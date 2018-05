Čarmak: Cakan pokušava da prevari Barane, sjedi Đukanoviću u prvom redu

U Dvorcu kralja Nikole u Baru sinoć je održana završna konvencija izborne liste "Marko Milačić – Prava Crna Gora – Za pravi Bar" na kojoj je nosiilac liste Božidar Čarmak istakao da se u Baru vodi prljava politička kampanja u kojoj se ova stranka optužuje "da će prosuti glasove".

"To je prvo demantovao svojim rezultatom na predsjedničkim izborima Marko Milačić, ali u Baru postoji lažna opozicija. Danas u Baru Cakan pokušava da prevari Barane i da spriječi da ovaj grad konačno dobije opozicionu vlast. Uradio je to prvo sa Pozitivnom Crnom Gorom, a sad to radi sa kvazilokalpatriotskom pričom. Upozorite svoje prijatelje da ne može biti opozicionar prijatelj Mila Đukanovića koji mu sjedi na promociji u prvom redu. To je prava prijetnja prosipanju glasova", rekao je Čarmak.

On je kazao da aktivisti stranke rade danonoćno, i da će Prava Crna Gora "izgurati promjene u ovom gradu", dodajući da ona to ne može sama, ali, "biće tvrda da i drugi prihvate te argumente".

"Najbitnije je da se izbjegne prevara. Magarac kad nagazi kamen, zapamti to mjesto i sljedeći put ga izbjegne. Ne budimo gori od magaraca, ne dozvolimo prevaru, ne prosipajte glasove lažnoj opoziciji, predizborna obećanja traju koliko i kampanja. Uradićemo sve da ostvarimo izvanredan rezultat, i nikome se ni milimetar nećemo pomjeriti u ovom gradu", kazao je Čarmak.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da ova stranka ne obećava megalomanske projekte, već "poštene, iskrene i hrabre ljude posvećene izgradnji prave Crne Gore".

On je za Čarmaka rekao da je porodičan čovjek sa dvoje djece koji "daje lični primjer da se borimo za porodicu i da gradimo i porodicu i državu", kao i za očuvanje tradicije "ali u duhu 21. vijeka".

Milačić Foto: Radomir Petrić

"Mi želimo da u fokusu bude običan čovjek, porodica, i za to nema boljeg primjera od Božidara Čarmaka koji personifikuje sve one vrijednosti za koje se zalaže Prava Crna Gora", rekao je Milačić.

On je dodao da stranka poštuje svakog jednako. ali, "ne odričemo se vlastitog bića, i identiteta".

"Poručujemo, dalje ruke od crkve na Rumiji, dalje ruke i od udara na bilo koju drugu bogomolju, dalje ruke od Luke Bar i planova da ona bude NATO baza, dalje ruke od Vrsute na kojoj je planiran NATO radar. Naš slogan u spoljnoj politici je prijateljski sa svima, bratski sa Srbijom i Rusijom. M nudimo novu generaciju neistrošenih političara, mi nudimo moderni patriotizam", rekao je pored ostalog Milačić.

Odbornička kandidatkinja Maja Šoškić kazala je da su ljudi okupljeni oko Prave Crne Gore u Baru spremni da se suoče "sa svim problemima koje nam nameće vlast već godinama".

Odbornički kandidat Aleksandar Kapa rekao je da želi da Bar raste "ne da se širi", da "tendenciju zastranjivanja na svim poljima" mogu da zaustave ljudi na čelu grada "koji se ne mogu kupiti", te da Prava Crna Gora nosi "prave ideje i vrijednosti, a nikakva posprdavanja sa tradicijom".

Kapa Foto: Radomir Petrić

Odbornički kandidat Prvoslav Pršo Dašić je kazao da su se i stariji ljudi u Baru okupili oko "mlade ekipe koja je i u nama probudila mladalački bunt".

Odbornički kandidat prof. Vojislav Mikica Novaković istakao je da je u idealima koje baštini stranka prepoznao i svoje, dodajući da je ova stranka "neobična, osvježavajuća i obećavajuća svjetlost" na tmurnom nebu "posrnule nesamostalne Crne Gore kojoj će vratiti bar dio čojstva, ponosa i dostojanstva".

Vojislav Novaković Foto: Radomir Petrić

Slobodan Novaković iz Herceg Novog je poručio Baranima da ne dozvole da im se desi prevara kao u njegovom gradu sa listom Kruša Radovića "koji je opozicione glasove na kraju dao DPS-u, a vaš Krušo je Radomir Novaković".

Počasni konzul Ruske Federacije Boro Đukić rekao je da je Bar "evropski Jerusalim", i dodao da osim vjerskih, ovom gradu trebaju i ekonomske investicije.

Đukić Foto: Radomir Petrić

Skupu je prisustvovao i poznati glumac Slavko Labović.

