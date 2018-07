Budva skinula 460 eura sa svih Marovićevih računa

Opština Budva skinula je juče ukupno 460 eura sa svih crnogorskih bankovnih računa šefa budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića koji je dužan da plati više od milion zbog korupcionaških afera.

Toliko novca je nekadašnji visoki funkcioner DPS-a imao na računima u crnogorskim bankama, kojima je naloženo da sav novac odmah blokiraju i prebace na račun Opštine.

Javna izvršiteljka Snežana Pavličić prihvatila je predlog Opštine Budva i donijela rješenje za naplatu 1.096.481 eura, koliko je Marović, prema presudi Višeg suda, dužan da plati zbog malverzacija u osam budvanskih korupcionaških afera.

Krajnji rok da Marović uplati novčanu kaznu u kasu Budve istekao je 10. oktobra prošle godine.

Pored toga što će svi računi biti blokirani dok se ne naplati milionska šteta, rješenjem izvršiteljke biće popisana i sva pokretna imovina Marovića, čijom prodajom bi se obeštetila Budva.

Naložena je i blokada imovine Marovića na Jazu i Krimovici.

Jaz Foto: Vuk Lajović

Blokirane su dvije parcele na Jazu od ukupno 1.600 kvadrata, kategorisane kao šume, a polovina je u vlasništvu Marovića. Izvršenje se odnosi i na livadu od 1.274 kvadrata, 615 kvadrata pašnjaka i 2.190 kvadrata šume, sve u Krimovici, čija četvrtina je vlasništvo Marovića.

Na prodaji će i osmina vlasništva Marovića na lokalitetu Dubraljevina, gdje sa rođacima ima ukupno 5.357 kvadrata šume i pašnjaka, kao i četiri vikendice od 51, 68, 89 i 107 kvadrata, na kojima ima pravo osmine vlasništva.

“Izvršenje će se sprovesti upisom u katastar nepokretnosti, utvrđivanjem vrijednosti, prodajom nepokretnosti i namirivanjem Opštine Budva iz iznosa dobijenog prodajom“, piše u rješenju izvršiteljke.

Marović, za kojim je raspisana potjernica zbog izbjegavanja odsluženje zatvorske kazne, kao zalog da će izmiriti dugovanje, založio je, osim svoje, i 10.000 metara kvadratnih u Mrčevom polju koja je uknjižena na njegovog sina Miloša.

Na kompletnu imovinu još prije godinu bila je upisana hipoteka države. To je dovelo do pravne zavrzlame jer Opština Budva nije mogla aktivirati garancije, a do dodatne pometnje došlo je kada je Specijalno tužilaštvo blokiralo Miloševu zemlju zbog sumnje da je kupljena novcem stečenim kriminalom.



Tužilaštvo lani blokiralo imovinu

U podgoričkom Višem sudu vodi se postupak za trajno oduzimanje imovine porodice Marović.

Pozivajući se na Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Specijalno tužilaštvo je u julu prošle godine zatražilo, a Viši aud i potvrdio, da se blokira dio penthausa - mansarda od 193 kvadrata, koja je je upisana na Miloševo ime. Riječ je stanu u Budvi od ukupno 480 kvadrata, u kojem su živjeli Svetozar i njegova supruga Đorđina.

Viši sud je donio i privremenu mjeru koja je upisana na imovinu Miloševe supruge Tamare i njenog brata Ivana Popovića. Tužioci traže oduzimanje i luksuzne vile u budvanskom naselju Babin do, koju je Svetozarova supruga Đorđina prodala tivatskom biznismenu Radojici Krstoviću, jer je navodno izgrađena novcem stečenim kriminalom.

​ Vila koju su Marovići prodali Foto: MANS

Svetozar i Miloš tvrde da su od 2001. do 2016. zaradili gotovo 1,8 miliona eura i da su imali su dovoljno novca da steknu vrijednu imovinu.

Njih dvojica se više od godinu i po nalaze u Beogradu.

Stariji Marović treba da odsluži četvorogodišnju zatvorsku kaznu, dok je Milošu, koji je u međuvremenu dobio srpsko državljanstvo, preostalo još 11 mjeseci robije.

