Čarmak: Ulcinj pod zaštitom vlasti u Podgorici postaje ozbiljan dio kosovskog procesa u Crnoj Gori

Oštro protestujemo zbog izliva velikoalbanskog šovinizma prilikom bogoslužbene posjete pravoslavnog mitropolita Amfilohija, sveštenstva i pravoslavnih vjernika svetinjama na Svaču, saopštio je danas Božidar Čarmak, politički direktor Prave Crne Gore i te partije u Skupštini opštine (SO) Bar.

Policija je juče saopštila da je zabranila Mitropoliji crnogorsko primorskoj (MCP) da održi liturgiju na ostacima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču, u ulcinjskoj opštini.

"Prva reakcija zdravorazumnog čovjeka na zabranu ulaska pravoslavnog Mitropolita u pravoslavnu bogomolju, od strane muslimansko-albanskih fanatika - bilo bi pitanje: da li je Ulcinj i dalje sastavni dio Crne Gore? Opština Ulcinj je od 2018. godine opština bez i jednog jedinog pravoslavnog odbornika od 33 mjesta, bez obzira što u gradu živi preko 18 procenata, što Crnogoraca, što Srba. Ulcinj, očito, pod zaštitom vlasti u Podgorici postaje ozbiljan dio kosovskog procesa u Crnoj Gori. S druge strane, mitropolit Amfilohije je, po istraživanjima javnog mnjenja, duhovni vođa preko 70% pravoslavnog življa u našoj državi, dok je SPC institucija koja uživa najveće povjerenje, više od vlasti i opozicije zajedno. Dok su naši preci uključivali Ulcinj u Crnu Goru, integrisali, mirili, dotle se njihovim potomcima zabranjuje molitva Bogu u Ulcinju, u Crnoj Gori. Ko to radi? Odbornik Opštine Ulcinj, etnički Albanac, muslimanske vjeroispovjesti. Da li je usamljen u tome? Nije. Čitava opština je sa njima. U to je uključen i duh državne vlasti. U to je uključena njena simulirana objektivnost, politika i institucije. Jačanje tog samouništenja je operativna obaveza Ministarstva kulture, naročito njegove Uprave za zaštitu kulturnih dobara", istakao je Čarmak.

On je dodao da sa druge strane, država Crna Gora želi da nacionalizuje pravoslavne svetinje zbog toga što ih Mitropolija Crnogorsko-primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka stavljaju u sveštenu funkciju, građevinski obnavljaju, ulažu sredstva, obnavljaju bogoslužbeni život i štite od propadanja, makar ako se uzme samo period od kraja Drugog svjetskog rata na ovamo.

"Nadalje, sjetimo se da je crkva Svete Trojice na Rumiji prvo bila napadnuta od crnogorskih institucija, medija i funkcionera, a potom skrnavljena od velikoalbanskih šovinista. Sjetimo se da su je svi oni široko omalovažavali crkvu zbog limene osnove, i to u gradu gdje Opština Bar, Osnovni sud u Baru, Osnovno državno tužilaštvo u Baru, Preksršajni sud, pa i sjedišta samih političkih partija smješteni su preko 50 godina u limenim objektima u centru grada", poručio je Čarmak.

On je kazao da je Svač državotvorna prestonica Svetog Jovana Vladimira, a ne igračka Ministarstva kulture ili bilo kog odbornika iz Ulcinja.

"Svač je u Crnoj Gori i to je prethodnica vladičanskog Cetinja, ali i današnje Podgorice. Tako se gradi suživot - državotvornom kulturom i državotvornom istinom. Suživot se gradi i osudom gluposti i niskih strasti. Gradićemo istinski suživot, a ne suživot lažnog svojatanja kulture, suživot svojatanja teritorije i zabrane vjere. Dok gledamo kako lokalna vlast u Ulcinju potpiruje, ohrabruje i odobrava ovaj težak incident, ne mogu da se ne sjetim svog prađeda koji je bio prvi predsjednik Opštine Ulcinj posle Drugog svjetskog rata. Znajući priče upravo mještana Ulcinja o njemu, ali i tadašnjem rukovodstvu grada, nije teško zaključiti da bi u to doba bilo nezamislivo da jedan odbornik zabrani Hodži ili bilo kom muslimanu koji hoće da se klanja Bogu u džamiji", tvrdi Čarmak.

Po njegovim riječima, ovakvim skandaloznim incidentima treba stati na kraj već sada, dok smo na vrijeme.

"Samo ujedinjeni možemo zaustaviti dalji prodor velikoalbanskog šovinizma, a zašto i ne reći - teritorijalnih pretenzija (i) na našu teritoriju. I ne, svetinja u Svaču nije samo temelj pravoslavne Crkve, već i mnogo jače i dublje: ona je temelj naše države, kulture, istorije i predaka", zaključio je Čarmak.

