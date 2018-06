Ćalović Marković: Dokazaću da je sve što Radonjić tvrdi glupost

Kao što je direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić nedavno zaprijetio na sjednici Savjeta tog tijela, njegovi saradnici su utvrdili da je članica Savjeta i izvršna direktorka MANS-a Vanja Ćalović-Marković prekršila Zakon o sprečavanju korupcije.

Agencija smatra da je ona javni interes podredila privatnom i to aktivnim učešćem u radu Savjeta ASK, koji je, između ostalog, odlučivao i o prijavama MANS-a u vezi sa parlamentarnim izborima 2016. Tu jučerašnju odluku, objavljenu na sajtu ASK, potpisao je Radonjićev pomoćnik Savo Milašinović.

“Veliko mi je zadovoljstvo što je direktor ASK konačno svoje nebuloze stavio na papir, zato što sada konačno na sudu mogu da dokažem da je sve što je utvrdio potpuna glupost i pokušaj da očisti Savjet Agencije od jedine osobe koja mu postavlja pitanja u vezi sa njegovim radom. Ovo je klasična osveta za ono što se našlo u izvještaju EK, a što su oštre ocjene na račun ASK”, kazala je “Vijestima” Ćalović-Marković.

Agencija je formalno postupila po ranijoj inicijativi bivšeg aktiviste MANS-a Vuka Maraša koji je tražio da se ASK izjasnida li je direktorka te NVO u sukobu interesa. On je to učinio nakon što je Radonjić na sjednicama Savjeta uporno prozivao Ćalović-Marković za sukob interesa, ali nije htio da se ASK izjasni o tome.

U međuvremenu ona je na sjednici Savjeta 11. maja pokrenula pitanje povjerenja Radonjića zbog ocjena iz izvještaja Evropske komisije da “zbog ličnih veza između rukovodstva Agencije i političke elite i dalje postoje tvrdnje o političkoj instrumentalizaciji ASK”. Savjet je njen predlog odbio.uU mišljenju kojim utvrđuje sukob interesa Ćalović-Marković, Agencija je navela da je ona bila dužna da prethodno da izjavu o postojanju privatnog interesa u vezi sa realizacijom ugovora “Fair elections free of courruption” po osnovu kog je MANS ostvario prihod u iznosu od 149.000 eura.

“Cijeneći kritički odnos koji je imenovana imala na postupanju Agencije povodom podnesenih prijava, Ćalović-Marković na sjednicama Savjeta Agencije sebe stavlja u poziciju ‘da sudi o sopstvenoj stvari’ a što je u logičnoj vezi sa već prethodno utvrđenom činjenicama da je lično motivisana i da svoj lični interes stavlja ispred javnog”, navodi se u odluci i dodaje da “nije zatražila mišljenje Agencije o postojanju sukoba interesa”.

Direktorica MANS-a je podsjetila da je Radonjić inicijalno optuživao za druge stvari u odnosu na ono što je kao razlog naveo u odluci.

“Pošto Radonjić nije htio da donese odluku, a po ZSK nijesam mogla sebe da prijavim, prijavio me je kolega Maraš, na okolnosti o kojima je direktor govorio. Stavljeno mi je na teret nešto što nije tretirano inicijativom, pa je odluka i proceduralno problematična. Da su htjeli i umjeli, trebalo je da otvore novi postupak protiv mene, sa novim osnovom koji je Radonjić smislio”, poručuje Ćalović-Marković.

Ona kaže da “uprkos činjenici da je Upravni sud u velikoj mjeri zarobljen od trenutka kada je na mjesto predsjednika došla Branka Lakočević”, nema sudije koji neće poništiti ovakvu odluku ASK.

Prema informacijama “VIjesti”, ASK je detaljno provjerila projekte MANS-a.

