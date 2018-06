Budva: Komunalnu policajku pljunuo u lice, jer mu je "pauk" odnio automobil?

B.P. podnijela je krivičnu prijavu protiv građevinskog biznismena i vlasnika hotela "Regina Jelena" Duška Glendže, optužujući ga da ju je odgornuo i pljunuo u lice tokom vršenja službene dužnosti.

Glendža je to za "Vijesti" demantovao.

Incident se dogodio juče oko 10.30 časova u budvanskom naselju Podkošljun, kada je komunalna policajka sa svojim kolegom bila na terenu po pozivu jedne budvanske porodice u čijem dvorištu su se izlivale fekalije. Dok je, kako je navela u krivičnoj prijavi, vršila inspekcijski nadzor, primijetila je na ulici kako “Pauk” služba Komunalne policije odnosi automobil koji je bio nepropisno parkiran.

"Dok su podizali vozilo marke "tojota", formirala se kolona vozila od kojih su pojedini vozači negodovali. Krenula sam ka kolegama iz ‘Pauk’ službe i kada sam bila na udaljenosti 15 - 20 metara, primijetila sam kako mome kolegi D.N. prilaze tri muškarca i dolazi do verbalne rasprave. Prišla sam i kazala sam: ‘Izvinite što upadam u riječ’, kako bih smirila tenzije, i kako ne bi došlo do napada i vrijeđanja mog kolege. Stariji muškarac mi je kazao: ‘Šta se miješaš, ko si ti’, a ja sam ponovila iste riječi, nakon čega me je od odgurnuo u pravcu ‘pauka’. Kolega D.N mu je saopštio da sam ja njegova koleginica, i oni odnose vozilo, i razilaze se“, navela je u prijavi.

Inspektorka, kako je navela, se potom vratila u dvorište kuće, gdje je prvobitno vršila nadzor, kada se poslije dvadesetak minuta pojavljuje, kasnije će se ispostaviti, Glendža.

"Prišao mi je na razdaljinu od pola metra i kazao mi: ‘Ti si me prijavila’, na šta sam mu odgovorila: ‘To nije tačno’. Ponovio je: "Ti si me prijavila" i pljuje me u lice i gestikulira rukama u mome pravcu, ali me fizički ne napada. Moj kolega prijavljuje policiji i oni privode ovu mušku osobu", navela je u prijavi komunalna policajka.

Glendža je naveo da je vozilo parkirao ispred svoga hotela, kako bi uzeo hranu koja je pripremljena za njegove radnike.

"‘Pauk’ služba je došla, zamolio sam ih da ne odnose vozilo, već ću da platim odmah, ali su oni to učinili. Otišao sam po svoje vozilo i platio kaznu. Nikoga nisma napadao i vrijeđao", kazao je Glendža.

