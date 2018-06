Ćalović Marković tvrdi da kriju podatke: ASK žmuri na kupovinu glasova i korupciju

Izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković optužila je čelnike Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da ne istražuju zloupotrebe državnih resursa uoči izbora i time daju legitimitet kršenju zakona.

Predstavljajući izvještaj za predsjedničke i lokalne izbore iz ASK su juče rekli da nije bilo zloupotreba javnih resursa.

"Kada bi slušali Agenciju od kad je uspostavljena svi oni metodi iz afere “Snimak” su maltene nestali. Pošto znamo da se kupovina glasova na terenu nastavlja baš kao i zloupotreba državnih fondova, očigledno je da ASK postoji samo da bi pružila legitimitet ovakvim izbornim procesima. Oni pružaju samo fiktivne statističke podatke”, tvrdi Ćalović Marković.

Ćalović Marković Foto: Savo Prelević

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u ASK Dušan Drakićkazao je da je kampanje obilježilo odgovorno ponašanje organa vlasti kad su u pitanju izvještavanja o budžetskoj potrošnji, putnim nalozima, socijalnim davanjima, zapošljavanjima i budžetskoj rezervi.

“Imamo situaciju da je u prvih pet mjeseci ove godine apsolutno transparentno prikazana upotreba javnih resursa u izbornoj kampanji, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja“, kazao je Drakić na konferenciji za novinare.

On je istakao da je ukupna potrošnja organa vlasti na državnom i lokalnom nivou, zajedno sa svim analitičkim karticama, objavljena i dostupna na njihovim internet stranicama. Drakić je kazao da su za lokalne izbore dostavljena 382 petnaestodnevnih izvještaja, 21.437 putnih naloga, 1.275 analitičkih kartica, 1.643 ugovora o zapošljavanju i 101 izvještaj o mjesečnoj potrošnji, odnosno ukupno 24.838 izvještaja organa vlasti. On je rekao da je preko hiljadu organa vlasti u prvih pet mjeseci gotovo u potpunosti ispunilo obaveze i kontinuirano izvještavalo i prikazalo podatke o upotrebi javnih resursa u kampanji.

“Možemo doći do zaključka da nije bilo zloupotreba javnih resursa u izbornim kampanjama za predsjedničke i lokalne izbore, odnosno da sa stanovišta rada Agencije nije bilo kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od organa vlasti”, kazao je Drakić.

Podsjećajući da je u Izvještaju o napretku Evropska komisija od ASK tražila da sprovodi dublje i temeljitije provjere izbornog procesa, Ćalović Marković je kazala da Agencija i dalje “zatvara oči pred malverzacijama”. Ona je kazala da u zapisnicima sa kontrole rada državnih institucija nema ni naznaka o zloupotrebama džavnih fondova i socijalne pomoći. Ćalović Marković je podsjetila i da se u preliminarnom izvještaju OEBS-a nakon predsjedničkih izbora navodi da je lider DPS-a Milo Đukanović imao institucionalnu prednost.

“Predstavnici Vlade učestvovali su u kampanji, ali ASK tvrdi da rade svoj posao, iako su prestajali da idu na teren čim prestane kampanja. To je ono što vide svi samo ne u Agencija. Njima je posao da to sakriju”, tvrdi Ćalović Marković.

