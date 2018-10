Bulajić: Čudno da Tužilaštvo još nije reagovalo u vezi gradnje na Tari

Državno tužilaštvo moglo bi da pomogne oko utvrđivanja činjenica u vezi sa gradnjom u kanjonu rijeke Tare, na dijelu autoputa, kazao je poslanik Demokratskog fronta, Strahinja Bulajić i dodao ga čudi što ta institucija nije još reagovala.



On je agenciji MINA rekao da je izmiještanje korita rijeke, zbog radova na autoputu, primjer rušenja ustavne odrednice Crne Gore kao ekološke države.



Na pitanje da li smatra da izvođač radova treba da snosi posljedice zbog devastacije kanjona Tare, Bulajić je kazao da će odgovor biti moguće dati samo ukoliko zainteresovana javnost dobije na uvid ugovor sa izvođačem i drugu dokumentaciju.



„Ukoliko se taj ugovor i prateća dokumenta i dalje budu držali van domašaja javnosti, tada se otvara i mogućnost i sumnja o mogućim načinima uzurpiranja ne samo kanjona Tare, već i drugih prostora kroz koje prolazi trasa auto-puta“, upozorio je Bulajić.



Prema njegovim riječima, s obzirom da se ne zna šta je potpisano, onda ne može ni biti jasno ko treba da snosi posljedice.



„Vjerujem, a i logično je, da bi Tužilaštvo moglo da pomogne oko utvrđivanja činjenica“, rekao je Bulajić dodajući da je čudno da ta institucija još nije reagovala.



On vjeruje da su mnogima u Crnoj Gori u svježem pamćenju različiti projekti i varijantisanje sa energetskim potencijalom rijeke Tare, koji su začeti u periodu socijalističkog društvenog uređenja.



„Iako se, u energetskom smislu, može govoriti o opravdanosti ideje prevođenja voda, jer bi se na tom potezu dobio, i u energetskom i u ekonomskom smislu opravdan i izuzetno atraktivan izvor energije, bez koga sistem četiri elektrane na Morači praktično ne bi imao energetskog smisla, ipak se ta ideja nije realizovala“, podsjetio je Bulajić.

Foto: MANS

On je istakao da se u tom periodu, kada su odluke donošene "centralizovano", vodilo računa da se taj kanjon, koji je od 1977. godine pod zaštitom UNESCO, sačuva od mogućnosti bilo kakvog devastiranja.



Bulajić je podsjetio da je Skupština Crne Gore 2004. godine donijela Deklaraciju o zaštiti kanjona rijeke Tare.



„Sada imamo situaciju da je na volšeban način došlo do uzurpiranja i devastacije, ali ne zbog energetskih potreba, već zbog "potreba" gradnje tek četrdesetak kilometara ionako preskupog auto-puta“, kazao je Bulajić.



Na pitanje šta bi trebalo preduzeti povodom toga, on je rekao da bi se trebali pripremiti za eventualne konsekvence međunarodnih organizacija, moguće i UNESCO-a.



„Kad se određeni prostor uzurpira i devastira na takav način, praktično ne postoji mogućnost da se vrati u prvobitno stanje. Šta god uradili, to više ne može biti "prostor izuzetnih prirodnih karakteristika" koji je zavrijedio međunarodnu pažnju i zaštitu“, ocijenio je Bulajić.



On smatra da bi Crna Gora u izmijenjenom sistemskom planiranju mogla da "živi" od tog energetskog resursa.



„Energetski potencijal, bilo da se radi o hidro ili termo potencijalu, naš je najvažniji prirodni resurs koji nudi potpunu mogućnost za realan razvoj“, istakao je Bulajić.



Korišćenje energetskih potencijala, kako je naglasio, ne mora obavezno da se odvija na štetu životne sredine.



„Međutim, ova radnja koja se dogodila u kanjonu pod međunarodnom zaštitom, ali i sopstvenom, zaista nema nikakve veze sa ustavnom odrednicom "Crna Gora - ekološka država", odnosno, to je primjer rušenja te odrednice“, kazao je Bulajić.



Na pitanje da li će pomoći inicijativu ekoloških nevladinih organizacija da se organizuje referendum na kom bi se građani izjasnili da li žele da se, zbog potrebe izgradnje autoputa, mijenja prirodni izgled rijeke Tare, Bulajić je rekao da pošteno organizovan referendum, kao oblik izjašnjavanja građana o važnim pitanjima za društvo, uvijek podržavam.



Kako je naveo, u mnogim zemljama Evrope i svijeta referendumi se organizuju i o pitanjima neuporedivo manjeg značaja.



„U uslovima pošteno organizovanog referenduma ne postoji bolji sudija od građana. Mada, ne treba zanemariti ni razmišljanja onih koji kažu da je sve jasno i da bi trebalo samo poštovati donešene i prihvaćene norme koje se odnose na ovaj kanjon“, rekao je Bulajić.



U uslovima pravne države, ističe on, ne bi bilo nikakve dileme.



„U svakom slučaju, poslanici DF-a spremni su da podrže takvu inicijativu i da budu dio potrebnog broja potpisa poslanika za njeno pokretanje i stavljanje na dnevni red skupštinskog zasijedanja“, zaključio je Bulajić.

