao sa DPS i Crnogorskom oko svoga postavljenja na mjesto predsjednika Skupštine opštine. To svi znaju u ovome gradu da je on imao političke aspiracije", istakao je Vujović.

Ivančević: Tražimo podršku 14 odbornika za manjinsku vlast

Crnogorska je pozvala sve predstavnike koji particpiraju u lokalnom parlamentu da dođu u četvrtak u njihove stranačke prostorije na okrugli sto, kako bi se dogovorili oko prevazilaženja krize. I oni se protive uvođenju prinudne uprave, i smatraju da je potrebno izvršiti depolitizaciju gradske uprave.

"Aktuelna vlast nije u mogućnosti da obezbijedi fiunkcionisanje parlamenta, koji već šest mjeseci nije zasijedao. Kao partija imamo jasan program i ozbiljne ljude koji su ponudili program sanacije Budve na svim nivoima, od moralne do finansijske obnove, obnove svih urušenih vrijednosti koje su se dešavale u periodu iza nas, a koje je personifikovala vlast DPS, od devastacija prostora do neuređena turističke sredine. Zato smo pozvali sve da vidimo da li je moguće napraviti bilo kakav dogovor da se ostatak ovoga mandata od naredne dvije godine obezbijedi tako što će grad normalno funkcionisati", kazao je odbornik i potpredsjednik Crnogorske Dragan Ivančević.

On je kazao da traže manjinsku podršku za njihov program .

"Mi se osjećamo spobnim da obezbijedimo normalno funkcionisanje grada. U slučaju da još 14 odbornika u parlamentu to prepozna kao interes grada, da se u Budvi izvrši racionalizacija javne uprave, kompletno javnog sektora. Depolitizacija i departizacija time što će se na javnim funkcijama naći ljudi koji vole ovaj grad koji su profesionalci i koji nijesu učestvovali u aferama koje se tiču kriminalna i korupcije. Takve ljude možemo dobiti kroz redovne konkurse gdje neće biti dominantna partijska knjižica. Za takav naš naum mislim da bi trebalo da obavijestimo sve kolege iz parlamenta, i ako su spremni da nas podrže, imamo i ljude i znanja i hrabrosti da damo neku novu viziju destinacijskog menadžmenta i ponudimo strategiju budećeg funkcionisanja grada. Budvom će upravljati turistička struka i nauka", naglaiso je Ivančević.

On je kazao da ne očekuju ništa konkretno od koga bi mogli da dobiju podršku za manjinsku vlast.

"Smatramo se odgovorim da ponudimo rješenje kako iz ove krize da se izađe. Aktuelna vlast na čelu sa predsjednicima Opštine i Skupštine opštine nije u mogućnosti da obezbijedi deklarisanu većinu. Ovo je međurješenje gdje bi se izvršila sanacija svih devijantnih funkcija koje je naslijedila ova vlast od prethodne, a čega se nije dotakla, gdje bi mi pripremili grad za raspisivanje izbora, gdje bi zaista dominirala volja građana i oni znali izabrati najbolju vlast", naglasio je Ivančević.

On je kazao da Crnogorska kao partija nije spremna da podržava bilo koga, jer su svi imali šanse da pokažu oni što znaju.

Kao partija su spremni za prijevremene izbore, ali o inicijativi o skraćenju mandata lokalnog parlamenta će se izjasniti onda kada ona bude podnijeta.

"Skraćenje mandata u trenutku kada su sve lokane institucije prenatrpane partijskim i političkim sljedbenicima nije ravnopravna utakmica",, zaključio je Ivančević.

