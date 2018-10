Bulatović: U političkoj igri učestvovali DPS i tužilaštvo; Masu: Informacije sam prenio Šegrtu

Tok suđenja:

13:58 Sa pitanjima za Bulatovića će se nastaviti sjutra od devet časova.

13:57 "15. oktobra je dogovoren naš odlazak pod Ostrog. To je uobičajeno za političare da odu pred važne događaje. Oko 11 sati je došlo do odlaganja zbog smrti ujne Andrije Mandića. Oko 5-6 uveče smo pošli tamo. Sa Amfilohijem smo u Donjem manastiru sat vremena razgovarali na mnoge teme. Od kasnog popodneva do iza ponoći čitavo vrijeme sam bio sa Milanom Kneževićem", kazao je Bulatović u završnici slobodnog iskaza.

Tokom 2016. bio sam dva puta u Rusiji, poručio je Bulatović. U februaru se Kneževiću i Mandiću pridružio prilikom sastanka sa predstavnikom Dume. "Sasvim je normalno da partije kao DNP i NSD budu za vezu sa pravoslavnim svijetom".

Govoreći o Šavivu, Bulatović je kazao da je riječ o poznatoj agenciji. "Valjda ga Vučić ne bi uzeo u pobjedničkoj kampanji, ako je u Crnoj Gori radio nešto problematično.

"Vrlo dobro znamo ko je sa kapuljačama bio kada su stvarane provokacije na demostracijama", poručio je drugi današnji svjedok.

13:43 Bulatović je pitao zašto u sudnici nije pušten dio njegovog govora sa skupa DF-a u kome je pozvao ljude da ne izlaze na ulice.

"Dobijali smo informacije o provokacijama na dan izbora kako bi se zabilježio pad izlaznosti. Imam prijatelje do kojih dođu određene informacije koje su nam dali. Blagovremeno smo poslali poruku svim našim ključnim ljudima da nema nikakvog izlaženja na ulice 16. oktobra", izjavio je Bulatović.

"Čudim se kako SDT nije na optužnicu stavilo i mene, koliko su oni (Mandić, Knežević, Čađenović) odgovorni tako sam i ja", kazao je Bulatović. "Nema nikakve šanse da su oni to mogli da urade", dodao je.

13:35 Evidentno je da je događanjima na dan izbora smanjena podrška DF-u i SDP-u, smatra Bulatović. "Ranko Krivokapić je po istraživanjima morao da ima duplo više mandata. Priča o državnom udaru je oborila i Ranka Krivokapića".

Bulatović je istakao su državni organi poput Vijeća za nacionalnu bezbijednost ili Skupština morali da reaguju 16. oktobra te da je moralo biti proglašeno vanredno stanje. "Sve ovo ima svoju poljedicu. Imali smo jasan program, da se izvrši demokratska promjena nesmjenjive vlasti. Sve da smo htjeli da napravimo ono za šta nas SDT optužuje, to je nemoguće. Nismo takvi ljudi. Crna Gora ne smije da uđe u krvoproliće".

13:25 "Prenešena nam je poruka da izdamo saopštenje ili napravimo pres i pozovemo ljude da ne izlaze na ulice", izjavio je Bulatović u slobodnom iskazu na početku saslušanja. "Napravili smo analizu zašto se od nas traži da pozovemo ljude da ne izlaze na ulice. Da smo najavili okupljanje imalo bi logike. Shvatili smo da se radi o nečemu što je politička igra, a u tome je pored DPS-a učestvovalo i tužilaštvo. Cilj je bio da se obori stepen izlaznosti. Veći stepen izlaznosti ide na ruku opozicionim partija. To smo i kazali u saopštenju".

On je dodao da je na sjednicu DF-a pred izbore, došao i Aron Šaviv koji je bio zadužen za marketinški dio političke kampanje DF-a. "Naš slogan je bio 'Da radi Crna Gora', NATO nije pominjan. Program se bavio ekonomskim pitanjima, kriminalom, korupcijom...". Šaviv je, kako navodi Bulatović, tog jutra došao iz Izraela i da je zaustavljen na albanskoj granici te da mu je zaplijenjen laptop sa podacima koja su DF-u bili bitni u završnici kampanje.

13:20 Bulatović je rekao da je za događaj saznao 16. oktobra gledajući Pink televiziju "koja je imala specijalan zadatak da djeluje protiv DF-a". "To je bila potvrda onoga što smo dobijali sa različitih adresa, a da vladajuća partija planira da izazove incident na dan izbora".

13:02 Završeno je saslušanje svjedoka Ticijana Masua. Nakon pauze će biti saslušan funkcioner DF-a, Predrag Bulatović.

