Budvani češće prijavljuju batine od žena

Budvani su lani češće prijavljivali da su žrtve nasilja u porodici nego pripadnice ljepšeg pola, a stopa kriminaliteta manja je nego 2016. Prema izvještaju o radu Centra bezbjednosti, 52 muškarca i 33 žene bili su žrtve nasilja tokom 2017.

U izvještaju načelnika Darka Ćorca, u koji su “Vijesti” imale uvid, piše i da su registrovana 73 prekršaja iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Navodi se da su inspektori podnijeli 59 prekršajnih prijava protiv 73 izvršioca - 40 muškaraca i 33 žene. Registrovano je 25 žrtava do 18 godina starosti, dvije više do 30 godina i 33 do 50 godina i starijih.

U policiji pojašnjavaju da je muškaraca - žrtava nasilja više jer su inspektori nerijetko izricali prijave za oboje supružnika, nakon što bi utvrdili da je bilo obostranih fizičkih nasrtaja, prijetnji i vrijeđanja. Ističu da je bilo slučajeva i da djeca nasrću na očeve, što je, kako navode, još jedan od razloga zašto je među žrtvama nasilja više muškaraca.

“Nije bilo slučajeva upotrebe vatrenog oružja, ni slučajeva izvršenja krivičnog djela porodičnog nasilja sa smrtnom posljedicom. Nije bilo slučajeva ni upućivanja žrtava nasilja u Sigurnu žensku kuću, kao ni izricanja mjere napuštanja stana nasilnika, zabrane približavanja i slično od strane policijskih službenika“, piše u izvještaju.

Registrovana su 372 krivična djela - za petinu manje nego 2016. godine, što svjedoči o nižoj stopi kriminaliteta. Stanje javnog reda i mira ocijenjeno je kao povoljno. Podnesen je 131 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Tokom 2017. godine, 243 osobe su obuhvaćene zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka, među njima i 10 maloljetnika.

Kao uzroci prekršaja, u policijskim izvještajima najčešće su navedeni prekomjerna upotreba alkohola, narušeni međuljudski odnosi, neprofesionalno postupanje lica iz zaštitarskih firmi i nedozvoljeno točenje alkohola maloljetnicima.

Nije bilo pritužbi građana na postupanje policijskih službenika.

Sedam samoubistava i isto toliko pokušaja

U izvještaju piše i da je lani registrovano 1.413 bezbjednosnih događaja, koji su iziskivali značajno angažovanje policijskih službenika.

“Sedam samoubistava, sedam pokušaja samoubistva, 19 zadesnih i 17 prirodnih smrti, 28 požara, 113 samopovređivanja i 1.222 ostala događaja, za koja ne postoje elementi krivičnih djela ili prekršaja, čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”.

130 slučajeva narušavanja javnog reda i mira registrovano je lani i evidentirano 349 prekršaja, najviše ponedjeljkom, petkom i subotom - na trgovima i ulicama, odnosno restoranima, noćnim klubovima i diskotekama

