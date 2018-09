Budvani odnijeli 17.300 tona smeća do daleke Možure

Budvansko Komunalno preduzeće je do početka septembra deponovalo 17,3 hiljade tona smeća na deponiju Možura.

Direktor Radovan Bauk odbacuje tvrdnje opozicije da je grad ljetos bio prljav i ističe da su komunalci radili i po 18 sati dnevno kako bi bila čista prijestonica turizma, u kojoj je u špicu sezone bilo do 80.000 registrovanih turista.

Pojasnio je da je količina odnesenog smeća na lanjskom nivou.

On kaže da odneseno i 12.000 kubika kabastog otpada.

“To je neko odvezao i moram da branim ljude koji su to radili. Nijedne primjedbe nije bilo na koordicanionim tijelima za praćenje sezone na rad Komunalnog preduzeća. Prihvatam da uvijek može bolje i da treba, što je normalno. Međutim, u gradu ima dosta neriješenih problema, koji su definitivno i nama pravili problem u svakodnevnom radu, počev od saobraćaja, uskih ulica, parkiranih vozila...“.

Bauk kaže i da “malo ružniju sliku prati i to što je kontejnerskih mjesta u gradu sve manje“.

“Svjedoci smo da se grade zgrade, privatne kuće, da kontejnerska mjesta nestaju, da se centralizuju. To nam otežava rad. Zbog toga su nekada kontejneri puni, što nije ništa zabrinjavajuće, i u drugim gradovima je tako. Trudimo se da takva slika iz Budve rijetko ode. Svako kontejnersko mjesto dnevno obilazimo od tri do šest puta. To nijedno komunalno preduzeće u okruženju ne radi“.

On je ocijenio da je veliki teret isprazniti sve kontejnere do sedam sati ujutro i smeće odvesti na deponiju udaljenu 90 kilometara od Budve.

“I ta vozila vratiti i dnevno tri puta slati...”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)