Advokat Nikola Bulatović je kazao da je svjedočenje svjedoka konfuzno i kontradiktorno. "Sve što je rekao ne potvrđuje ni jedan navod ili činjenicu iz optužnice".

12:51 "Na osnovu njegovog iskaza niko od optuženih ne može biti povezan sa optužnicom", smatra advokat Dražen Medojević. "Ovo je pokušaj SDT-a da svjedoka koji nema veze sa slučajem uvuče u slučaj".

12:45 Branilac Miroje Jovanović smatra da je današnje svjedočenje pokušaj unošenja obavještajno-bezbjednosne komponente SAD u postupak. "Svjedok je pred nama pokušao da logicira da ga Skot zove u ime PDG, iako to nije naveo i iskazu". On je primjetio da zvaničnik jedne vlade nije obavijestio svoju vladu, već da je to učinio sa zvaničnikom strane vlade. "PDG je pomenuo kao plod svog zaključivanja, a ne informacija dobijenih od Skota jer sa tim preduzećem nikad nije sarađivao".

Advokat Krpović je rekao da svjedočenje Masua nije uticalo u razjašnjavanju pravne stvari. "Mislim da on ima samo posredna saznanja. Naročito zbog toga što je rekao da nije pratio izbornu kampanju. To ukazuje da nije mogao dati bilo kakvu profesionalnu informaciju nekoj ozbiljnoj bezbjednosnoj kompaniji".

12:35 Advokat Radosavljević smatra da današnjim saslušanjem nije ostvaren pomak u u tvrđivanju činjenica. "Djelovi njegovog iskaza se razlikuju od onog koji je dao Brajan Skot".

Tužilac Čađenović je kazao da je svjedočenje Masua bilo jasno, te da je postojala osoba koja je PDG kontaktirala iz Crne Gore radi pružanja bezbjednosnih usluga. :

12:29 Šegrtu je, kako navodi, rekao da je riječ o opozicionoj partiji, tačnije DF-u. "Dao sam mu punu informaciju koju sam imao u tom trenutku. Postavio mi je neka pitanja kasnije. Ali nije bilo ničeg bitnog da se doda".

"Skot mi sem tog Izraelca i Asada nije pominjao nikog", izjavio je Masu. "Ne znam ko je Asad, samo mi je jednom pomenut. Ne znam ni ko je Aron Šaviv", odgovorio je Masu na pitanje suda.

Na pitanje suda što je planirana višednevna operacija značila, Masu je kazao da ne zna tačno, ali da je znajući o kakvoj kompaniji (PDG) riječ pretpostavio je da se radi o ozbiljnom poslu bezbjednosne vrste, napredne obavještajne obuke i vojne obuke.

12:20 Odgovarajući na pitanje advokata Nikole Bulatovića, svjedok je rekao da datum razgovora sa Skotom nije bio kraj avgusta 2016. godine, te da se tada nalazio u Crnoj Gori.

12:17 Masu je kazao da ne zna ništa o Izraelcu koji je radio za kompaniju Peregrin. "Ne znam ni njegovo ime, a u to vrijeme nisam ni želio da znam njegovo ime".

12:12 Na pitanje zašto nije tražio razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova, šefom policije ili državnim tužiocem, svjedok je rekao da je u tom trenutku smatrao da je Šegrt prava osoba kojoj će prenijeti informaciju.

"Da li ste smatrali da ministru zdravlja dajete bezbjednosne podatke?" "Informacija koju sam proslijedio bila je da PDG ima ponudu za angažman u Crnoj Gori ali da smo se dogovorili da ne dolaze. Na njemu je bilo da odluči što će sa informacijom", rekao je Masu.

12:09 "Zbog čega ste kazali Skotu da taj posao nije dobra ideja?", pitao je Medojević. "Kazao sam mu da ideje DF-a nisu ideje u koje Skot i Amerika vjeruju. Rekao sam mu da se suzdrži od ovog posla u bilo kom slučaju. Čak i da je bilo riječi o drugoj partiji", odgovorio je Masu. Svjedok je kazao da nije pratio izbornu kampanju DF-a.

12:01 Za Crnu Goru nije bilo posebne uloge. "Bio je to prijateljski razgovor, gdje me je on pitao da li mogu pomoći nekim ljudima koje planira da pošalje", rekao je Masu. Kazao je i da nije imao kontakt sa ljudima koje je PDG trebao da pošalje.

Na pitanje advokata Dražena Medojevića, koja mu je bila specijalizovana konsultantska uloga za PDG, Masu je kazao da su se njegova zaduženja uglavnom ticala Libije jer je to zemlja koja se nalazi blizu njegove zemlje, ali i da to nije imalo veze sa PDG već da se bavio logistikom.

