Budvanski Dom zdravlja pisao lažna bolovanja zaposlenima u TO Budva

Zdravstveni inspektori kaznili su novčano budvanski Dom zdravlja i v.d. direktorku Vesnu Vučetić, nakon što su utvrdili da su ljekari nepravilno vodili medicinsku dokumentaciju za pet zaposlenih u Turističkoj organizaciji (TO) Budva koje su poslali na bolovanje.

Inspektori će obavijestiti Ministarstvo zdravlja na čijem je čelu Kenan Hrapović i predložiti eksternu kontrolu kvaliteta rada izabranih ljekara koji su otvarali “sumnjiva“ bolovanja.

To piše u obavještenju koje je direktoru TO Budva Mladenu Franoviću dostavila Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju.

Franović je Upravi prijavio pet zaposlenih u TO koji su u proteklih godinu “dugo i često” odsustovali sa posla zbog navodne bolesti.

“Zdravstveni inspektori su 6. septembra izvršili kontrolu u Domu zdravlja Budva i tom prilikom, zbog nepravilnosti i nejasnoća u vođenju medicinske dokumentacije, rješenjem naložili internu kontrolu stručnog rada izabranih doktora koji su otvorili bolovanja pacijentima, zaposlenim u TO Budva. Po dospijeću izvještaja Komisija za kontrolu kvaliteta, zdravstveni inspektori su 25. septembra, na osnovu utvrđenog i zapisnički konstatovanog činjeničnog stanja, izrekli novčanu kaznu pravnom i odgovornom licu“, piše u obavještanju u koje su “Vijesti“ imale uvid.

“Vijesti” su nedavno objavile da je Hrapović (SD) odbio kandidaturu nekadašnje odbornice DPS-a Vesne Vučetić za direktorku Doma zdravlja i najavio da će konkurs ponovo biti raspisan. Zbog navodno sumnjivih bolovanja, Opština Budva je još prije godinu obavijestila nadležne ustanove.

Sačinila je i spisak ljekara budvanskog Doma zdravlja, ali i ostalih crnogorskih zdravstvenih ustanova, zbog sumnje da su izdavali “lažna“ bolovanja zaposlenima u lokalnoj administraciji, javnim preduzećima, ustanovama i službama.

Sumnja se pojavila nakon što desetine radnika nijesu mjesecima dolazili na posao. Riječ je o radnicima čija su se radna mjesta našla pod lupom nove vlasti i čiji se dalji radni angažman dovodio u pitanje.

Javna je tajna da korišćenjem bolovanja zaposleni “kupuju“ vrijeme.

Namjera lokalne uprave bila je da se preispitaju bolovanja za koje se sumnja da su dobijana uz korišćenje privatnih relacija sa ljekarima, ili na drugi način, jer su pojedini zaposleni iznenada obolijevali kada im je radno mjesto dovedeno u pitanje.

Sumnjiva bolovanja u Komunalnoj policiji, RTV Budva i ustanovama kulture

Opština Budva nedavno je zatražila od inspekcija da obave kontrolu bolovanja zaposlenih u Komunalnoj inspekciji i policiji, ustanovama kulture i Radio-televizji Budva.

Pod lupom će se naći i bolovanja koja su uzimali brojni zaposleni u lokalnoj administraciji.

Godinama unazad bila je praksa da se koriste bolovanja više mjeseci, a da korisnici ne donose doznake izabranih ljekara.

Skupština Opštine je lani usvojila Odluku o otpremninama kojom su precizirani iznosi u zavisnosti od godina radnog staža, s ciljem smanjenja broja zaposlenih.

Propisano je da radnik ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 eura ukoliko ima od 5 do 10 godina radnog staža, 13.000 za radni staž od 10 do 20 godina, 16.000 za 20 do 30 godina i 20.000 eura za više od 30 godina staža.

