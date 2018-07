Budvanska skupština počela sa radom, izbjegnuta prinudna uprava

Sjednica Skupštine opštine Budva počela je sa radom nakon sto su odbornici do sada opozicione stranke Crnogorske došli na zasijedanje.

Time je obezbijeđen kvorum i izbjegnuto uvođenje prinudne uprave koju je najavila Vlada ukoliko do 21. jula ne bude održana sjednica.

Prije održavanja sjednice na konferenciji za novinare predsjednik budvanskog odbora Crnogorske Miodrag Čučka je potvrdio da je ta stranka zakljucila sporazum o postizbornoj koalicionoj saradnji sa dosadašnjom vladajućom koalicijom. On je naglasio da je uvjeren da ce novokonstituisana vladajuća koalicija upravljati gradom do kraja mandata, do 2020.

Foto: Vuk Lajović

Na sjednicu je došao nezavisni odbornik Stevan Džaković, dok su izostali odbornici opozicionih DPS i SD.

Na dnevnom redu su 53 odluke.