11:56 "Da li su aktivnosti koje vam je Skot opisao, po važem saznanju, bile kažnjive?", pitao je Jovanović. "Ne, ali i prije nego što mi je obrazložio detalje, rekao sam mu da se ne uključuje u to", kazao je svjedok.

Na pitanje da li je o razgovoru obavijestio i sopstvenu Vladu (Malte), Masu je odgovorio negativno. "Nakon određenog vremena su, očigledno, infomisani".

11:42 "Informacije o aktivnostima PDG imam jer ih poznajem. Moj izvor je Brajan Skot", kazao je svjedok. Sa PDG, Masu, kako tvrdi, nije imao ugovor o povjerljivosti.

Masu je kazao da vjeruje Skotu i da mu je vjerovao i 2016. godine. Rekao je i da nije prošao obuku PDG-a.

11:39 "Da li ste ranije dali zvaničan iskaz pred bilo kojim organom bilo koje države", pitao je advokat Jovanović.

"Ne nisam dao znavičnu izjavu nikome", odgovorio je Masu.

11:29 Na Masuov zahtjev, data je pauza od pet minuta.

11:27 Svjedok je rekao da nije znao za kodno ime "Kril".

11:24 Masu je potvrdio da je nakon oktobra 2016. mnogo puta razgovarao sa Skotom. "Razgovarali smo o situaciji mnogo puta jer je pozvan na saslušanje. U jednom trenutku je dobio instrukcije od advokata da me ne kontaktira više o čemu me je on obavijestio". Dodao je da je Skota nije obavijestio o razgovoru sa Šegrtom.

11:19 "Skot je rekao da ste u bliskim vezama sa vlašću, da li je to istina", pitao je Radosavljević.

"Ja sam mu rekao da može da me pita za Crnu Goru jer sam dobro povezan tamo, a on je to tako protumačio", odgovorio je Masu.

11:17 Na pitanje zašto je baš obavijestio Šegrta, Masu je odgovorio da je on bio najbliža osoba za koju mu se učinilo da može da kaže.

11:10 Ministar zdravlja kojeg je ranije pomenuo je Budimir Šegrt, pojasnio je Masu. Između razgovora sa Skotom i Šegrtom prošlo je nekoliko dana.

"Nemam prijatelje u Vladi Crne Gore. Ne prijatelje, ali se povremeno srijećem sa ministrima na profesionalnom nivou", kazao je Masu. Pojasnio je da u tim poslovnim kontaktima nije dobio nikakve informacije o kojima je obavijestio Skota.

10:59 Masu je potvrdio da je počasni konzul Malte u Crnoj Gori. "Predstavljam maltešku vladu. Ako postoji potreba za Maltežane koji dolaze u zemlju, ima nekoga ovdje koga može da kontaktira". Pojasnio je da je i 2016. bio počasni konzul te da tu funkciju obavlja i danas.

"Skota nikad nisam lično sreo. Razgovarali smo preko Skype-a ili drugim vezama", odgovorio je Masu. Na pitanje šta je mislio pod time kada je ranije Skota nazvao prijateljem, odgovorio je da se prijatelji mogu imati i preko komunikacionih sredstava".

10:54 Masu je PSG-u pružao usluge konsultantske usluge, radio je za jednu sestrinsku kompaniju - Innovative Logistics. "Ništa me nije preopručilo Skotu. Pitao me je za mišljenje, a kako sam bio u Crnoj Gori dao sam mu iskreno mišljenje". Kako dodaje sa njim je o slučaju Crne Gore govorio nekoliko puta - "pet ili šest puta".

Advokat Radosavljević je pitao Masua kada je počeo da sarađuje sa kompanijom Patriot Defense (PDG). "Četiri godine", odgovorio je.

10:47 Na osnovu Skotovog opisa situacije, on bi u Crnu Goru poslao nekoliko ljudi - manje od deset. "To bi bili visokobučeni ljudi, bivši pripadnci vojnih specijalnih snaga", rekao je Masu.

10:45 "Brajan (Skot) je rekao da će štititi tu opozicionu stranku. Problemi bi se mogli javiti na izborima, oni bi mogli da pobijede ili izgube, problemi su se mogli javiti na ulicama", objasnio je Masu i dodao da je DF trebao zaštitu od vlasti. "Ali ta vlast se mogla naći i u opoziciji, nije znao (Skot) tačno šta će se dešavati".

10:40 Masu nije odbacio mogućnost da je Patriotic Defense, morao da radi i poslove elektronske zaštite. "Nemam detalje".

