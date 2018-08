Ćalović Marković trpi negativne posljedice: Skupština zakazala, ASK će po starom

Izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković trpi negativne posljedice jer je Skupština razriješila funkcije člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), ne sačekavši pravosnažnu odluku suda i preskačući autoritet i integritet pravosuđa, smatraju pravnici.

Sa druge strane, advokat MANS-a Veselin Radulović juče je od podgoričkog Osnovnog suda zatražio da donese privremenu mjeru kojom bi se Ćalović Marković vratila na mjesto sa kojeg je smijenjena početkom juna.

Upravni sud poništio je odluku ASK–a na osnovu koje je direktorica MANS-a Ćalović Marković razriješena funkcije člana Savjeta i naložio da se donese nova, zakonita odluka. U presudi, između ostalog, piše da je zarada Ćalović Marković smanjena nakon potpisivanja ugovora MANS-a sa Delegacijom EU u Podgorici, a ne višestruko povećana, kako je tvrdila ASK, ali i da članica Savjeta nije odlučivala o inicijativama njene NVO.

ASK je nakon toga najavila da će ispraviti proceduralne nedostatke na koje je sud ukazao i donijeti istovjetnu odluku u roku od 30 dana, ocijenivši da Upravni sud nije osporio navode koji se tiču sukoba interesa.

Advokat Sergej Sekulović smatra da će ASK svakako morati da donese novu odluku, ali ne sumnja da će biti ista kao i prethodna.

“Smatram da će ASK da uradi sve da otkloni proceduralne nedostatke, kao što je pozivanje Ćalović Marković na razgovor, i da će da donese rješenje iste sadržine kao i prethodno”, ocijenio je Sekulović. On je kazao da je u čitavom slučaju najviše sporno to što Ćalović Marković trpi negativne posljedice, jer je Skupština razriješila, ne sačekavši pravosnažnu odluku.

Sa tim je saglasan i njegov kolega Boris Marić, koji tvrdi da je sila političke većine stavljena ispred zakona, vladavina prava zaključana preglasavanjem, a pravni instituti poput privremene mjere i pravosnažnosti protjerani iz procedure koju je uspostavio isključivo politički organ, “jer se tako nekome može”.

Marić smatra da postoje dvije osnovne ravni kao epilog sudske odluke Upravnog suda da poništi odluku ASK–a.

“Prva je politička, i predstavlja sada već dokazanu osionost vladajuće strukture da žmureći pred vladavinom prava, preskačući autoritet i integritet pravosuđa, kroz postojanje političke većine u Zakonodavnom domu, sprovode političke obračune i demonstrira silu vršenja vlasti, zanemarujući javni interes da smo svi jednaki pred zakonom. Druga je pravna ravan i ona je ugrožena, narušena, nesigurna. Sila političke većine stavljena je ispred zakona”, ocijenio je Marić.

On tvrdi da se u konkretnom slučaju pravo brani sa pozicije Upravnog suda, koji je po njegovom mišljenju trebalo da meritorno odluči.

Marić, međutim, smatra da je i pored toga nesporno utvrđeno da je odluka ASK–a nezakonita i da je proizvela pravne posljedice na štetu Ćalović Marković ali i javnog interesa.

Advokat Radulović, koji je juče tražio donošenje privremene mjere kojom bi se Ćalović Marković vratila na mjesto člana Savjeta, kazao je da je to učinio zato što je i Upravni sud utvrdio da je nezakonita odluka koja je poslužila Skupštini da je po hitnom postupku razriješi samo zbog toga što je otkrivala nezakonitosti u finansiranju vladajuće političke partije.

On, ipak, smatra da Upravni sud nije utvrdio formalni propust, već je u obrazloženju presude ukazao da Ćalović Marković nije uvećavala zaradu po osnovu ugovora MANS-a i Delegacije EU, iako je direktor ASK–a Sreten Radonjić tvrdio suprotno.

Ćalović Marković prekjuče je “Vijestima” kazala da je odluka ASK–a, a kasnije i Skupštine, politička odmazda zbog njenog rada u MANS-u i angažmana u Savjetu Agencije. Ona je poručila i da će se, ako je Skupština ne vrati na funkciju, prijaviti za to radno mjesto kada se raspiše konkurs.

ASK je utvrdio njen sukob interesa jer jenavodno koristeći poziciju člana Savjeta odlučivala o inciijativama MANS-a, što je Upravni sud utvrdio kao netačno.

Odluka je, ipak, poništena?

ASK tvrdi da Upravni sud nije odlučivao o meritumu stvari, u smislu donošenja potpuno nove odluke ili stavljanja van snage postojeće odluke te institucije, već samo ostavio rok od 30 dana da dopuni i pojasni navode iz Odluke koju su po mišljenju suda bili nejasni.

U presudi Upravnog suda piše da se poništava Odluka ASK–a od 29. maja ove godine. Takođe, piše da Sud nalazi da je osporena odluka donijeta uz povredu pravila upravnog postupka od uticaja na rješavanje, “zbog čega je nezakonito, pa je Sud tužbu usvojio i osporenu odluku poništio”.

Krapović nije kršio Zakon kad je bio u firmi “Horošo”?

Iz Demokratske Crne Gore juče je saopšteno da je Upravni sud poništio i odluku ASK–a, koja je utvrdila da je predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović bio u sukobu interesa, odnosno da je prekršio Zakon o sprečavanju korupcije.

ASK je u novembru prošle godine podnijela prekršajnu prijavu protiv Krapovića, koji je, prema njihovoj odluci, prekršio Zakon o sprječavanju korupcije. Tvrdila je da se kršenje Zakona ogleda u tome što je istovremeno sa javnom funkcijom gradonačelnika bio ovlašćeni zastupnik u firmi “Horošo” iz Budve.

