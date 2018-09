Camaj: Dijaspora mora biti jedan od ključnih partnera za budući razvoj opštine Tuzi

Tuzi su jedna od onih opština kojoj je podrška dijaspore od izuzetnog značaja, a koja se od strane lokalne vlasti, koju predvodi DPS, iz godine u godinu ne tretira kao partner za razvoj ove opštine, kazao je predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Tuzi, Štjefan Camaj.

On je dodao da je dijaspora Tuzi, jedna od najmoćnijih dijaspora u Crnoj Gori.

"Od donacija koje u ovu opštinu dolaze iz dijaspore mogli bi se pokrenuti svi projekti, od poljoprivrede do infrastrukture i turizma, što bi ovu opštinu svrstalo u red najrazvijenijih u državi.Tako moćna dijaspora u Malesiji, odnosno opštini Tuzi, mora imati adekvatnog partnera u lokalnoj upravi koja će joj pružiti snažne garancije da će novac koji ulazi u ovu opštinu biti uložen u razvoj i prosperitet ovog kraja", kazao je Camaj.

Predsjednik OO Demokrata Tuzi je saopštio i da dijaspora u većoj mjeri zaslužna za skoro svaku manju i veću investiciju u ovom kraju u proteklom periodu.

"Dovoljno je da se podsjetimo onoga što svi mi znamo, a to su mogućnosti rijeke Cijevne i Skadraskog jezera, čiji potencijali nijesu valorizovani ni u najmanju ruku svih ovih godina, a da jesu iskorišćeni, opština Tuzi svrstali bi se u red najbogatih u našoj državi. Dakle, svi ovi potencijali moraju biti predmet interesovanja bogate dijaspore, podpomognuti lokalnom upravom.Uz saradnju lokalne samouprave, dijaspore i građana koji žive na ovom području, uz njihovo snažno zajedništvo i istrajnost, u najkraćem mogućem periodu riješili bi se svi problemi koje opština Tuzi ima. Upravo je to ono za šta se Demokrate zalažu, za zajedništvo ljudi koji ovdje žive, za razvoj ove opštine i za bolji život svih građana. No, to nije lako kada na čelu ove vlasti imate ljude koji se ovim problemom nisu bavili decenijama unazad.Nadam se da će buduća vlast na nekim novim, zdravim osnovama i drugačijim principima raditi u interesu svih građana u Malesiji, kako bi opština Tuzi bila prosperitena, bogata i mjesto u kojem će mladi ostajati, a u realizaciji svega ovoga kao važnog i uvaženog partnera imati dijasporu iz Malesije", kazao je Camaj.

