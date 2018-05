Bulatović: Milošević bio najaktivniji u nagovaranju Vere Miljanić da preda odborničko mjesto Đuroviću

Zanimljivo je da Rade Milošević koji je učlanio Draga Đurovića u Pozitivnu Crnu Goru ne vidi svoju odgovornost u dešavanjima u Nikšiću 2012.godine, saopštila je danas Vera Bulatović, poslanica Demokratskog fronta (DF).

Ona je reagovala na saopštenje političkog direktora Građanskog pokreta URA Radeta Miloševića koji je sinoć između ostalog kazao da je poslanik DF Milutin Đukanović "zaboravio da je Abazović branio proteste DF-a".

Bulatović je dodala i da je Milošević bio najaktivniji u nagovaranju Vere Miljanić da podnese ostavku i preda svoje odborničko mjesto Đuroviću.

"Đurovića je već kupila Demokratska partija socijalista (DPS) kada je propao plan američke ambasade i CIA-a po kojem je trebalo slomiti DF da pređe na politiku koja odudara od tradicionalnih vrijednosti Crne Gore, a srpske konstituente DF-a da se odreknu srpstva. Zato mu je sinoć u kasnim večernjim satima, kao nekada Darku Pajoviću, stiglo naređenje sa određene adrese, da mora hitno da odgovori na sapštenje Milutina Đukanovića, za koga je tvrdio da ne smije biti gradonačelnik Nikšića zato jer je Srbin, da bi rekao da je Drago Đurović jedini odgovoran za predaju DPS-a Nikšiću a ne on koji ga je doveo u Pozitivnu Crnu Goru i koji je izvršio snažan pritisak na Veru Miljanić da se u korist Đurovića odrekne odborničkog mandata", istakla je Bulatović.

Ona je rekla da je u Nikšiću aktuelni predsjednik Građanskog pokreta URA, a tada član Pozitivne Crne Gore, Dritan Abazović bio zadužen za pisanje i ispostavljanje neprihvatljive platforme DF-u koju su sastavljali u američkoj ambasadi operativci CIA.

"Milošević je bio zadužen za terenski rad po gradu sa ciljem da se razbije formiranje vlasti od strane opozicije u Nikšiću. Poznato je da se tada formalno preuzeo Nikšić od strane opozicije DPS bi ubjedljivije izgubio i predsjedničke izbore 2013. i ne bi mu mogla pomoći čak ni izborna krađa. Još jednom podsjećamo da je URA 2016.godine završila zajedno sa Pozitivnom Crnom Gorom, dakle partijom svog političkog oca Darka Pajovića, u Vladi Mila Đukanovića, čiji je jedan od činovnika bio upravo Milošević. Kada govorite da DF radi za DPS prvo se sjetite da je vaš politički otac Darko Pajović, da je URA osnovao stari i provjereni partner Mila Đukanovića koji je bio dio više njegovih Vlada, Žarko Rakčević, da je sadašnji predsjednik URA Dritan Abazović ocjenio politiku Hašima Tačija kao potrebnu i pozitivnu i dizao mu zdravicu na večeri u Ulcinju, da je vaš poslanik Neđeljko Rudović skoro pozivao na rušenje crkve na Rumiji i tražio u tome pomoć od DPS-a, pa potom kukavički zaćutao dok prođu lokalni izbori u Podgorici na kojima treba u stilu Bogojevića obmanuti birače. Takođe je vaš potpredsjednik i poslanik Rudović, preko Crnogorskog pokreta čiji je član prije neki dan tužio Srpsku pravoslavnu crkvu", poručila je Bulatović.

Ona je postavila i tri pitanja Miloševiću.

"Da li je podrška protestima DF-a ulazak u Vladu Mila Đukanovića nakon njihovog razbijanja? Da li je zaštita srpskog naroda nazdravljanje Hašimu Tačiju i ispostavljanje antsrpkih platformi kao onda u Nikšiću? Da li su prijatelji naroda u Crnoj Gori oni koji pozivaju na rušenje Crkve i koji tuže Srpsku pravoslavnu crkvu, instituciju kojoj se u ovoj zemlji najviše vjeruje po svim istraživanjima?", pitala je Bulatović.

Ona je navela i da za razliku od URA, DF nikada nije bio u Vladi Mila Đukanovića, nikada nije podržavao politiku Hašima Tačija niti mu dizao zdravicu i da nikada nisu pozivali niti na rušenje crkve niti bilo kojeg vjerskog objekta, kao i da su uvijek imali jasne stavove o svim pitanjima.

"Jedini smo na političkoj sceni koji svoje političke principe i opozicionu borbu svjedočimo zatvorima i kroz montirane sudske procese kojima nas nepravedno izlažu zarobljene institucije. I znamo da je DPS i Milo Đukanović najveće zlo u Crnoj Gori, kao što znamo i da se protiv toga zla treba ujediniti. To pak ne znači da zaboravljamo ono što je bila vaša pogrešna politika koja je u proteklim godinama u više navrata sačuvala DPS na vlasti. I to su one ključne razlike među nama. DF ima ogromnu političku širinu jer je spreman da i takve razlike prevaziđe zarad rušenja ove odnarođene vlasti. Ali partnera za rušenje Crkvi u nama nikada nećete naći, niti će platforme poput Dritanove ikada imati polaz kod nas. Za tako nešto partnere možete imati samo u Hašimu Tačiju i Milu Đukanoviću ali ne i u DF-u", zaključile je Bulatović.