Skot nije pominjao planove za evakuaciju i ekstrakciju, tvrdi Masu. Skot je, kako dodaje, u septembru trebao da preuzme posao, a trebao je da traje do nakon izbora. "To je bila operacija od nekoliko dana".

10:37 Masu je odgovorio da mu Skot nije rekao koje je tačno poslove trebao da obavi u Crnoj Gori. "Nisam imao detalje, ali znam da mi je rekao da će ponuditi usluge obezbjeđenja za potrebe ove stranke, od A do Z. To znači da bi bili odgovorni za zaštitu prije, tokom i nakon izbora i probleme koji bi se mogli javiti između vlasti i te partije".

10:34 Tužilac Čađenović je pitao ko je od Skota tražio angažovanje za posao u Crnoj Gori. "Pomenuto je da se radi o Izraelcu i o prijatelju iz jedne kompanije slične kompaniji Patriotic Defense, a koja se zove Peregrine ili tako nešto. To je čovjek koji se zove Asad. Taj posao mu je pnudio jer je Patriotic Defense velika kompanija i bolje pripremljena za ovakav posao", odgovorio je.

10:30 Masu je rekao da je bio obavezan zbog prijateljstva prema Crnoj Gori da obavijesti tadašnjeg ministra zdravlja o detaljima koje je čuo i da je Patriot Defense odbila da obavi taj posao, ali i da vodi računa jer se nešto zasigurno dešava.

10:28 "Glavni cilj je podržavanje jedne opozicione partije. Da ih zaštiti, pruži usluge obezbjeđenja i pomogne u slučaju mogućih problema". Masu je izjavio da je pitao koja je politička partija u pitanju i da je Skota informisao o partijama u Crnoj Gori i kakva su njihova ubjeđenja. "Kada mi je rekao ime DF, ja sam mu rekao Brajane to definitivno nije ideja u to sam siguran više nego ikad. Jer ta partija je više protiv pridruživanja Crne Gore NATO-u". Nakon toga je Skot odbio da obavi posao.

"Postoji jedan vrlo važan dio, da li će Crna Gora pristupiti NATO-u ili ne", objasnio je Masu detalje razgovora sa Skotom i kazao da je predložio da se u taj posao ne ulazi.

10:23 Masu je kazao da je tražio dodatna pojašnjenja od Skota. "Rekao mi je da će u oktobru biti izbori i da će prije, nakon i tokom njih pomagati jednoj političkoj partiji".

10:21 Na pitanje da li mu je nešto poznato u vezi dešavanja u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine Masu je rekao da ga je u avgustu 2016. kontaktirao Brajan Skot. Kako navodi pitao ga je za "jedan posao koji bi mogao da se odradi u Crnoj Gori". Skot mu je rekao da će slati neke ljude u Crnu Goru, a da će Masu biti tamo da im pomogne sa svakodnevnim aktivnostima.

10:15 Masu je radi identifikacije pokazao svoj pasoš. Kazao da je po zanimanju poslovni savjetnik te da je nastanjen u gradu Kapara na Malti. Nije su srodstvu sa optuženima, potvrdio je sudu.

Sutkinja mu je pročitala i njegova prava i obaveze tokom saslušanja, kao i detalje optužnice.

10:03 Pretres je nastavljen nakon pauze. Saslušaće se Ticijano Masu.

Sutkinja je konstatovala da su advokati Radosavljević i Jovanović tražili da se prostorija iz koje Masu bude svjedočio snima i da se vidi ko su lica koja su prisutna. Zahtjev je odbijen "kao neosnovan".

9:11 Kako bi se obezbijedili tehnički uslovi za saslušanje Masua, data je pauza do 10 sati.

Advokat Jovanović je kazao da je problematično da se bez dostavljene medicinske dokumentacije pristupi saslušanju svjedoka Masua. "Ja ne znam u kojoj će on zgradi da bude. Brajan Skot je bio u institucijama SAD prilikom saslušanja".

Predsjednica Vijeća je poručila da je Sud, zbog ljudi koji su u pritvoru i zato što "pretres ovoliko traje", uložio dodatni napor da se današnji pretres ne odloži.

9:05 Sutkinja Mugoša je konstatovala prisustvo tužilaca, advokata i optuženih. Kao svjedok je pristupio Predrag Bulatović. Ticijanu Masuu je lično uručen poziv za današnji pretres. On je sud mejlom obavijestio da je zbog zdravstvenih problema u nemogućnosti da svjedoči. Vijeće je donijelo odluku da se on sasluša putem video linka.

U podgoričkom Višem nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Za današnji pretres najavljeno je svjedočenje Predraga Bulatovića i Ticijano Masu.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

