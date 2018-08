Buljarica počinje da liči na Bangladeš

Porodica Ninković pozvala je Građevinsku inspekciju da ispoštuje donijeto rješenje i sruši trospratnu nelegalnu zgradu, koja je na pola metra od njihove kuće u Buljarici.

Inspekcija je donijela rješenje o rušenju, koje čeka na izvršenje.

Ninkovići, koji su iz Novog Sada, pune tri decenije posjeduju kuću u Buljarici, ali su se u martu ove godine iznenadili kada je u komšiluku, na placu od svega 60 kvadrata koji je prodat mađarskoj državljanki, počela da se zida zgrada.

Objekat je zauzeo kompletnu parcelu, a njima zagradio kuću.

„Za nepunih pola godine, i pored toga što je u više navrata inspekcija zabranjivala radove, kuća je došla do četvrte etaže. Pored nje, u nizu, podignuta je još jedna. Nekadašnja pješačka staza koja je vodila do naše kuće sada je pretvorena u tunel širine manje od pola metra, koliko je ostao razmak između dvije zgrade. Ostavljen nam je takav prolaz do kuće, da dva čovjeka ne mogu da se mimoiđu u tom tunelu. Ne daj Bože da je potrebna da dođe hitna pomoć ili vatrogasci“, ispričali su Ninkovići.

Ističu da su obavijestili inspekciju, kao i kotorsko državno tužilaštvo zbog nelegalnih radova.

„Kažnjeni su prekršajno. Inspekcija je zaustavila gradnju i donijeto je rješenje o rušenju. Kako su nam rekli, tenderom treba da se izabere izvršna služba za rušenje. Tražimo da se to izvrši, jer je uništeno sve ono što smo stvarali godinama. Naša kuća je prava vikendica za odmor, sa vrtom i dvorištem. Sada je zid od zgrade zgradio prozore i ulaz u kuću, sve je blokirano. Nažalost, to više nije jedan objekat, nego se samo kopiraju. Buljarica sada liči na Bangladeš“, naveli su oni.

Zbog svoje istrajnosti da se divlja gradnja zaustavi, izvođači radova su im prijetili, zbog čega je cijeli slučaj prijavljen policiji.

„Trpjeli smo stalne prijetnje, policija je dolazila više puta. Provokacije su stalne, žele da izazovu konflikt. Vjerujemo da će nadležne službe biti istrajne i stati na put ovom građevinskom divljanju“, zaključili su Ninkovići.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)