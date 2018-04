Carević: Ne treba nam dozvola Krapovića, proslavićemo veliki jubilej

Predsjednik Odbora za proslavu 100 godina od pobjede u I Svjetskom ratu i predsjednik DF Budva Marko Carević reagovao je na navode predsjednika Opštine Budva Dragana Krapovića.

Naveo je da je Krapović iznio "nezamisliv niz uvreda na račun DF-a, Odbora za proslavu 100 godina od pobjede u I Svjetskom ratu" i njega lično.

Reagovanje Carevića prenosimo integralno

Nisu mi poznati razlozi zbog kojih se gdin Krapović odlučio da u medijima ospe salvu uvreda na račun naše grupacije zbog načina i karaktera proslave u Budvi osim ako nisu razlozi ličnih i političkih pobuda, što će bliska budućnost pokazati.

Da li se Dragan Krapović javio da bi napadao proslavu i natpise na bilbordima a u tom slučaju želimo da znamo šta mu konkretno smeta u tome ili se iza svega krije namjera izigravanja koalicionog dogovora pod tankim i primitivnim argumentima.

Naš koalicioni partner i predsjednik opštine se usudio da svog kolegu Đorđa Vujovića proglasi maloumnim, mene kao predsjednika DFa saradnikom raznih sumnjivih grupacija i takođe podložnog raznim uticajima a čitav DF saradnikom OKG i DPS. Samo je nedostajalo da gdin Krapovic doda da je proslava u Budvi velikog jubileja afera u rangu afere Državni udar. Koliko današnje obraćanje Dragana Krapovića liči na izjave najviših predstavnika DPS-a neka procjene sami građani Budve! Koliko stil Dragana Krapovića od danas prema DFu liči na stil vodećih DPS-ovaca opet pozivamo građane da daju odgovor!

Želimo da još jednom informišemo javnost da je namjera Odbora da sabira, da okuplja i da slavi veliki jubilej. Odbor je imenovao gdin Đorđe Vujović, predsjednik SO Budva kao svoje konsultativno tijelo! U njemu su Budvani raznih nacija i uvjerenje. Gdin Vujović nije birao po političkoj pripadnosti već najbolje među nama a da to nije cilj i namjera Odbora nikada ne bih pristao da primim čast i da se stavim na njegovo čelo. Naravno predsjednik Skupštine može birati savjetnike na način kako zeli, za to mu ne treba dozvola Dragana Krapovića ni Skupštine. Međutim ovom prilikom Krapović je izabrao loše i jalove savjetnike kada se odlučio da vrijeđa i optužuje nas kao svoje partnere i to na isti način kako to godinama radi DPS. Klasična ali providna zamjena teza a sa ciljem da ostane na mjestu predsjednika opštine Budva i nakon perioda za koji je dao i riječ i potpis!

Javnost mora da zna da je Krapović bio informisan o imenovanju Odbora još prije gotovo 2 mjeseca, i nikad nije iznio stavove ni približne današnjim. To govori o njemu i njegovoj namjeri koja je u ovom slučaju identična DPSovskim!

Ne dozvoljava nam ovaj veliki jubilej da se dalje osvrćemo na šovinističke poklike pripadnika bivše vlasti, dobro poznate po svojim djelima, njenih satelita ali nažalost i nekih pomagača iz opozicije vlasti. Danas se nažalost u još gorem tonu pridružio Dragan Krapović. Kako sam kaže, sa odmora nam šalje poruke da smo izdjanici i neprijatelji a da je on jedini poslednja linija odbrane. Bez njega gotovo da Budve neće postojati! Poslije njega, tvrdi Dragan, potop!

Naravno nije nam svoje stavove, ili tuđe, iznio telefonom ili na sastanku koalicije već u medijima, da pojača vlast u Budva koja ga i u izjavi jako brine!

Naglašavamo da smo potomci onih 1.049 Budvana i još oko 200 Grbljana koji se pripisuju kotorskoj opštini koji su 1914. uzeli pušku i pošli u crnogorsku i srpsku vojsku ali i savezničke vojske da oslobađaju otadžbinu od Austrougara. Mnogi od njih su poginuli a neki odlikovani ordenjima obije vojske. 1918. nakon rata se nisu naravno svađali ko je u koju vojsku bio, već su pobjedu smatrali zajedničkim podvigom. Naši predaci nisu bili protiv CG, a njihovi sinovi su se ponosili njima.

I nama su preci sa ponosom pričali o hrabrosti i žrtvi koju su podnijeli u Velikom ratu. Ako se neko njih stidi danas, nakon 100 godina, nećemo ga ubjeđivati u suprotno, ali mi ćemo naći način da 100 godina nakon rata pomenemo njihova imena i proslavimo najveći od svih jubileja. Ti ljudi nisu branili svoja uvjerenja zbog plate i funkcije i nisu bili čas za jednu a čas za drugu stvar. Danas se nažalost očiglednoj borbi za stolicu ali i za kršenje našeg dogovora, pružene ruke i date riječi pridružio i predsjednik opštine Budva Krapović, onaj kome smo mi izgleda nažalost i u zabludi dali i ruku i svoje glasove.

Da su naši preci bili najgori, a u stvari su zaista najbolji u cijeloj našoj istoriji, možemo ih pomenuti jednom u 100 godina kao što ćemo ih mi ove godine spominjati u slavlju i podignute glave a za to nam ne treba dozvola gdina Krapovića.

Budva je u prošlosti bila grad sa najvećim brojem učesnika u I Svjetskom ratu po glavi stanovnika i danas je logično da bude nosilac proslave naših velikih pobjeda prije 100 godina i zato pozivamo sve crnogorske gradove pa i državne organe da nam se priključe svojim programima.

Pozivamo još jednom u maniru sabiranja i zajedništva da se i lično uključi i Dragan Krapović i da bude dio projekta koji je gdin Vujović, istina predstavnik DF Budva pokrenuo!

Pozivamo i sve sugrađane da skupa proslavimo slavne borbe naših predaka, prijatelja i rođaka tokom čitave 2018. godine

