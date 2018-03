Budvanski odbor DPS-a tri mjeseca bez šefa

Ni nakon puna tri mjeseca od izborne konferencije, budvanski odbor Demokratske partije socijalista (DPS), najjače opozicione partije u tom gradu, još nema predsjednika.

Samo 24 dana do predsjedničkih izbora, za koje je lider DPS-a Milo Đukanović, još na izbornoj konferenciji, kada se nije formalno znalo da će on upravo biti kandidat, kazao da se moraju dobiti, odbor ove nekada vladajuće partije u Budvi nema svoga vođu.

Infrastrukturu koju je za vrijeme svoga političkog uspona u Budvi stvorio Svetozar Marović, opozcija nikada nije mogla da nadjača. Marović sa svojim politilčkim kadrovima, od kojih su većina, kao i on sam, procesuirani i priznali da su dio kriminalne grupe, uspijevao je da ostvari rezultate poput onoga iz 2009. kada su osvojili 73 odsto glasova, što je donedavno bio najbolji rezultat koji je DPS osvojio na lokalnom nivou. Nedavno je Budvu sa “trona” skinuo Mojkovac, gdje je DPS na minulim izborima ostvario nezapamćeni rezultat i osvojio apsolutnu vlast.

Iako su svi očekivali da će na Glavnom odboru održanom početkom sedmice osim promovisanja predsjedničkog kandidata biti predložen kandidat za šef budvanskog DPS-a, do toga nije došlo.

“Vijestima” je nezvanično rečeno da bi to moglo da se dogodi do kraja sedmice kada je posljednji rok, jer se mora krenuti u aktivnu kampnaju za predsjedničke izbore. Iako je odbor dobio jasne direktive da još prije deset dan započne intenzivnu kampanju od vrata do vrata, to se ne dešava. Praktično uspavanom DPS-u u metropoli turizma, koji je kao tvrde u vladajućoj koaliciji u Budvi, razjedinjen na nekoliko struja jer svako ima svoga kandidata za predsjednika, prijeko je potreban čovjek koji će organizovati mjesne odbore i krenuti u kampanju. “Od održavanja lokalnih izbora u Budvi imali smo kontinuirano preispitivanje uzroka koji su doveli do nezadovoljavajućeg rezultata. Nadomak smo dobre dijagnoze i dobre terapije za ozdravljenje naše politike u Budvi”, poručio je prije tri mjeseca Đukanović članovima budvanskog opštinskog odbora na izbornoj konferenicji. Posljednji predsjednik budvanskog odbora DPS-a bio je Srđa Popović.

U igri dva Ivanovića i Divanović

Iako se očekivalo da će centrala DPS-a odrediti terapiju, odnosno imenovati kandidata, da li od ponuđenih Budvana Ivana Ivanovića, Nikole Divanovića ili Nenada Keka Ivanovića, ili pak predložiti sasvim drugu osobu, još nema stava iz sjedišta partije u Podgorici. Upućeni tvrde da bi to moralo da se dogodi do kraja ove sedmice, jer Đukanović bi mogao da doživi fijasko u Budvi, pošto mjesni odbori “ništa ne rade”, ili čak “sabotiraju” kampanju. Sve ovo odgovara budvanskoj vlasti koju čine Demokrate, Demokratski front, URA, SDP, bivši članovi LP-a, Demos i SNP koja je započela intenzivnu kampnaju za predsjdničke izbore, uvjerena da će i ovog puta poraziti DPS.

