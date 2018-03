Budva: Takse na bandere i trafo-stanice

Elektroprivreda, odnosno Crnogorski elektroprenosni sitem i mobilni operatori možda će ubuduće plaćati taksu na infrastrukturu koju su postavili na teritoriji opštine Budva - od trafo-stanice do predajnika.

To je amandman odborničkog kluba Demokratske Crne Gore na izmjene i dopune odluke o lokalnoj komunalnoj taksi, na osnovu kojeg bi se na godišnjem nivou kasa Opštine mogla napuniti sa dodatnih 100.000 eura.

Budvanska lokalna uprava prije deceniju i po uvela je tada plaćanje takse, nakon čega je burno reagovala Elektroprivreda i država je obustavila naplatu, kako bi zaštitila ovu kompaniju.

Na području metropole turizma ima na desetine trafo-stanica, stotine stubova za prenos električne energije, brojne telekomunikacione infrastrukture.

Demokrate traže uvođenje takse za korišćenje objekata kojima se vrši prenos električne energije.

Traže da se naplaćuje do 10 eura po stubu za prenos, do dva eura po stubu za distribuciju, 150 eura po trafo-stanici, do 80 eura za trafo-stanice od 35/10 kilovolti, po 15 eura po stubnoj trafo-stanici, a 25 eura po komadu niskonaponskog ormara.

Amandmanom su obuhvaćeni i telekomunikacioni objekti, a Demokrate predlažu i da se takse naplaćuju u iznosu do 100 eura po baznoj stanici za mobilnu telefoniju, po 50 eura po mikrobaznoj stanici za mobilnu telefoniju, 30 eura po baznoj stanici, dok je taksa od deset eura predviđena po predajniku, odnosno pasivnom repetitoru, koji ima neki od mobilnih operatora na području budvanske opštine.

Taksa se uvodi i na telekomunikaicone stubiće - četiri eura po komadu, a po četiri eura plaćaće se i korišćenje telekomunikacionog ormarića i šahte, taksa na postvaljanje televizijskog i radio primopredajnika iznosiće do 50 eura, a korišćenje morske obale u poslovne svrhe nekog od mobilnih i telekomunikaconog operatora naplaćivaće se 0,05 eura po kvadratu korisne površine.

Mogućnost naplate ove takse, kako se navodi u obrazloženju amandmana, predvidio je Zakon, koji propisuje obavezu plaćanja loklane komunalne takse po osnovu korišćenja objekata kojima se vrši prenos električne enrgije i korišćenja telekomunikacionih objekata.

Lokalne takse naplaćivao bi opštinski Sekretarijat za privredu.

