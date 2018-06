Budvanska vlast: Džaković da kaže da li podržava sporazum ili je dogovorio drugu većinu

Predstavnici svih partija u budvanskoj vladajućoj koaliciji ( Demokratska Crna Gora, Demokratski front, Građanski pokret URA, SDP, Demos, bivši članovi Socijalističke narodne partije, te bivši Liberali) danas su potvrdili koalicioni dogovor, te saopštili javnosti da se on u potpunosti poštuje.

Javno su pozvali nezavisnog odbornika Stevana Džakovića da se konačno izjasni da li podržava koalicioni sporazum koji je potpisao i time aktulenu vlast ili je u međuvremenu dogovorio neku drugu većinu u loklanom parlamentu.

Nakon što je Džaković juče predložio hitnu sjednicu na kojoj bi se glasalo o povjerenju aktuelnom gradonačeniku Budve Draganu Krapoviću, te da se na njegovo mjesto postavi predsjdnik budvanskog DF Marko Bato Carević, predstavnici budvanske koalicije danas su se sastali , kako bi uputili javno poruku nezavisnom odborniku, koji već pola godine ne želi da da kvorum za održavanje sjednice lokalnog parlamenta.

"Obavještavamo građane i odbornika Stevana Džakovića da se Koalicioni sporazum koji smo svi zajedno potpisali u cjelosti poštuje i da će se prema njegovim odredbama izvršiti rotacija predsjednika Opštine i predsjdnika Skupštine opštine. Zbog toga nema nikakve potrebe da odbornik Džaković poziva na hitnu smjenu aktulenog predsjednika Opštine, već da i sam poštuje ono što je potpisao i na šta se time obavezao", pročitao je zajedničko saopštenje gradonačelnik Krapović na skupu održanom ispred zgrade Opštine Budva.

Carević i Krapović Foto: Vuk Lajović

Ukoliko je odbornik Džaković u međuvremenu, kako su poručili, promijenio mišljenje ii političku preferenciju "pozivamo ga da to jasno i javno obznani i povuče svoj potpis sa Sporazuma".

"Inače, Sporazumom je predviđeno da se mandat aktulenom predsjdniku Opštine okončava 29. decembra nakon čega na to mjesto stupa kandidat DF. Takođe, nekoliko dana prije toga potrebno je izvršiti rotaciju na mjestu predsjdnika SO. Za to je potrebno da glasa 17 odbornika uključujući i odbornika Džakovića. Sada ga pozivamo svi zajedno da se jasno i konačno odredi prema onome što je potpisao", pročitao je Krapović saopštenje vladajuće koalicije.

Navode da svi potpisinici čvrsto stoje pri svim odredbama Sporazuma koje su potpisali.

"Očekujemo da i Džaković stoji pri onome što je potpisao , ili da u protivnom vrati mandat, ukoliko na bilo koji način nije dogovarao neku moguću drugu većinu u budvanskom parlamentu. Sve manipulacije i glasine, eventualne dogovore i drugačije planove potpisinika Sporazuma odbacujemo kao neprincipijelne, nemoralne i neprihvatljive u jednoj zemlji koja se već dugo vremena bori sa zlom političke korupcije i prekrajanja izborne volje građana", zaključuje se u saopštenju vladajuće koalicije.

