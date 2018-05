Ćalović Marković: Đukanović lično odgovoran, decenijama stvara atmosferu linča

Crna Gora je jedina evropska zemlja u kojoj danas glavna vijest nije obilježavanje trijumfa demokratskih vrijednosti, već brutalni napad na novinarku Oliveru Lakić, jednu od onih koje je vrh vlasti nedavno označio kao legitimne mete, navodi se u saopštenju Vanje Ćalović Marković, izvršne direktorke MANS-a.

"Napadi na novinare su postali uobičajena pojava u Crnoj Gori koja više nikoga ne iznenađuje. Scenario je unaprijed poznat: policija će u najboljem slučaju pronaći izvšioce, ali ne i nalogodavce, a zvaničnici iznose uobičajene floskule, bez pominjanja bilo čije odgovornosti. Jedina nepoznanica je: ko je sledeći? I da li će biti ubijen, ranjen ili „samo“ prebijen", dodaje Ćaović Marković.

Ona dodaje da svako ko se usudi da slobodno govori u ovakvom sistemu može biti meta, jer nalogodavci znaju da neće snositi odgovornost.

"Njih štite korumpirane i zarobljene institucije koje su u sprezi sa kriminalom,a svi znamo da ta veza vodi do samog vrha vlasti. Zato je očekivano da nakon brutalnih verbalnih napada Đukanovića na novinare i nevladin sektor, kriminalne grupe udare upravo na novinare koji je on označio kao mete. Zbog toga danas samo Đukanović ćuti i ne osuđuje napad na novinarku koja je mučki sačekana i upucana ispred svog doma. Ćuti, jer je upravo on lično odgovoran i za ovaj napad, jer već decenijama stvara atmosferu linča i poziva na obračun sa svima koji se usude da dovore o korupciji i organizovanom kriminalu", zaključuje se.

