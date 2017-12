Budva ne zna šta sve ima: Milioni unutar Starog grada u privatnim rukama

Budvanska lokalna uprava pokušaće da utvrdi kako su brojne milionski vrijedne opštinske nekretnine u Starom gradu prešle u privatne ruke i ko su njihovi vlasnici.

Jedan od ciljeva je i da se popiše opštinska imovina u Starom gradu - kulturno-istorijskom spomeniku, što je u ovom trenutku nepoznanica, kazao je “Vijestima” gradonačelnik Dragan Krapović.

Na tome odavno insistira i Mjesna zajednica “Stari grad”, koja je još 2011. obavijestila tadašnju lokalnu upravu i nadležne državne institucije da sumnaju da su brojne nekretnine preknjižene i da više nijesu u vlasništvu Opštine. Tada su naveli 31 nekretninu unutar bedema i zatražili odgovor - ko su njihovi vlasnici.

Krapović tvrdi da je Opština u nekoliko navrata tražila od Uprave za nekretnine novo katastarsko izlaganje Staroga grada, ali da im nijesu izašli u susret.

“Još nije došlo do toga. Na tome insistiramo, smatramo da je ključno da se to obavi. Negdje smo detektovali da bi opštinska imovina u Starom gradu bila značajno uvećana, ukoliko bismo ponovo imali izlaganje i došli do validnih podataka. Vidjećemo da li će se Uprava za nekretnine i dalje oglušavati o naše zahtjeve, ili će to konačno biti sprovedeno u djelo“.

Potpredsjednik Opštine Veselin Marković najavio je da će tokom januara biti formirana posebna komisija, koja će se baviti kompletnom nepokretnom opštinskom imovinom ne samo u Satarom gradu, već na cijeloj teritoriji Budve.

“To će biti zahtjevan i težak posao jer se u taj dio decenijama nije ulazilo. Još imamo puteve koji se vode na bivše vlasnike zemlje, što nam stvara probleme u funkcionisanju. Ući ćemo ozbiljno u taj projekat i očekujem da ćemo nakon teškog rada na kraju 2018. u najznačajnijem dijelu imati regulisane i uknjižene sve objekte i nepokretnosti koji su u vlasništvu Opštine”.

Krapović Foto: Zoran Đurić

U Opštini postoje opšti spiskovi i popis imovine, koji će, kako kaže sekretar za zaštitu imovine Nikola Plamenac, biti predati komisiji kada bude formirana.

“Sekretarijat je uprkos malom broju zaposlenih vršio popise i napravio spiskove imovine po katastarskim opštinama, ali to su opšti spiskovi. Čekamo formiranje komisije, koja će sve što imamo unaprijediti“.

Predsjednik savjeta MZ “Stari grad” Slobodan Bobo Mitrović potvrdio je da je MZ još prije sedam godina uputila zahtjev da se utvrdi ko je vlasnik nekada opštinske imovine unutar bedema, što su ponovo učinjeli prije mjesec.

“Tražili smo to i od stare vlasti više puta i sada tražimo od nove. Šta je cilj? Grad je mrtav kao što svi vidimo. Razlog je što Opština nikada nije razumjela da su istorijski gradovi posebno osjetljivi prostori za održavanje. Oni su danas magneti za privlačenje turista svuda u svijetu. Međutim, parcijalni privatni interesi su jači od svakog opšteg dobra i opšteg interesa.

Mitrović je ocijenio da je neophodno angažovati advokatsku kancelariju koja bi sporne imovinsko-pravne probleme, putem pregovaranja, privela kraju, nakon tri i po decenije.

Zgrade kulture u Starom gradu ne služe namjeni tri i po decenije

Mitrović je ocijenio da nijedna opština na primorju ne radi protiv turizma kao budvanska.

“Svjesno, namjerno, pravi 700 privremenih lokacija i cijelu opštinu pretvori u vašar najnižeg ranga. Ta se tradicija nastavlja. Kada se već koncepcija turizma svela da nam neko dođe da prespava jede i pije i da je to sav promet od turizma, onda hajmo da se bavimo time da nam se što više dolazi. E za to su potrebni razlozi, odnosno sadržaji“. Mitrović kaže da neko sve i da hoće nema šta da doživi u Starom gradu.

“Pola sata - jedna kafa i to je sve. Istovremeno 35 godina objekti kulture nijesu privedeni namjeni. Zašto? Niko neće da zna. U međuvremenu, rasprodavali su se prostori u vlasništvu Opštine. Stvoreno je na destine sporova koje niko ne rješava, istjeruje se pješak iz Starog grada u interesu kafane i kafanskih rekvizita, pregrađuju se ulice da bi se građani odbranili od vršenja nužde. I tako u beskonačnost... Za trideset godina Grad teatar nije napravio WC... Budva ima značajnu kolekciju slika, nema gdje da ih okači. Ima arheologiju kojom bi mogla biti među značajnim muzejima u regionu...”

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)